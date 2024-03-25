Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал наращивать сотрудничество Беларуси с Омской областью. Президент провел встречу с главой региона Виталием Хоценко, сообщает «МИР 24».

Белорусский лидер отметил успешное проведение президентских выборов в российских областях, однако призвал не расслабляться. По его словам, стоит сделать акцент на обеспечении безопасности в регионах в связи с трагедией в Подмосковье.

«Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Спокойной жизни нам не дадут. И истории все больше и больше будут запутанными, сложными. Как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье. Мы эти сутки с президентом были на связи. Очень плотно работали. Чем это закончилось, вы знаете. Это как раз свидетельство тому, как должны работать в Союзном государстве два президента и наши спецслужбы», – заявил президент Республики Беларусь.

Также на встрече обсудили совместные проекты и взаимную торговлю. Товарооборот Минска и Омска составил 110 миллионов долларов. Александр Лукашенко назвал эту цифру недостаточной и указал на перспективные направления в сотрудничестве.

Например, Беларусь может удовлетворить потребности региона в сельхозтехнике. Прежде всего при уборке льна. Губернатор, в свою очередь, предложил открыть в Омской области белорусский торговый дом.