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Первая сессия нижней палаты парламента нового созыва открылась в Беларуси

22.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открылась первая сессия нижней палаты парламента нового созыва. Среди вопросов повестки дня – избрание председателя Палаты представителей, передает «МИР 24».

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«Вновь избранный депутатский корпус представляет весь срез белорусского общества и состоит из профессионалов в различных сферах жизнедеятельности, что позволит вновь сформированному законодательному органу нашей страны выполнять свои функции на высоком профессиональном уровне», – сказал глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, открывая сессию.

Среди 110 избранных депутатов 20 человек являются депутатами нижней палаты парламента предыдущего созыва, 27 были депутатами местных Советов предыдущего созыва, отметил Карпенко. В новой нижней палате 37 женщин (33,6%). Самому молодому депутату 29 лет, самому возрастному – 66 лет.

Накануне президент страны Александр Лукашенко подвел итоги работы парламента VII созыва.



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В новой нижней палате 37 женщин – это треть ее состава.
 
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