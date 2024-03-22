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Финал молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» прошел в Минске
22.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске стартовал финал конкурса «100 идей для Беларуси». Свои проекты представили школьники, студенты, молодые ученые, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Микроорганизмы выполняют работу фильтра. Они очищают спиртовую барду и делают отходы безопасными. Процесс занимает всего неделю, в контроле не нуждается, а стоит копейки.
Разработка другого финалиста – Никиты Калистратова – пригодится
В финале больше 170 проектов. Всего на конкурс поступило свыше 1300 проектов.
«За победу, или занятие призового места предусмотрена система премиальных выплат, а также получение сертификата на коммерциализацию. В 14 лет, наверное, сложно разработать экономическую модель, модель продвижения своего продукта. Это все мы помогаем делать», – уточнил первый заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Денис Коржицкий.
Победители проекта могут получить до 2200 белорусских рублей на разработку бизнес-планов. Это почти 64 тысячи российских. Также они смогут поучаствовать в
Всего за 13 лет работы проекта было реализовано больше 3,5 тысячи идей молодых белорусов.
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На конкурс поступило свыше 1300 проектов, 170 претендовали на победу.
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