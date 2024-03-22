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Финал молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» прошел в Минске

22.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Финал молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» прошел в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске стартовал финал конкурса «100 идей для Беларуси». Свои проекты представили школьники, студенты, молодые ученые, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Микроорганизмы выполняют работу фильтра. Они очищают спиртовую барду и делают отходы безопасными. Процесс занимает всего неделю, в контроле не нуждается, а стоит копейки.

«В результате использования микроорганизмов мы получим техническую воду, которую можем использовать на тех же предприятиях. То есть это будет закрытый цикл производства, что достаточно экологично по сравнению с тем, что используется сейчас», – рассказала младший научный сотрудник Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Юлия Шавела.

Разработка другого финалиста – Никиты Калистратова – пригодится владельцам зеленого транспорта. Автомобиль заряжает сам себя при вращении колес. Это не вечный двигатель, но работу без подзарядки продлит.

«Когда электромобиль движется, заряжается его аккумуляторная батарея, и это позволяет проехать на 400 километров больше по сравнению с обычным электромобилем», – отметил учащийся Могилевского государственного электротехнического колледжа Никита Калистратов.

В финале больше 170 проектов. Всего на конкурс поступило свыше 1300 проектов.

«Ранее у нас было две возрастные категории, а в этом года мы оцениваем отдельно учащихся школ и средних специальных учебных заведений, студентов-курсантов, работающую молодежь и молодых ученых», – пояснила руководитель проекта «100 идей для Беларуси» Екатерина Лакисова.

Номинаций десять: от экологии и здравоохранения до атомной энергетики. В каждом направлении – свой состав жюри. Это бизнесмены, работники предприятий, ученые. Смотрят в первую очередь на новизну и рентабельность проектов. Тридцатке победителей помогут реализовать идеи.

«За победу, или занятие призового места предусмотрена система премиальных выплат, а также получение сертификата на коммерциализацию. В 14 лет, наверное, сложно разработать экономическую модель, модель продвижения своего продукта. Это все мы помогаем делать», – уточнил первый заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Денис Коржицкий.

Победители проекта могут получить до 2200 белорусских рублей на разработку бизнес-планов. Это почти 64 тысячи российских. Также они смогут поучаствовать в международном конкурсе «100 идей для СНГ».

Всего за 13 лет работы проекта было реализовано больше 3,5 тысячи идей молодых белорусов.



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Теги: Минск
 
 
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На конкурс поступило свыше 1300 проектов, 170 претендовали на победу.
 
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