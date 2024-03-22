Источник материала: ProBusiness





Рюкзаки, конверты для ноутбуков и поясные сумки из вторсырья отмечены престижной премией HR-бренд 2023

Ответственный подход к окружающей среде – здоровый тренд, который подхватил весь мир. В Беларуси тоже внедряют в жизнь принципы осознанного потребления. В частности, все больше людей начинают сортировать мусор и использовать многоразовые шопперы вместо полиэтиленовых пакетов. Компании переходят на использование переработанных или пригодных для переработки предметов самыми разными способами.

Betera, лидер индустрии iGaming в Беларуси, задает тренд в этом направлении – бизнес уже несколько лет выпускает экологичный мерч под локальным брендом STAY.ECO. Узнали у менеджера КСО-проектов компании Betera Анны Авраменко о том, зачем букмекеру превращать “мусор” в стильные экоаксессуары и какие модели удается создавать из рекламных баннеров и пакетов?

Грамотно распоряжается отходами и меняет отношение клиентов к бренду: плюсы изготовления экомерча

Многие знают бренд Betera как онлайн-казино и ставки на спорт. Действительно, быть надежной и технологичной игровой платформой, на которой каждый желающий сможет найти более 3 000 игр и главные спортивные события для ставок – основная задача бизнеса. Однако далеко не единственная.





– Betera входит в Сеть Глобального договора ООН в Беларуси. Мы уделяем внимание вопросам изменения климата и действуем в интересах устойчивого развития. Компания создает уютное и экологичное пространство вокруг себя. Чтобы не быть голословной, приведу примеры: мы поддерживаем спорт в Беларуси, организовываем грандиозные бесплатные мероприятия для горожан, как, например, Forza Betera в Lidbeer Dvor, а также заботимся о природе. В частности, сортируем мусор в офисе, высаживаем деревья, занимаемся плоггингом и, что отличает нас от многих других компаний – выпускаем экологичный мерч для сотрудников, – рассказала Анна Авраменко.

Производство любых современных вещей, в том числе рекламно-сувенирной продукции, часто сопряжено с загрязнением окружающей среды. Несколько лет назад Betera задумалась о том, как снизить экологический след и способствовать более устойчивому использованию ресурсов. Выход нашелся своевременно – Анна Авраменко обратила внимание на бренд IRISKIN дизайнера Артура Дубовика . Парень известен тем, что с помощью швейной машинки, термопресса и раскраивающих ножниц создает красивые и функциональные вещи из вторичных материалов – тех предметов, которые могли бы еще десятилетия разлагаться в земле, но нашли воплощение в стильных рюкзаках, шопперах и кошельках.

– Использование вторичных материалов и экологичных процессов при производстве позволяет снизить негативное воздействие на природу, в них задействовано меньше энергии и воды. Они не приводят к такому сильному загрязнению окружающей среды, как изготовление вещей из синтетических материалов. В дополнение ко всему мы смогли внедрить программы утилизации и переработки старых изделий, минимизировать объем отходов – около 100 килограммов промопродукции не отправилось на свалку, а стало уникальными и полезными для повседневной жизни вещами, – заметила Анна Авраменко.





Таким образом, реализовывая проект, компания закрывает сразу несколько целей: грамотно распоряжается отходами, поддерживает белорусского дизайнера, удовлетворяет потребности сотрудников в нужных вещах, не забывая об их практичности и стиле, а также рационально расходует бюджет, поскольку подобное производство малозатратно. Выпуск экомерча, в том числе, улучшает отношение к бренду и укрепляет с ним связь.

А мерч из вторсырья действительно выглядит прилично и стильно?

Первые экоаксессуары Betera выпустила в 2021 году. Ими стали сумки для ноутбуков, которые пошили из чехлов на кулеры для воды. Так непригодная для использования ткань, которая могла бы отправиться в утиль, стала полезным изделием.

Сегодня в коллекции – почти 10 моделей. Наиболее популярными среди сотрудников остаются сумки для ноутбуков. За три года выпуска экомерча их дизайн претерпел изменения. Теперь во внешней части они пошиты из брендированных флагов, которые компания ранее использовала на ивентах, а внутри укреплены утратившим актуальность пресс-воллом.





В линейке также есть кошельки и рюкзаки, созданные из огромного рекламного баннера, который висел на одном из билбордов в Минске. Практически из ничего – из пакетов, которые специалисты собрали у себя дома, были отшиты сумки-бананки. Логотипы на них сделаны из ланьярда – специальных лент для бейджиков, которые ранее использовала команда.

Дизайнер Артур Дубовик говорит, что сотрудничество с Betera – долгосрочное и плодотворное, оно всегда про вызовы и эксперименты.

– Работал с разными известными брендами и могу сказать уверенно – компания никогда не просит что-то стандартное. Каждая модель, которую мы создаем вместе – это всегда что-то новаторское. Для меня, как для дизайнера, это важно. Да, процесс становится более трудоемким, зато каждой вещью можно гордиться. К примеру, прекрасно помню, как Betera всем офисом загорелась темой ресайклинга, собирала полиэтиленовые пакеты для поясных сумок и разработала эскиз. В итоге вещь получилась очень стильной, и, конечно же, экологичной, – отметил дизайнер.

За несколько лет сотрудничества компания Betera совместно с Артуром Дубовиком отшили около 100 различных экоаксессуаров. В стадии изготовления сейчас находится еще 20 единиц – к слову, на их создание у дизайнера уйдет несколько дней.

И кто всем этим пользуется? Не только сотрудники, но также их родственники и друзья. К примеру, Procurement Specialist компании Betera Полина Кабышева заказывала рюкзак из линейки STAY.ECO подруге, которая работает экологом и ценит вещи из вторичных материалов.





– Вещи из эколинейки Betera подруга увидела в Instagram-аккаунте Артура Дубовика. Попросила меня подарить ей рюкзак. Носит его почти каждый день и проверяла, кажется, всеми погодными условиями: жарой, холодом, снегом, дождем и даже грязью. Рассказывала, что к прочности нет вопросов. Огромный плюс – он не мокнет. Так что человек остался доволен, – рассказала специалист.

А также дополнила: с учетом оборотов широкоформатной полиграфии экомерч – очень важное дело. Компания перерабатывает баннеры и плакаты, уменьшает негативное воздействие на окружающую среду, при этом получает что-то полезное для себя.

Стоит отметить, что коллекция экоаксессуаров Betera не ограничивается сумками для ноутбуков и кошельками. Компания также сдает макулатуру на переработку. На средства, полученные от отгрузки, в дальнейшем закупают канцелярскую продукцию из вторсырья – это блокноты, при изготовлении которых используют минимум чернил, а также фирменные ручки из сплава пшеничного волокна и переработанной пластмассы.

– В коллекции есть вещи, которые прижились в компании и которые пользуются популярностью. При этом мы всегда открыты к новым разработкам, отталкиваемся от потребностей и запросов сотрудников. Сейчас, например, по просьбе команды делаем стильные и надежные конверты для ноутбуков, – рассказала менеджер КСО-проектов Анна Авраменко.

Она также отмечает, что в планах у Betera – расширение коллекции экомерча и выпуск аксессуаров за пределы компании.

У экомерча Betera – “серебро” престижной премии HR-бренд 2023

Экологичный мерч для сотрудников Betera отмечен серьезной наградой “Премии HR-бренд Беларуси 2023”. Он завоевал диплом II степени в номинации “Новый подход”. Жюри отметило проект как нестандартный и уникальный для всего белорусского бизнеса.



Фотограф Илья Садовский

В мероприятии участвуют крупные компании из Беларуси вне зависимости от сферы деятельности, формы собственности, масштаба проекта или размера их бизнеса. Стать одними из лучших в данной премии – символ лидерства и общественного признания как одного из лучших брендов республики.



Фотограф Алексей Рыбалко