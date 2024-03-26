Первую белорусскую космонавтку тепло встретили на МКС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Корабль «Союз МС-25» причалил к МКС. В составе международного экипажа: первый в истории космонавт из Беларуси Марина Василевская, командир – россиянин Олег Новицкий и бортинженер из США Трейси Дайсон. Как их встретили на станции, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Первая белоруска уже осваивается на МКС. После открытия переходных люков Марину Василевскую встретила большая интернациональная компания: космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О'Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. В подмосковном Центре управления полетами операции по сближению и стыковке проконтролировал глава Роскосмоса Юрий Борисов. Весь процесс прошел штатно.

Путь на МКС занял 50 часов. Летели по классической схеме. Она считается самой надежной, хоть и долгой. Стартовать удалось со второй попытки. Первую отменили 21 марта – сработала автоматика. Эта была первая проверка экипажа.

«Для меня это намного лучше. Я чувствую, что все будет хорошо. Больше времени будет на адаптацию, и, когда прилетим на станцию, я уверена, что буду чувствовать себя хорошо», – заявила Василевская.

Белоруске предстоит провести семь научных экспериментов. Например, работы с лактоферрином и проксибиотиком помогут в условиях космоса нормализовать обмен веществ в организме человека во время экспедиций. Работу по зондированию Земли проведет с помощью белорусского оборудования. Данные передадут ученым Союзного государства.

«Мне нужно будет сделать спектральную фотовидеосъемку Земли. Также сбросить все материалы на Землю. Популяризация пилотируемой космонавтики. Будет вестись связь с МКС с радиолюбителями», – отметила Василевская.

Идея отправить девушку-белоруску в космос родилась два года назад. Тогда Александр Лукашенко лично обсуждал ее с Владимиром Путиным. Претендентов на полет было несколько тысяч. После строгого отбора по здоровью и ряду испытаний в состав основного экипажа вошла Марина Василевская. После кастинга прошла подготовку в центре Звездного городка. Вместо пяти лет – именно столько готовятся космонавты перед первым стартом – у Марины ушло на это восемь месяцев.

«Не подведу. Сделаю все возможное и невозможное. Буду очень стараться выполнить всю работу, все задачи, которые на меня возложены. Большая гордость за то, что я представляю нашу республику. Я горжусь тем, что у нас этот проект есть», – добавила космонавт.

Марина Василевская проведет на МКС 12 суток. Вернется на Землю шестого апреля. На корабле «Союз МС-24» вместе с Олегом Новицким и Лорал О'Хара. Трейси Дайсон останется на МКС еще на полгода. Она продолжит работу на российском и американском сегментах станции.