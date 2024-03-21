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Лукашенко подвел итоги работы белорусского парламента VII созыва

21.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко подвел итоги работы белорусского парламента VII созыва
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко поблагодарил парламентариев VII созыва. Их полномочия закончились. На последнем собрании в Овальном зале Дома правительства президент подвел итоги работы народных избранников и поставил задачи перед новым составом парламента, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Общее фото – для истории. Парламент VII созыва запомнят, как один из самых эффективных. Депутаты и сенаторы помогали настроить работу экономики в условиях пандемии и западных санкций. И это под давлением во время попытки госпереворота после президентских выборов.

«Помимо профессионализма, вы продемонстрировали надежность и преданность белорусскому народу. Депутатов, сенаторов, их родных и близких пытались запугать, а иногда и напрямую угрожали физической расправой. Но их замыслы, как известно, полностью провалились», – отметил глава государства.

На счету Национального собрания 364 принятых закона. Почти треть из них касаются обновленной Конституции. Парламентарии вместе с другими специалистами работали над поправками в Основной закон. И белорусы приняли документ на референдуме.

«Граждане закрепили в качестве модели развития Беларуси сильное государство, основанное на национальных традициях народовластия, идеалах мира, гуманизма и социальной справедливости. Это самое главное. Мы видим, что люди верят в Беларусь, связывают с ней свою судьбу, судьбу своих детей и внуков», – подчеркнул белорусский лидер.

Среди заслуг парламента президент назвал рост экономики страны на фоне мирового кризиса. Благодаря этому рабочих мест хватает, зарплаты стабильны, а на улицах безопасно. А главное, выполняются все социальные программы.

Александр Лукашенко рассказал о принципах власти в стране

«Государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, а создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог их решать. Думаю, это наиболее правильно. Помощь социально уязвимым категориям есть и будет одним из приоритетов нашей политики, а Беларусь неизменно останется социальным государством», – заявил Лукашенко.

И Палата представителей, и Совет Республики расшили международные контакты, отметил президент. Работали в тесной связке с представителями ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других организаций. Отстаивали национальные интересы на Западе. И завели новых друзей от Латинской Америки до Африки.

«Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене. Более того, международные позиции страны даже упрочились. В государствах, с которыми мы дружим, живет большинство населения планеты. Их экономики составляют значимую часть мирового валового внутреннего продукта», –напомнил президент Беларуси.

Александр Лукашенко призвал следующий созыв парламента сохранить и преумножить эти достижения. А тех, кто особенно отличился за срок своих полномочий, президент наградил.



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Среди заслуг глава республики назвал рост экономики страны на фоне мирового кризиса.
 
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