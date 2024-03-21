Лукашенко подвел итоги работы белорусского парламента VII созыва

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поблагодарил парламентариев VII созыва. Их полномочия закончились. На последнем собрании в Овальном зале Дома правительства президент подвел итоги работы народных избранников и поставил задачи перед новым составом парламента, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Общее фото – для истории. Парламент VII созыва запомнят, как один из самых эффективных. Депутаты и сенаторы помогали настроить работу экономики в условиях пандемии и западных санкций. И это под давлением во время попытки госпереворота после президентских выборов.

«Помимо профессионализма, вы продемонстрировали надежность и преданность белорусскому народу. Депутатов, сенаторов, их родных и близких пытались запугать, а иногда и напрямую угрожали физической расправой. Но их замыслы, как известно, полностью провалились», – отметил глава государства.

На счету Национального собрания 364 принятых закона. Почти треть из них касаются обновленной Конституции. Парламентарии вместе с другими специалистами работали над поправками в Основной закон. И белорусы приняли документ на референдуме.

«Граждане закрепили в качестве модели развития Беларуси сильное государство, основанное на национальных традициях народовластия, идеалах мира, гуманизма и социальной справедливости. Это самое главное. Мы видим, что люди верят в Беларусь, связывают с ней свою судьбу, судьбу своих детей и внуков», – подчеркнул белорусский лидер.

Среди заслуг парламента президент назвал рост экономики страны на фоне мирового кризиса. Благодаря этому рабочих мест хватает, зарплаты стабильны, а на улицах безопасно. А главное, выполняются все социальные программы.

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