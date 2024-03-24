Ограничения для ИП, а также важность здоровья для менеджеров и сотрудников: новости бизнеса за 18-24 марта 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Ситуация на рынке авто, реклама с использованием образов знаменитостей и проверки сотрудников на полиграфе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Авторынок ожил? Белорусы уже привыкли к «китайцам»? Почему автодилерам приходится больше вкладываться в рекламу? Узнали , что об этом думают топ-менеджеры холдинга «Атлант-М».

Парламент Беларуси принял изменения в закон о предпринимательской деятельности. Однако перечня видов деятельности пока нет. Его утверждением займется правительство.

Полезное для бизнеса

Использование образов публичных личностей в рекламных целях (а особенно без их согласия) — явление не новое. Вы наверняка видели, например, фотографию Меган Фокс возле очередного салоны красоты или баннер с Леонардо Ди Каприо, рекламирующего бокалы. При этом вероятность того, что знаменитости дали согласие на использование своих изображений в таких рекламах, крайне мала. Специально для «Про бизнес» юристы REVERA Belarus объяснили , почему компаниям нужно быть аккуратными с использованием известных людей в рекламе.

В эпоху достигаторства думать о чем-то, кроме работы, вроде как даже неприлично. Однако ничего хорошего такие подходы в бизнесе не приносят: результаты кратковременны, сотрудники и собственники несчастны, а компания, скорее, выживает, чем живет. И многие уже осознают порочность принципа «умри, но сделай». Так произошло и с директором онлайн-сервиса Битрикс24 в Беларуси Ниной Никаноровой.

«Можно не только платить в юанях, но и заказать проверку надежности контрагентов из Китая». Вот как крупнейший банк Беларуси поддерживает женский и не только бизнес.

Истории бизнеса

Словосочетание «личный бренд» превращается в мем, потому что самоназванные эксперты трубили из всех утюгов, что он должен быть абсолютно у каждого. Многие кинулись упаковывать контент, укреплять свой публичный образ, показывать свою жизнь «без фильтров» с фильтрами, копируя не самые удачные примеры. Оказалось, снимать сториз про свою жизнь недостаточно для личного бренда. Но те, у кого получилось сформировать вокруг себя интерес, и не на пустом месте, сейчас это используют эффективно. «Про бизнес» на конференции BUSINESS-2024: WOMEN’S STYLE внимательно слушал выступление основательницы бренда ZVONKO Ирины Зубкевич и теперь делится с вами главными секретами не просто успешной медийной бизнес-леди, а человека, который продает свой бренд через личные успехи и факапы.

А вы знали, что для восхождения на Эверест (8849 м), помимо хорошей физической, альпинистской и ментальной подготовки, вам понадобится прихватить с собой солидную сумму в валюте? В среднем попытка покорить самую высокую гору на планете стоит $ 60 тысяч. Но несмотря на это, каждый год по всему миру находятся сотни энтузиастов, готовых рискнуть жизнью ради собственной проверки на прочность. Профессиональный альпинист и предприниматель Артем Ценцевицкий один из таких людей. К 33 годам за плечами молодого человека большой опыт в промышленном альпинизме, попытка построить свой бизнес на грузоперевозках и успешный проект «Горы Кавказа»: коммерческие восхождения и школа альпинизма для белорусов. «Про бизнес» встретился с Артемом, чтобы поговорить о рисках и тонкостях альпинизма , внутренней мотивации предпринимателя и перспективах его проекта.

Необычное для бизнеса