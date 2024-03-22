«Привет, меня зовут Нина. И я бывший трудоголик и перфекционист». Как директор Битрикс24 в Беларуси научилась выстраивать work&life balance для себя и сотрудников

Источник материала: ProBusiness





В эпоху достигаторства думать о чем-то, кроме работы, вроде как даже неприлично. Однако ничего хорошего такие подходы в бизнесе не приносят: результаты кратковременны, сотрудники и собственники несчастны, а компания, скорее, выживает, чем живет. И многие уже осознают порочность принципа «умри, но сделай». Так произошло и с директором онлайн-сервиса Битрикс24 в Беларуси Ниной Никаноровой. Она рассказала на конференции «BUSINESS-2024: WOMEN’S STYLE» в Минске о том, как создать work&life balance для себя и сотрудников. «Про бизнес» собрал 5 советов от известного топ-менеджера.

«Всего 15 человек обслуживают 180 тысяч клиентских порталов в Беларуси»

— Давайте для начала познакомимся. Всем привет! Меня зовут Нина. И я бывший трудоголик и перфекционист. Я работаю в сфере маркетинга и менеджмента 21 год, из которых 19 прошли по принципу «умри, но сделай». Это была история про сверхпреодоление, 14-часовые рабочие дни, достигаторство и все, что с этим связано. После того, как я пришла в компанию Битрикс24, ситуация некоторым образом изменилась: я стала задумываться над work&life balance.





В нашем онлайн-сервисе в Беларуси работает более 180 тысяч клиентских порталов. Их сопровождает команда всего в 15 человек. За прошлый год мы решили больше 24 тысяч задач. И это не обращения в техподдержку, а операционные, бизнесовые, креативные и любые другие задачи. То есть в среднем по 2000 задач в год на каждого сотрудника. При этом мы умудряемся оставаться прикольными, как мне кажется, юморим и в общем-то не меняем работу (средний стаж сотрудников в компании — более трех лет). То есть мы остаемся нормальными людьми — и это очень важно.

Образ успешного успеха, человека, который все везде успевает, не предполагает, что мы можем болеть, не выйти на работу или что-нибудь не сделать. Но это случается. Каждый из нас может относиться к своему здоровью как угодно, в том числе постоянно откладывая визиты к врачу. Вместе с тем, когда мы внезапно заболеваем, становится очевидно: work&life balance держится именно на нем. Поэтому…

Совет № 1: следите за здоровьем

Постепенно я поняла важность заботы о своем здоровье. Человек — это все-таки биомеханическая машина. Если мы не заботимся о здоровье, неправильно спим, неправильно питаемся, не поддерживаем себя в тонусе, — мы не можем нормально работать. И у нас не хватает времени на остальную часть жизни, которая уходит, собственно, на то, чтобы поправить здоровье.

Поэтому вот четыре моих личных лайфхака:





Совет № 2: чтобы получить продуктивность на работе, нужна культура work&life balance

Часто, когда говорят про work&life balance, задаются вопросом, а что такое продуктивность. Продуктивность в моем мире и в мире моей команды — это история про производительность на работе. Способность решать нестандартные задачи, не выгорая при этом и удерживая интерес к тому, что ты делаешь изо дня в день. И продуктивность как баланс организации ваших рабочих процессов, он начинается с культуры work&life balance. Вот так она выглядит в Битрикс24:





Совет № 3: сделайте так, чтобы сотрудники знали цели бизнеса и понимали, как они помогают их достигать

Мы работаем от целей бизнеса, поэтому все сотрудники знают эти цели на определенный период и командно двигаются к их достижению. В итоге каждый сотрудник понимает, что он важен. И это супер крутая штука, когда человек знает, зачем он что-то делает изо дня в день. Он чувствует свою значимость Это его очень здорово мотивирует и максимально далеко отодвигает его выгорание.

В Битрикс24 каждая большая цель на период дробится на промежуточные с привязкой к четким срокам. Все векторы и проекты мы фиксируем в тасктрекере. Если вы не работаете с нами, то можете воспользоваться блокнотом, экселем, любым другим тасктрекером, заметками и всем, что у вас есть под рукой, тем, что для вас привычно. Ключевая мысль в том, что вы планируете свое время. Вы понимаете, как и на что оно уходит, а значит поступательно, шаг за шагом движетесь к достижению той самой большой цели.





Чтобы фокусироваться на действительно важном, делегируйте всю рутину «роботам». Например, чтобы они напомнили, когда у клиента день рождения, отправили нужные письма, напомнили продавцу связаться с клиентом и так далее.

Совет № 4: используйте искуственный интеллект

Еще один ваш помощник — это искусственный интеллект. Его можно использовать для разных целей: написать письмо или пост, выделить главное в большом массиве информации, поставить задачу. В Битрикс24 есть уже встроенный ИИ — Copilot. Он живет в ленте новостей, в трекере, в чате — отличный инструмент для сотворчества. На скрине внизу — пример: мы расширяем команду и ищем сейчас сразу четырех специалистов, нужно было сделать описание вакансии, и вот то, на что обычный рекрутер тратит до полутора часов, ИИ сделал за минуту.





Совет № 5: держите фокус и расставляйте приоритеты, но, когда необходимо, переключайтесь между задачами, чтобы оставаться продуктивными

Чтобы не отвлекаться от своих задач в течение дня, очень важно помнить про фокус. Например, у нас в компании действует такое правило: в рабочее время рабочая коммуникация ведется только в одном чате — «Битрикс24 чат». Все остальные вопросы уходят на вторую, на третью очередь. Об этом знают не только сотрудники, но и даже друзья и родные. Так люди продолжают оставаться в канве того, что делают, и таким образом мы получаем более высокую производительность и продуктивность.





Если вы не пользуетесь корпоративным чатом для решения рабочих вопросов, вы можете «назначить» удобный для вас мессенджер таковым и договориться об этом со своими клиентами и партнерами. Это значит, что все сообщения в «назначенном» мессенджере будут иметь приоритет прочтения, а в остальных — нет.

Однако так же важно переключаться между задачами в течение дня, потому что мы не можем быть на 100% продуктивными, концентрируясь слишком долго на одной задаче. Переключайтесь по видам деятельности — это будет здорово помогать сосредоточиться на том, что вы будете делать дальше.