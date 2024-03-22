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Сергей Крикалев: Экипаж «Союз МС-25» продолжит карантин и подготовку к старту
22.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сергей Савостьянов/ТАСС
Ракета-носитель с кораблем «Союз МС-25» должна была стартовать на Байконуре в четверг, но запуск перенесли. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, процедура старта была прервана. Госкомиссия по анализу ситуации уже прошла.
«Экипаж в безопасности. Вы видели, автобус забрал экипаж. Он покинул ракету. Сейчас он поехал на снятие скафандров. Подготовка скафандров к дальнейшему использованию. После осмотра экипаж возвращается на площадку, и продолжается карантин. И дальнейшая подготовка к старту», – пояснил исполнительный директор «Роскосома» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Экипаж вернется в гостиницу. Из ракеты-носителя сольют топливо.
Перед новым стартом все торжественные процедуры повторят. Резервная дата – 23 марта. В составе основного экипажа Олег Новицкий, Трейси Дайсон и белоруска Марина Василевская.
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Новая дата старта на космодроме Байконур – 23 марта.
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