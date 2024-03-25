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Лукашенко призвал наращивать сотрудничество Беларуси с Омской областью
25.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко призвал наращивать сотрудничество Беларуси с Омской областью. Президент провел встречу с главой региона Виталием Хоценко, сообщает «МИР 24».
Белорусский лидер отметил
Также на встрече обсудили совместные проекты и взаимную торговлю. Товарооборот Минска и Омска составил 110 миллионов долларов. Александр Лукашенко назвал эту цифру недостаточной и указал на перспективные направления в сотрудничестве.
Например, Беларусь может удовлетворить потребности региона в сельхозтехнике. Прежде всего при уборке льна. Губернатор, в свою очередь, предложил открыть в Омской области белорусский торговый дом.
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