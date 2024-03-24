ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В вузах и колледжах Беларуси прошел День открытых дверей

24.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В вузах и колледжах Беларуси прошел День открытых дверей
 Фото: МТРК «Мир»

Во всех университетах и колледжах Беларуси проходит День открытых дверей. Примерить на себя роль студента предлагает и белорусский педуниверситет. В программе для будущих выпускников – экскурсии, встречи с преподавателями, мастер-классы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Студенты помогают школьникам выбрать специальность. Показывают сильные стороны вуза, рассказывают, что их ждет. На историческом факультете – изучение артефактов, на факультете естествознания – химические эксперименты.

«Есть капуста обычная, в которой есть антициан. Мы его вывариваем и делаем с помощью него индикатор химический, и с помощью этого индикатора определяем, какая ph среды у таких бытовых вещей, как уксус, средство для мытья стекол и так далее», – рассказал студент факультета естествознания Белорусского государственного педагогического университета Андрей Роскач.

11-классница Екатерина с вузом определилась, а вот с направлением – пока нет. Говорит, по душе и естественные, и гуманитарные науки. Но приоритет отдает психологии.

«Рассматривала профессию биолога-геолога, но почему-то решила с психологией связать жизнь. Как-то душа к этому лежит, есть возможность работать, во-первых, и с детьми, и со взрослыми. И есть у нас в стране спрос на психологов, потому что они нужны», – поделилась абитуриент Екатерина.

После выбора факультета, можно присмотреть и работу. На день открытых дверей пришли представители школ и детских садов. Они уже готовы подписать контракты с будущими специалистами. Опыт показал: этот вуз выпускает отличные кадры.

«У нас есть возможность уже сейчас пообщаться с будущими абитуриентами, увидеть их вживую, и действительно тем, кому мы даем направления мы чувствуем этих ребят тогда, и ждем их потом к нам», – отметила заместитель директора средней школы №30 Минска Елена Булавко.

Из двух тысяч мест больше тысячи ста бюджетные. Но и конкурс высокий. Особенно на актуальные направления: это психология, физическая культура, инклюзивное обучение.

«Проблемы с набором нет. Более того, хочу сказать, что наши специалисты имеют стопроцентное распределение. То есть все востребованы, и вот почему неслучайны представители работодателей. За нашего студента-выпускника идет реальная конкурентная борьба», – подчеркнул ректор белорусского государственного педагогического университета Александр Жук.

Двери для абитуриентов сегодня открыли все вузы и колледжи страны, это больше 300 учреждений. Уже летом в них поступят больше 52 тысяч выпускников.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студенты помогают школьникам выбрать специальность, показывают сильные стороны вуза.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ограничения для ИП, а также важность здоровья для менеджеров и сотрудников: новости бизнеса за 18-24 марта 2024 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2024
Mir24.TV Belarus
24.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика