В вузах и колледжах Беларуси прошел День открытых дверей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во всех университетах и колледжах Беларуси проходит День открытых дверей. Примерить на себя роль студента предлагает и белорусский педуниверситет. В программе для будущих выпускников – экскурсии, встречи с преподавателями, мастер-классы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Студенты помогают школьникам выбрать специальность. Показывают сильные стороны вуза, рассказывают, что их ждет. На историческом факультете – изучение артефактов, на факультете естествознания – химические эксперименты.

«Есть капуста обычная, в которой есть антициан. Мы его вывариваем и делаем с помощью него индикатор химический, и с помощью этого индикатора определяем, какая ph среды у таких бытовых вещей, как уксус, средство для мытья стекол и так далее», – рассказал студент факультета естествознания Белорусского государственного педагогического университета Андрей Роскач.

11-классница Екатерина с вузом определилась, а вот с направлением – пока нет. Говорит, по душе и естественные, и гуманитарные науки. Но приоритет отдает психологии.

«Рассматривала профессию биолога-геолога, но почему-то решила с психологией связать жизнь. Как-то душа к этому лежит, есть возможность работать, во-первых, и с детьми, и со взрослыми. И есть у нас в стране спрос на психологов, потому что они нужны», – поделилась абитуриент Екатерина.

После выбора факультета, можно присмотреть и работу. На день открытых дверей пришли представители школ и детских садов. Они уже готовы подписать контракты с будущими специалистами. Опыт показал: этот вуз выпускает отличные кадры.

«У нас есть возможность уже сейчас пообщаться с будущими абитуриентами, увидеть их вживую, и действительно тем, кому мы даем направления мы чувствуем этих ребят тогда, и ждем их потом к нам», – отметила заместитель директора средней школы №30 Минска Елена Булавко.