Березовый сок начали собирать в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали собирать березовый сок . Первыми в этом году его попробовали жители южных регионов. В Минской области тоже приступили к заготовке, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Этому дереву не больно – так говорят лесники. Береза не пострадает, если сделать правильный надрез, проделать отверстие и аккуратно вставить в него небольшой желобок. Собирают с каждого дерева понемногу.

«Полностью мы не забираем у дерева сок. Потому что сокодвижение идет по всему контуру дерева, по всему его радиусу. Мы делаем пропил бензопилой не больше 12 см. Поэтому все остальное остается дереву. Процентов 80 мы ему оставляем», – рассказал лесничий Максим Царикович.

За ночь собирают более тонны сока. Свежий березовик можно купить в лесничествах и в специальных точках.

«Мы с утра всегда проводим заготовку, наши лесничества собирают сок, потом переливаем его в машину, которая везет его на торговые точки, и за день практически всегда товар реализовывается. Приезжают с различной тарой: кто-то 100 литров, кто-то 200 литров, а кто-то просто попить – 5-литровая бутылка», – отметила инженер одного из лесхозов Юлия Прокопович.

Тамара Иванова покупает березовик для всей семьи. Только свежий – напиток из магазина ей не нравится. В этом году собирается его консервировать. Рецептов множество.

Кому нужно, а кому не стоит пить томатный сок? Ответы нутрициолога