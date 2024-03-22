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Погода в СНГ: сильный ветер и дожди придут в Казахстан, облачно и тепло будет в Беларуси
22.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность, без осадков и
Казахстан
На юге Восточно-Казахстанской интенсивно тает снег. Спасатели предупреждают о возможных разливах и подтоплениях автодорог, населенных пунктов и хозяйственных построек. На расчистку каналов ото льда и снега привлекли и военнослужащих. 20 человек с помощью спецтехники очистили три моста, 25 водопропускных труб и 3,5 километра арыков.
Беларусь
Помощь спасателей понадобилась лошади. В Ошмянском районе животное спустилось на водопой и провалилось в болото. Хозяин не смог самостоятельно вызволить ее и вызвал МЧС. Спасатели обвязали лошадь пожарными рукавами и вручную вытянули на берег.
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