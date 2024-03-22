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81 год назад произошла трагедия в белорусской Хатыни
22.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кузярин Анатолий/ТАСС
В Беларуси вспоминают трагедию в
Хатынь начинается за пять километров до центра мемориального комплекса. Шесть белых столбов символизируют память и жизнь. Будто вопреки трагичным событиям.
26 домов и сотни жителей деревни. Жизнь здесь остановилась с приходом фашистских захватчиков. 149 человек заживо сожгли в одной из хозяйственных построек.
На месте того самого сарая сейчас черная плита. В 1943-м жителей Хатыни в огненную ловушку сгоняли с этой стороны. А тут стояли каратели с пулеметами и винтовками. Тех, кто пытался бежать, расстреливали.
Имена преступников раскрыты. Они входили в 118-й карательный украинский батальон. Среди них был и Владимир Катрюк. Верховный суд Беларуси вынес ему приговор виновен в геноциде.
Память погибших в Хатыни увековечена в мемориальном комплексе. Посетителей дорога ведет к фундаментам домов с печными трубами. Крышей для них стало небо. Такую задумку коллектив архитекторов реализовал в 1969-м. Идеи во многом были новаторскими. Так, например, появился памятник «непокоренному человеку». Прототипом стал один из выживших свидетелей трагедии.
«Мужская фигура появилась, с какой стати, это впервые. Мы не стали менять вот эту историю трагическую. А считалось, что должна быть женская фигура. А здесь старик, с умирающим сыном. Мы пошли на очень смелое решение. Повернули старика, он стал выходить со своим горем навстречу посетителям», –рассказал заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ленинской премии Юрий Градов.
А год назад здесь провели масштабную реконструкцию. В Хатыни возвели церковь, почти точную копию некогда сожженной. Облик здания восстанавливали по воспоминаниям и архивным записям.
«Ни кадров, ни зарисовок, ничего этого и в помине нет. Первая половина XIX века, происходили инвентарные описи, в том числе и церковного имущества. В них было полностью дано описание церкви, любой, какая она, размеры, одним словом, стены, из чего сделана, сколько окон», – отметил Директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.
По поручению президента построили в Хатыни и музей. Экспозиция получилась интерактивной и эмоциональной. Лица на стенах здесь оживают, разговаривают с посетителями, слышен и голос Левитана вместе с гулом немецких самолетов. А в одном из залов стены охвачены языками пламени. С момента открытия музея появились и новые экспонаты.
В мемориальном комплексе Хатынь лишь звук колоколов нарушает тишину. Они на остовах домов звонят каждые 30 секунд. Здесь повсюду живые цветы. Посетители несут их в память обо всех сожженных деревнях Беларуси. Их было около 11 тысяч.
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Немецкие каратели согнали жителей этой деревни в сарай и подожгли. Тогда погибли более ста человек. Таких случаев было много во время войны, но именно Хатынь стала...
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