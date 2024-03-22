Финал молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» прошел в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал финал конкурса «100 идей для Беларуси». Свои проекты представили школьники, студенты, молодые ученые, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Микроорганизмы выполняют работу фильтра. Они очищают спиртовую барду и делают отходы безопасными. Процесс занимает всего неделю, в контроле не нуждается, а стоит копейки.

«В результате использования микроорганизмов мы получим техническую воду, которую можем использовать на тех же предприятиях. То есть это будет закрытый цикл производства, что достаточно экологично по сравнению с тем, что используется сейчас», – рассказала младший научный сотрудник Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Юлия Шавела.

Разработка другого финалиста – Никиты Калистратова – пригодится владельцам зеленого транспорта . Автомобиль заряжает сам себя при вращении колес. Это не вечный двигатель, но работу без подзарядки продлит.

«Когда электромобиль движется, заряжается его аккумуляторная батарея, и это позволяет проехать на 400 километров больше по сравнению с обычным электромобилем», – отметил учащийся Могилевского государственного электротехнического колледжа Никита Калистратов.

В финале больше 170 проектов. Всего на конкурс поступило свыше 1300 проектов.

«Ранее у нас было две возрастные категории, а в этом года мы оцениваем отдельно учащихся школ и средних специальных учебных заведений, студентов-курсантов, работающую молодежь и молодых ученых», – пояснила руководитель проекта «100 идей для Беларуси» Екатерина Лакисова.