|
Ограничения для ИП, а также важность здоровья для менеджеров и сотрудников: новости бизнеса за 18-24 марта 2024 года
24.03.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ситуация на рынке авто, реклама с использованием образов знаменитостей и проверки сотрудников на полиграфе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Авторынок ожил? Белорусы уже привыкли к «китайцам»? Почему автодилерам приходится больше вкладываться в рекламу?
Парламент Беларуси
Полезное для бизнеса
Использование образов публичных личностей в рекламных целях (а особенно без их согласия) — явление не новое. Вы наверняка видели, например, фотографию Меган Фокс возле очередного салоны красоты или баннер с Леонардо Ди Каприо, рекламирующего бокалы. При этом вероятность того, что знаменитости дали согласие на использование своих изображений в таких рекламах, крайне мала. Специально для «Про бизнес» юристы REVERA Belarus
В эпоху достигаторства думать о чем-то, кроме работы, вроде как даже неприлично. Однако ничего хорошего такие подходы в бизнесе не приносят: результаты кратковременны, сотрудники и собственники несчастны, а компания, скорее, выживает, чем живет. И многие уже осознают порочность принципа «умри, но сделай». Так
«Можно не только платить в юанях, но и заказать проверку надежности контрагентов из Китая».
Истории бизнеса
Словосочетание «личный бренд» превращается в мем, потому что самоназванные эксперты трубили из всех утюгов, что он должен быть абсолютно у каждого. Многие кинулись упаковывать контент, укреплять свой публичный образ, показывать свою жизнь «без фильтров» с фильтрами, копируя не самые удачные примеры. Оказалось, снимать сториз про свою жизнь недостаточно для личного бренда. Но те, у кого получилось сформировать вокруг себя интерес, и не на пустом месте, сейчас это используют эффективно. «Про бизнес» на конференции BUSINESS-2024: WOMEN’S STYLE внимательно слушал выступление основательницы бренда ZVONKO Ирины Зубкевич и теперь
А вы знали, что для восхождения на Эверест (8849 м), помимо хорошей физической, альпинистской и ментальной подготовки, вам понадобится прихватить с собой солидную сумму в валюте? В среднем попытка покорить самую высокую гору на планете стоит $ 60 тысяч. Но несмотря на это, каждый год по всему миру находятся сотни энтузиастов, готовых рискнуть жизнью ради собственной проверки на прочность. Профессиональный альпинист и предприниматель Артем Ценцевицкий один из таких людей. К 33 годам за плечами молодого человека большой опыт в промышленном альпинизме, попытка построить свой бизнес на грузоперевозках и успешный проект «Горы Кавказа»: коммерческие восхождения и школа альпинизма для белорусов. «Про бизнес» встретился с Артемом,
Необычное для бизнеса
Проверки на полиграфе — это легальный инструмент для решения сразу нескольких проблем бизнеса. Например, с его помощью можно выяснить, насколько честны потенциальные кандидаты в руководители. Или же вычислить сотрудника, который работает на вашего конкурента. Но в Беларуси использование полиграфа по-прежнему не носит массового характера среди собственников бизнеса и управленцев. В чем конкретно может быть полезен полиграф? Насколько точные результаты выдает прибор? «Про бизнес»
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничения для ИП, а также важность здоровья для менеджеров и сотрудников: новости бизнеса за 18-24 марта 2024 года
Ситуация на рынке авто, реклама с использованием образов знаменитостей и проверки сотрудников на полиграфе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)