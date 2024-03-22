Погода в СНГ: сильный ветер и дожди придут в Казахстан, облачно и тепло будет в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность, без осадков и плюс восемь будет в пятницу в Москве . О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



В Астане солнечно и без осадков. Столбики термометров показывают минус девять. В течение дня воздух прогреется до плюсовой температуры. Центральные, южные и восточные регионы Казахстана окажутся во власти циклона. Там ожидаются проливные дожди и сильные порывы ветра до 30 м/с.

На юге Восточно-Казахстанской интенсивно тает снег. Спасатели предупреждают о возможных разливах и подтоплениях автодорог, населенных пунктов и хозяйственных построек. На расчистку каналов ото льда и снега привлекли и военнослужащих. 20 человек с помощью спецтехники очистили три моста, 25 водопропускных труб и 3,5 километра арыков.

Беларусь



Белорусы в ожидании солнечных дней, а пока погода облачная, но теплая. Температура на юге 10 градусов, на севере страны плюс восемь.

Помощь спасателей понадобилась лошади. В Ошмянском районе животное спустилось на водопой и провалилось в болото. Хозяин не смог самостоятельно вызволить ее и вызвал МЧС. Спасатели обвязали лошадь пожарными рукавами и вручную вытянули на берег.