Тысячи зрителей собрались на смотровой площадке перед стартом «Союза МС-25»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Байконуре завершаются последние приготовления к старту ракеты-носителя, которая выведет на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-25». Полет пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет всего 3 часа 19 минут. На борту россиянин Олег Новицкий, первый космонавт из Беларуси Марина Василевская, а также астронавт НАСА Трейси Дайсон, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Космонавты уже на своих местах. В Центре управления полетами решили поднять настроение Василевской и других членов экипажа песней Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Беловежская пуща», которую часто называют неофициальным гимном Беларуси.

Старт должен произойти секунда в секунду – в 16.21.19 по минскому времени. Первая белоруска отправится в космос . Увидеть этот полет приехали тысячи туристов и десятки журналистов. Все в ожидании того самого рокота космодрома.

Площадку для просмотра установили на расстоянии трех километров от стартовой позиции. Для безопасности. Вспышки пламени расходятся не только по земле и котловану, но и по подземным туннелям. Учитывают в этот день и погоду. Для старта допускается ветер до 50 м/с. Сейчас в два раза меньше.