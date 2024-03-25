|
Среди погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле» есть граждане Беларуси
25.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ярослав Артемов/ТАСС
В
Алим Кошеваров вечером 22 марта работал контролером в концертном зале. Со слов очевидцев, когда началась стрельба, он одним из первых бросился под пули, чтобы вывести людей. Его мать и отец не удивлены, что сын не стал прятаться.
Сейчас Алим Кошеваров находится в Боткинской больнице Москвы. Из-за большой кровопотери и сепсиса врачи погрузили его в искусственную кому. Состояние крайне тяжелое. В Москву уже приехал брат пострадавшего, остальная семья ждет сына на родине, в Бобруйске.
По словам очевидцев, в день трагедии в «Крокус Сити Холле» с Алимом работал еще один белорус Вадим Кулик. До сих пор он числится пропавшим без вести. Данные о нем посольство пока не подтверждает
За новой информацией о трагедии с трепетом следят все белорусы. К посольству России в Минске продолжают нести цветы и игрушки. Здесь зажигают лампады. Открыли и книгу соболезнований для официальных лиц. В храмах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После трагедии в Подмосковье белорусское посольство в России работает круглые сутки. Устанавливают личности белорусов, которые находились в концертном зале.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)