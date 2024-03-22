Александр Лукашенко наградил 40 человек за вклад в строительство АЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко подписал указ о награждении 40 человек, которые участвовали в строительстве Белорусской атомной станции. Ордена, медали и благодарности они получат за добросовестный труд и высокий профессионализм, сообщает БелТА .

Орден Почета достался первому заместителю генерального директора – главному инженеру атомной электростанции Анатолию Бондарю, Чрезвычайному и Полномочному Послу России в Беларуси Борису Грызлову. Также такой орден получили первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Алексей Лихачев.

Медалью «За трудовые заслуги» наградили 20 человек, а благодарности президента Беларуси получили 10 человек.