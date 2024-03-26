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Первую белорусскую космонавтку тепло встретили на МКС
26.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Корабль «Союз МС-25» причалил к МКС. В составе международного экипажа: первый в истории космонавт из Беларуси Марина Василевская, командир – россиянин Олег Новицкий и бортинженер из США Трейси Дайсон. Как их встретили на станции, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Первая белоруска уже осваивается на МКС. После открытия переходных люков Марину Василевскую встретила большая интернациональная компания: космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О'Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. В подмосковном Центре управления полетами операции по сближению и стыковке проконтролировал глава Роскосмоса Юрий Борисов. Весь процесс прошел штатно.
Путь на МКС занял 50 часов. Летели по классической схеме. Она считается самой надежной, хоть и долгой. Стартовать удалось со второй попытки. Первую отменили 21 марта – сработала автоматика. Эта была первая проверка экипажа.
Белоруске предстоит провести семь научных экспериментов. Например, работы с лактоферрином и проксибиотиком помогут в условиях космоса нормализовать обмен веществ в организме человека во время экспедиций. Работу по зондированию Земли проведет с помощью белорусского оборудования. Данные передадут ученым Союзного государства.
Идея отправить девушку-белоруску в космос родилась два года назад. Тогда Александр Лукашенко лично обсуждал ее с Владимиром Путиным. Претендентов на полет было несколько тысяч. После строгого отбора по здоровью и ряду испытаний в состав основного экипажа вошла Марина Василевская. После кастинга прошла подготовку в центре Звездного городка. Вместо пяти лет – именно столько готовятся космонавты перед первым стартом – у Марины ушло на это восемь месяцев.
Марина Василевская проведет на МКС 12 суток. Вернется на Землю шестого апреля. На корабле «Союз МС-24» вместе с Олегом Новицким и Лорал О'Хара. Трейси Дайсон останется на МКС еще на полгода. Она продолжит работу на российском и американском сегментах станции.
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В составе международного экипажа: командир – россиянин Олег Новицкий и бортинженер из США Трейси Дайсон.
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