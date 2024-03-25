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Среди погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле» есть граждане Беларуси

25.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Среди погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле» есть граждане Беларуси
 Ярослав Артемов/ТАСС

В «Крокус Сити Холле» погибла белоруска 1978 года рождения. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Беларуси. По всей стране выражают соболезнования семье погибшей. Среди пострадавших числятся и другие белорусы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

После трагедии в Подмосковье белорусское посольство в России работает круглые сутки. Устанавливают личности белорусов, которые находились в «Крокус Сити Холле» в момент трагедии. Одну белоруску уже признали погибшей, за жизнь еще одного сейчас борются врачи.

Алим Кошеваров вечером 22 марта работал контролером в концертном зале. Со слов очевидцев, когда началась стрельба, он одним из первых бросился под пули, чтобы вывести людей. Его мать и отец не удивлены, что сын не стал прятаться.

«Он такой вот был. Он служил в армии, в химвойсках. В Марьиной Горке служил на срочной службе. Он сказал, что, если придется защищать Беларусь, то он пойдет», –рассказали Маргарита и Иосиф, мать и отец Алима Кошеварова.

Сейчас Алим Кошеваров находится в Боткинской больнице Москвы. Из-за большой кровопотери и сепсиса врачи погрузили его в искусственную кому. Состояние крайне тяжелое. В Москву уже приехал брат пострадавшего, остальная семья ждет сына на родине, в Бобруйске.

«Сейчас только молимся, чтобы его сердечко все это выдержало. Если выдержит сердце, значит мы его дождемся 8 июня, на его 43 года», – поделились родители Алима Кошеварова.

«Невозможно переварить эту информацию, потому что ты не веришь, ты думаешь, что это не он», – отметила сестра Алима Кошеварова Оксана Гриневецкая.

По словам очевидцев, в день трагедии в «Крокус Сити Холле» с Алимом работал еще один белорус Вадим Кулик. До сих пор он числится пропавшим без вести. Данные о нем посольство пока не подтверждает

За новой информацией о трагедии с трепетом следят все белорусы. К посольству России в Минске продолжают нести цветы и игрушки. Здесь зажигают лампады. Открыли и книгу соболезнований для официальных лиц. В храмах
проходят панихиды по погибшим.



 
Теги: Минск
 
 
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После трагедии в Подмосковье белорусское посольство в России работает круглые сутки. Устанавливают личности белорусов, которые находились в концертном зале.
 
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