81 год назад произошла трагедия в белорусской Хатыни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кузярин Анатолий/ТАСС

В Беларуси вспоминают трагедию в Хатыни . 81 год назад немецкие каратели согнали жителей этой деревни в сарай и подожгли. Тогда погибли более ста человек. Таких случаев было много во время войны, но именно Хатынь стала символом сожженных белорусских деревень, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни?

Хатынь начинается за пять километров до центра мемориального комплекса. Шесть белых столбов символизируют память и жизнь. Будто вопреки трагичным событиям.

26 домов и сотни жителей деревни. Жизнь здесь остановилась с приходом фашистских захватчиков. 149 человек заживо сожгли в одной из хозяйственных построек.

На месте того самого сарая сейчас черная плита. В 1943-м жителей Хатыни в огненную ловушку сгоняли с этой стороны. А тут стояли каратели с пулеметами и винтовками. Тех, кто пытался бежать, расстреливали.

Имена преступников раскрыты. Они входили в 118-й карательный украинский батальон. Среди них был и Владимир Катрюк. Верховный суд Беларуси вынес ему приговор виновен в геноциде.



Процесс над уже ушедшим из жизни карателем прошел в стране впервые. Правоохранители работали вместе с коллегами из России.

«Следственный комитет Российской Федерации обратился за оказанием помощи в расследовании уголовного дела в отношении Катрюка, который на то время проживал в Канаде. Нами была оказана всесторонняя помощь коллегам, были предоставлены копии документов в рамках их уголовного дела. Катрюк умер в своей постели, так и не понеся заслуженного наказания», – рассказал историк спецслужб Юрий Зверев.

Память погибших в Хатыни увековечена в мемориальном комплексе. Посетителей дорога ведет к фундаментам домов с печными трубами. Крышей для них стало небо. Такую задумку коллектив архитекторов реализовал в 1969-м. Идеи во многом были новаторскими. Так, например, появился памятник «непокоренному человеку». Прототипом стал один из выживших свидетелей трагедии.

«Мужская фигура появилась, с какой стати, это впервые. Мы не стали менять вот эту историю трагическую. А считалось, что должна быть женская фигура. А здесь старик, с умирающим сыном. Мы пошли на очень смелое решение. Повернули старика, он стал выходить со своим горем навстречу посетителям», –рассказал заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ленинской премии Юрий Градов.

А год назад здесь провели масштабную реконструкцию. В Хатыни возвели церковь, почти точную копию некогда сожженной. Облик здания восстанавливали по воспоминаниям и архивным записям.

«Ни кадров, ни зарисовок, ничего этого и в помине нет. Первая половина XIX века, происходили инвентарные описи, в том числе и церковного имущества. В них было полностью дано описание церкви, любой, какая она, размеры, одним словом, стены, из чего сделана, сколько окон», – отметил Директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.

По поручению президента построили в Хатыни и музей. Экспозиция получилась интерактивной и эмоциональной. Лица на стенах здесь оживают, разговаривают с посетителями, слышен и голос Левитана вместе с гулом немецких самолетов. А в одном из залов стены охвачены языками пламени. С момента открытия музея появились и новые экспонаты.

«За год его работы у нас из фондов нашего музея в шестой зал в витрины были выставлены предметы, подаренные некогда давно делегациями из различных стран мира, которые приезжали сюда. Сувениры, подаренные делегациями Казахстана, Санкт-Петербурга, Вьетнама, Китая», – заведующая отделом научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работы мемориального комплекса «Хатынь» Марина Вашкевич.

В мемориальном комплексе Хатынь лишь звук колоколов нарушает тишину. Они на остовах домов звонят каждые 30 секунд. Здесь повсюду живые цветы. Посетители несут их в память обо всех сожженных деревнях Беларуси. Их было около 11 тысяч.