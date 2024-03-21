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Тысячи зрителей собрались на смотровой площадке перед стартом «Союза МС-25»
21.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Байконуре завершаются последние приготовления к старту ракеты-носителя, которая выведет на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-25». Полет пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет всего 3 часа 19 минут. На борту россиянин Олег Новицкий, первый космонавт из Беларуси Марина Василевская, а также астронавт НАСА Трейси Дайсон, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Космонавты уже на своих местах. В Центре управления полетами решили поднять настроение Василевской и других членов экипажа песней Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Беловежская пуща», которую часто называют неофициальным гимном Беларуси.
Старт должен произойти секунда в секунду – в 16.21.19 по минскому времени.
Площадку для просмотра установили на расстоянии трех километров от стартовой позиции. Для безопасности. Вспышки пламени расходятся не только по земле и котловану, но и по подземным туннелям. Учитывают в этот день и погоду. Для старта допускается ветер до 50 м/с. Сейчас в два раза меньше.
Еще один киногерой космоса – персонаж мультфильма «Котенок Гав». Мягкая игрушка – талисман командира корабля. Своим поведением, а точнее движением плюшевый щенок подскажет, когда наступила невесомость.
Кроме небольших талисманов с собой экипаж может взять всего несколько вещей. Космический багаж – не больше килограмма. Марина Василевская обещала взять государственную символику и косметику.
На МКС у Марины особая программа – научные эксперименты. На их результаты рассчитывают белорусские ученые. В программе: опыты по зондированию Земли и медицинские с лактоферином и пребиотиком.
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Площадку для просмотра установили на расстоянии трех километров от стартовой позиции.
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