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Тысячи зрителей собрались на смотровой площадке перед стартом «Союза МС-25»

21.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тысячи зрителей собрались на смотровой площадке перед стартом «Союза МС-25»
 Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На Байконуре завершаются последние приготовления к старту ракеты-носителя, которая выведет на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-25». Полет пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет всего 3 часа 19 минут. На борту россиянин Олег Новицкий, первый космонавт из Беларуси Марина Василевская, а также астронавт НАСА Трейси Дайсон, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Космонавты уже на своих местах. В Центре управления полетами решили поднять настроение Василевской и других членов экипажа песней Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Беловежская пуща», которую часто называют неофициальным гимном Беларуси.

Старт должен произойти секунда в секунду – в 16.21.19 по минскому времени. Первая белоруска отправится в космос. Увидеть этот полет приехали тысячи туристов и десятки журналистов. Все в ожидании того самого рокота космодрома.

Площадку для просмотра установили на расстоянии трех километров от стартовой позиции. Для безопасности. Вспышки пламени расходятся не только по земле и котловану, но и по подземным туннелям. Учитывают в этот день и погоду. Для старта допускается ветер до 50 м/с. Сейчас в два раза меньше.

Сегодня экипаж впервые увидел свою ракету. Таковы приметы – на вывоз ракетоносителя космонавты не приходили. На старте у них новый гардероб. Скафандры – мужские и женские – принципиально по конструкции не отличаются. Их сделали строго по параметрам экипажа. Мерки снимали полгода назад, поэтому выйти из формы было нельзя, да и невозможно из-за напряженной подготовки. Во время нее были и моменты отдыха. Накануне вечером Олег Новицкий, Трейси Дайсон и белоруска Марина Василевская собрались за просмотром фильма «Белое солнце пустыни».

Еще один киногерой космоса – персонаж мультфильма «Котенок Гав». Мягкая игрушка – талисман командира корабля. Своим поведением, а точнее движением плюшевый щенок подскажет, когда наступила невесомость.

Кроме небольших талисманов с собой экипаж может взять всего несколько вещей. Космический багаж – не больше килограмма. Марина Василевская обещала взять государственную символику и косметику.

«Конечно, мы стараемся всегда выглядеть хорошо и также будем стараться в космосе. Трейси пообещала поделиться со мной косметичкой, так как у нас запрещена косметика, только пудра есть в моей укладке. Зато у Трейси есть все. Она пообещала поделиться», – рассказала Марина Василевская.

На МКС у Марины особая программа – научные эксперименты. На их результаты рассчитывают белорусские ученые. В программе: опыты по зондированию Земли и медицинские с лактоферином и пребиотиком.



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Площадку для просмотра установили на расстоянии трех километров от стартовой позиции.
 
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