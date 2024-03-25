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Беларусь и Омская область намерены увеличить товарооборот
25.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь планирует существенно увеличить товарооборот с Омской областью.
Сейчас годовой объем взаимной торговли Беларуси и Омской области составляет 110 миллионов долларов. Республика входит в пятерку крупнейших торговых партнеров российского региона и у сторон уже есть конкретные планы для увеличения этих цифр. В частности, запущен ряд общих успешных инвестпроектов.
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