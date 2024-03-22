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Александр Лукашенко наградил 40 человек за вклад в строительство АЭС

22.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко подписал указ о награждении 40 человек, которые участвовали в строительстве Белорусской атомной станции. Ордена, медали и благодарности они получат за добросовестный труд и высокий профессионализм, сообщает БелТА.

Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиру Семашко вручили орден Отечества II степени. Министра энергетики Виктора Каранкевича наградили орденом Отечества III степени. Орден Трудовой Славы получил помощник генерального директора по взаимодействию с государственным производственным объединением электроэнергетики Михаил Филимонов.

Орден Почета достался первому заместителю генерального директора – главному инженеру атомной электростанции Анатолию Бондарю, Чрезвычайному и Полномочному Послу России в Беларуси Борису Грызлову. Также такой орден получили первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Алексей Лихачев.

Медалью «За трудовые заслуги» наградили 20 человек, а благодарности президента Беларуси получили 10 человек.

Ранее сообщалось, что участники группы АBBA – Бенни Андерссон, Анни-Фрида Рейс (Лингстад), Бьерн Ульвеус и Агнета Фельтскуг – награждены рыцарским орденом Васы. Решение о вручении награды принял король Швеции Карл XVI Густав.



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Медалью «За трудовые заслуги» наградили 20 человек, а благодарности президента Беларуси получили 10 человек.
 
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