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В вузах и колледжах Беларуси прошел День открытых дверей
24.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во всех университетах и колледжах Беларуси проходит День открытых дверей. Примерить на себя роль студента предлагает и белорусский педуниверситет. В программе для будущих выпускников – экскурсии, встречи с преподавателями, мастер-классы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Студенты помогают школьникам выбрать специальность. Показывают сильные стороны вуза, рассказывают, что их ждет. На историческом факультете – изучение артефактов, на факультете естествознания – химические эксперименты.
11-классница Екатерина с вузом определилась, а вот с направлением – пока нет. Говорит, по душе и естественные, и гуманитарные науки. Но приоритет отдает психологии.
После выбора факультета, можно присмотреть и работу. На день открытых дверей пришли представители школ и детских садов. Они уже готовы подписать контракты с будущими специалистами. Опыт показал: этот вуз выпускает отличные кадры.
«Проблемы с набором нет. Более того, хочу сказать, что наши специалисты имеют стопроцентное распределение. То есть все востребованы, и вот почему неслучайны представители работодателей. За нашего студента-выпускника идет реальная конкурентная борьба», – подчеркнул ректор белорусского государственного педагогического университета Александр Жук.
Двери для абитуриентов сегодня открыли все вузы и колледжи страны, это больше 300 учреждений. Уже летом в них
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Студенты помогают школьникам выбрать специальность, показывают сильные стороны вуза.
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