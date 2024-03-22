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Первая сессия нижней палаты парламента нового созыва открылась в Беларуси
22.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси открылась первая сессия нижней палаты парламента нового созыва. Среди вопросов повестки дня – избрание председателя Палаты представителей, передает «МИР 24».
«Вновь избранный депутатский корпус представляет весь срез белорусского общества и состоит из профессионалов в различных сферах жизнедеятельности, что позволит вновь сформированному законодательному органу нашей страны выполнять свои функции на высоком профессиональном уровне», – сказал глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, открывая сессию.
Среди 110 избранных депутатов 20 человек являются депутатами нижней палаты парламента предыдущего созыва, 27 были депутатами местных Советов предыдущего созыва, отметил Карпенко. В новой нижней палате 37 женщин (33,6%). Самому молодому депутату 29 лет, самому возрастному – 66 лет.
Накануне президент страны Александр Лукашенко
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В новой нижней палате 37 женщин – это треть ее состава.
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