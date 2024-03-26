«Одноклассники ездили на такси, а я подрабатывал уборщиком после школы». Этот парень всегда бережно относился к деньгам, а в 17 лет научился зарабатывать на криптовалютах

Источник материала: ProBusiness





Рынок криптовалют снова бьет рекорды и продолжает привлекать новых инвесторов. Иногда — это очень необычные люди. Тимофей Дайнович — с виду обычный подросток. Но тяга к предпринимательству и инвестициям позволила ему не по годам хорошо зарабатывать. Парень рассказал «Про бизнес», как в 17 лет он собрал вокруг себя команду из 200 единомышленников и поделился опытом заработка на криптовалюте.

Данная статья не является призывом к рискованным инвестициям.

«Зарабатывал около 40 BYN в месяц, раздавая газеты, и чувствовал себя настоящим бизнесменом»

— Я из Бобруйска и в 9 лет попробовал себя в качестве молодого предпринимателя, продавая газеты. Моя мама работала в бобруйской типографии и я смог договориться о подработке, реализовывая остатки газет. Зарабатывал около 40 BYN в месяц, раздавая газеты каждые выходные, и чувствовал себя настоящим бизнесменом в то время. Потом понял, что людям жалко детей и они всегда хотят помочь. Однажды незнакомая бабушка во время поездки в электричке на дачу помогла мне распродать остатки газет, которые не получилось реализовать. Она подключила своих знакомых, чтобы они купили у меня последние экземпляры.

Я продолжал подрабатывать, пытался вести свой ютуб-канал, но больших денег это не приносило. В 13 лет переехал в Минск, там подрабатывал уборщиком после школы.

«В детстве я говорил бабушке, что хочу купить Lamborghini, и сейчас иду к этой мечте»

В Минске уровень жизни сильно отличается от Бобруйска, здесь мои одноклассники ездили на такси, постоянно ходили в кино и т.д., а я не понимал, зачем вызывать такси, когда можно дойти пешком. Карманные деньги я никогда не просил, но тоже хотел развлекаться с друзьями, а работа уборщиком помогала чувствовать себя более или менее комфортно.





С детства мне привили бережное отношение к деньгам, и я всегда старался что-то откладывать, не тратить их впустую. В детстве я говорил бабушке, что хочу купить Lamborghini, и сейчас иду к этой мечте.

У меня было очень много разных идей, но никто не мог мне подсказать, как правильно их реализовать. Накопив какую-то сумму денег, я с друзьями пытался продавать цветы и товары из Китая. Хоть это по-прежнему не были большие деньги, но все равно уже больше, чем я зарабатывал в качестве уборщика.





С криптовалютой я познакомился достаточно рано. Много моих знакомых зарабатывали на крипте, и мне тоже стало интересно. Я старался как можно больше узнать об этом и сформировать вокруг себя круг людей, которые в этом разбирались. В начале пути это было что-то на уровне купить дешевле и продать дороже, позже мы начали пробовать создавать свои проекты и заниматься инвестициями, а сейчас у меня уже есть команда под названием Bitway, в которой больше 200 человек со всего мира.

Я не считаю себя умнее остальных людей, и всегда стараюсь окружить себя умными людьми. Если есть какая-то интересная сфера, нужно найти тех, кто в этом разбирается гораздо лучше. Такой подход подойдет для любого бизнеса, ведь во всем разбираться невозможно. В детстве я очень хотел путешествовать, и сейчас моя работа позволяет мне путешествовать по всему миру в любое время. Это мне очень нравится.





Один из проектов, которым мы занимаемся, — проведение конференций на тему криптовалют по Беларуси. В прошлом году мы провели туры в 6 городах, а в этом собираемся охватить уже 12. При помощи форумов мы закрываем важную потребность — поиск людей в нашу команду.

Сначала мы делали проект в Телеграме, но из него ничего не вышло.





После этого я зашел в проект Stepn. Там можно было купить NFT-кроссовки, а дальше ходить с телефоном по улице и получать за это награду. Много людей не смогли заработать из-за своей жадности. Но у меня на тот момент получилось заработать первый серьезный капитал.

«Целься в луну — останешься на самой высокой ветке»

Я считаю, что всегда нужно ставить грандиозные цели. Чем выше цель, тем большего получится достичь. Целься в луну — останешься на самой высокой ветке. Так, следующим шагом стало создание команды и больший уклон в аналитику криптовалютного рынка. На тот момент одному было уже сложно со всем справляться, и создание команды было логичным шагом.





Мы начали анализировать рынок, собирать статистику, стали инвестировать в различные монеты с уклоном в так называемые мемкоины (криптовалюта, которая не несет технологической ценности, но при этом может показывать самый большой кратный рост, — прим. «Про бизнес»). Некоторые мемкоины могут вырасти за пару дней в 50 раз, но и риски инвестирования в них намного больше, чем, к примеру, с битком.

Иногда люди, с которыми работаю, старше меня. С ними сложно выстраивать коммуникацию. Но со временем приходит опыт, и я учусь выходить из неприятных ситуаций. При работе также важна удача: каким бы крутым специалистом человек не был, сложно что-то реализовать без везения.





В 2023 году мы активно покупали такие токены, как FLOKI, Shiba, PEPE и др., всего около 10 штук. В этой сфере все циклично, мы ждали бума мемтокенов, и он произошел в середине февраля этого года. Монеты из нашего портфеля дали от 200% до 700%. Мы долго ждали и эти ожидания оправдались. За всем этим стоит большая аналитическая работа.

Были случаи, когда я терял деньги на криптовалюте. В самом начале я потерял около половины своего депозита, но решил не сдаваться. Дальше были и потери до $ 10 тысяч, но это нормально, потому что здесь можно как заработать, так и потерять деньги. Было обидно, но деньги я воспринимал как инструмент, и в любом случае я не терял все деньги, а только какой-то процент от всего своего капитала. Воспринимал это не как ошибку, а как опыт.





В крипте всегда есть чувство FOMO (чувство упущенной прибыли). Но здесь, как и в бизнесе, лучше что-то сделать и потерять деньги, чем ничего не сделать, а потом жалеть.

«Купите Bitcoin сейчас и обеспечьте себе хорошую старость»

На мой взгляд у криптовалюты очень большое будущее. На сегодняшний день капитализация всей криптовалюты составляет $ 2 трлн. Для сравнения капитализация Apple $ 3 трлн. Капитализация Bitcoin около $ 1 трлн, капитализация золота в свою очередь $ 11 трлн. Суть золота и Bitcoin одна и та же — ограниченность добычи.

Интересно то, что график развития криптовалюты совпадает с графиком развития интернета. Сейчас у всех есть интернет, точно также будет и с блокчейном, а мы сейчас находимся только в начальной стадии формирования этой технологии.





Что касается стоимости Bitcoin в ближайшее время, то через месяц мы ждем халвинга (сокращение награды за добычу биткоина в 2 раза, — прим. «Про бизнес»), и тут, на мой взгляд, может быть 2 сценария: цена этой криптовалюты либо скорректируется и потом пойдет в рост, либо коррекции не будет и мы увидим дальнейшее безоткатное движение до новых максимумов. Криптовалюта растет на ожиданиях новостей, а не на самих новостях. Это тоже следует учитывать при инвестировании в криптовалюту.

Я советую диверсифицировать свой портфель и никогда не «залетать на всю котлету». Сейчас все начали покупать мемтокены, но мы их уже фиксируем и ищем новые направления, такие как GameFi и NFT. Они раньше стреляли также, как и мемтокены, но за время медвежьего рынка («Медведи» — это инвесторы, которые ожидают падения котировок и зарабатывают на продаже финансовых инструментов, открывая короткие позиции, — прим. «Про бизнес») они оказались забыты.





Перспективными могут стать проекты, которые раньше были популярны. Стоит посмотреть объем торгов этих монет, проанализировать их и подумать, куда стоит вложить деньги. Лучше купить Bitcoin сейчас и обеспечить себе хорошую старость.