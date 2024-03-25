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Беларусь и Омская область намерены увеличить товарооборот

25.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Омская область намерены увеличить товарооборот
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь планирует существенно увеличить товарооборот с Омской областью. Александр Лукашенко принял губернатора российского региона Виталия Хоценко. Среди перспективных направлений сотрудничества президент назвал аграрный сектор и в частности выращивание льна.

«Сам Бог велел нам здесь работать вместе, поскольку, как вы знаете, в Беларуси этому направлению уделяется огромное внимание. Наша страна имеет все возможности закрыть потребности вашего региона в современной и надежной технике по уборке льна. В полной мере это относится и к другим брендам белорусского машиностроения – тракторам и комбайнам, которые вы хорошо знаете в России», – отметил белорусский лидер.

Сейчас годовой объем взаимной торговли Беларуси и Омской области составляет 110 миллионов долларов. Республика входит в пятерку крупнейших торговых партнеров российского региона и у сторон уже есть конкретные планы для увеличения этих цифр. В частности, запущен ряд общих успешных инвестпроектов.



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Александр Лукашенко принял губернатора российского региона Виталия Хоценко.
 
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