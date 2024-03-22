Первая сессия нижней палаты парламента нового созыва открылась в Беларуси

«Вновь избранный депутатский корпус представляет весь срез белорусского общества и состоит из профессионалов в различных сферах жизнедеятельности, что позволит вновь сформированному законодательному органу нашей страны выполнять свои функции на высоком профессиональном уровне», – сказал глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, открывая сессию.

Среди 110 избранных депутатов 20 человек являются депутатами нижней палаты парламента предыдущего созыва, 27 были депутатами местных Советов предыдущего созыва, отметил Карпенко. В новой нижней палате 37 женщин (33,6%). Самому молодому депутату 29 лет, самому возрастному – 66 лет.