Источник материала: ProBusiness





Цифровые технологии все активнее входят в деловую жизнь, представить развитие современного бизнеса без них уже невозможно. То, что еще пару десятков лет назад казалось чем-то фантастическим, сегодня является обыденностью и существенно упрощает, ускоряет бизнес-процессы, позволяет нивелировать человеческий фактор, да и, в целом, вести бизнес более удобно, эффективно и, самое главное, прибыльно.

Один из таких инструментов — это API. О том, что это такое, для чего он нужен, какие дает «бенефиты» и где может использоваться, поговорили с CEO компании «Настоящая цифровая» Александром Ермаковичем.

Компания «Настоящая цифровая» — белорусский оператор программных касс, которые помогает бизнесу организовать прием платежей от клиентов. По сути, программная касса — это программа, которая может работать на различных аппаратных платформах — от мобильного телефона или компьютера до специализированных устройств из разряда портативных кассовых терминалов под управлением Android. Мало кто знает, но Программная касса — не просто фискальный инструмент. У нее масса других возможностей: - возможность принимать наличную и безналичную оплату товаров и услуг разными способами, удобными для покупателей в «один клик»;

- организовывать товарный учет;

- построить систему лояльности;

- иметь CRM и ERP в одном «флаконе»;

- строить финансовую аналитику на смартфоне. Все это позволяет предпринимателю автоматизировать и упорядочивать бизнес.

API используется даже в браузерах

— Давайте поясним, что такое API и в каких решениях он используется?

— API (прим. «Про бизнес» — application programming interface) — точно такая же программа, как и любая другая, просто она не видна пользователю, потому что в ней нет пользовательского интерфейса и работает она с другими программами. Данные вводятся человеком, а с помощью API они отправляются в другие программы, на другие сервера и таких серверов может быть много. Там они обрабатываются и возвращаются обратно уже с какими-то результатами. Яркий тому пример — обычный браузер. Когда вы вводите какие-то данные в поисковой строке браузера, они передаются на сервер Google по API. И все реализовано так, будто поиск того же Google — это часть самого браузера.

API необходим, когда бизнес уже достаточно сложный и в нем используются информационные системы от разных поставщиков — это могут быть Товароучетные системы, CRM, 1C-Бухгалтерия, Автоматизированное место Кассира, Интернет-банкинг, Склад и т.п. Для того чтобы все используемые программы могли обмениваться данными, есть специальный протокол — API. Иными словами, это программный интерфейс, язык, на котором «общаются» между собой программы.

В нашей деятельности — деятельности Оператора программных касс — основная задача программного интерфейса — это обеспечение бесшовной интеграции программной кассы с такими системами. То есть обеспечение минимального участия человека в процессе продаж. Все данные вводятся человеком один раз, и неважно в какой системе. Все необходимое автоматически фискализируется, исключая человеческий фактор: выявление ошибки происходит на ранних этапах и уже когда покупатель «на кассе» проблем просто не бывает. Именно поэтому появились кассы самообслуживания, где кассира нет.

— С какими системами API позволяет интегрировать решения и сервисы «Настоящей цифровой»?

— Наши продукты позволяют интегрировать в единый комплекс товароучетную систему, АРМ кассира (прим. «Про бизнес» — автоматизированное рабочее место кассира) и различные системы и устройства, которые связаны с продажами (сканер, весы, денежный ящик и т.д.).

Чаще всего интегрируемся с таким ПО, как «1С:Розница» и «1С:Касса». Интеграция с 1С может быть как «на кассе» (frontend), так и c базой данных нашего «Личного кабинета» (backend).





Первый вариант особенно актуален для большого ритейла. Например, мы вместе в нашим партнером ООО «Туссон» пару лет назад провели интеграцию торговой системы у одного такого нашего клинета.

Второй полезен тем нашим клиентам, которые «подтягивают» результаты продаж в свои системы и уже у себя создают отчетность и различные аналитические выборки.

Еще мы синхронизируемся с различными кофейными системами автоматизации кафе, ресторанов и баров типа Caffesta, Quick Resto, R-Keeper и т.д.

Мы изначально разрабатывали программную кассу такой, чтобы все проблемы, если они возникают, могли решаться самим клиентом без обращения в сервисную организацию. Есть кейсы, когда клиент самостоятельно автоматизирует свой уникальный бизнес. Например, предприятие, которое самостоятельно разработало собственное приложение для устройств «3в1» и интегрировало его с нашими программными кассами. Сюда же можно причислить компании по оказанию почтовых и курьерских услуг.

Курьерские решения тоже требуют интеграции, и мы сейчас как раз работаем над таким продуктом.

— Каким компаниям могут быть интересны решения с использованием API?

— Мы работаем со всеми: ограничений практически нет. Есть клиенты, которые занимаются сезонной продажей тех же овощей, например, и есть большой ритейл, это два полюса, между которыми располагается большой спектр наших клиентов из различных сегментов бизнеса, которым мы предлагаем наиболее подходящие кассовые решения. Это и сфера образования, и торговля, и услуги, и общепит, и доставка, и выездной сервис, и досуг и развлечения, производство и рынки.

Как правило ИП и микробизнесу хватает того функционала, который мы предоставляем в рамках основного тарифного плана:

встроенная система товарного и складского учета;

отчетность (более 20 видов отчетов);

архив документов;

прием безналичных платежей через e-pos (выставление счетов на оплату в ЕРИП).

Но если у них какие-то функции автоматизированы с помощью программ других разработчиков, то для интеграции всех систем в единый комплекс и нужны программные интерфейсы — API.

Без интеграции бизнес работает «в ручном режиме»

— Что использование API дает бизнесу? Какие возможности и преимущества?

— Чтобы это хорошо понять, давайте пойдем от обратного и представим, как бы это все выглядело и работало, не будь у бизнеса никакой интеграции (при автоматизации всех процессов) и все системы работали бы изолированно друг от друга:

Товар хранится на складе, и с ним постоянно проводятся различные складские операции вроде инвентаризации, изменения цен, перемещения с одного склада на другой склад или в магазин. Всю товарную номенклатуру пришлось бы распечатывать на бумаге, и любая перевозка товаров в магазин сопровождалась бы распечатками с их наименованием и количеством. Дальше эти распечатки должны были бы оказаться у кассира, который бы списывал «в ручном режиме» проданный товар, и вечером бы эти документы возвращались на склад для списания с него проданного товара. Затем все нужно было бы передать в бухгалтерию для формирования отчета о продажах. И на каждом из этих этапов потребовалась бы проверка: правильно ли составлены документы, нет ли где-то ошибки ввода, опечаток и т.д., не говоря уже о том, что такие бумаги могут потеряться по дороге.

Вопрос не в размере бизнеса, а в том, насколько он автоматизирован. Нельзя интегрировать то, что не автоматизировано. А уже то, что автоматизировано и интегрировано, — нужно оптимизировать. Интеграция через API, во-первых, позволяет бизнесу существенно сэкономить время, во-вторых, существенно сокращает документооборот и различного рода сверки передаваемой информации, а также, что самое главное, ускоряет, упорядочивает и автоматизирует бизнес-процессы. Там, где все контролирует специальная программа, не будет бардака и ошибок, связанных с человеческим фактором. Да, возможно, будет меньше гибкости, так как софт может не позволить осуществить какие-то эксклюзивные операции, что в то же время с лихвой компенсируется отсутствием проблем со сверкой необходимых данных и получением детальной аналитики. Вы сможете знать вашу прибыль с точностью до последней копейки и будете уверены в том, что ваши кассиры работают правильно. Такая оптимизация деятельности — это залог прибыли и успеха.





Наш новый рекламный слоган: «Автоматизация. Интеграция. Оптимизация. Прибыль». Именно первые три слагаемых приводят к желаемому для любого предпринимателя результату — прибыли.

И еще: часто предприниматели боятся цифр — «не лишайте меня удовольствия от бизнеса вашими цифрами, я и так знаю, сколько я заработал». При этом они забывают, что то, что мы не измеряем — тем мы не управляем! Первые два слагаемых это про измерения, чтобы можно было добавить третье слагаемое.

— Как API позволяет автоматизировать продажи и повысить эффективность работы отдела продаж?

— Например, наш отдел заботы о клиентах использует API с ЕГР (прим. «Про бизнес» — Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Благодаря этому мы получаем всю необходимую нам информацию о наших потенциальных и реальных клиентах: находится ли клиент в процессе ликвидации или, возможно, он уже ликвидирован и т.д. Также мы используем API при работе с нашими партнерами, тем же «Альфа-Банком»: каждые 15 минут мы автоматически получаем выписку из банка и зачисляем платежи наших клиентов на их балансы.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы с помощью стандартных платежных API, которые белорусские банки открывают для всех своих клиентов, предоставить нашим клиентам возможность оплачивать наши услуги прямо из нашего «Личного кабинета», где можно будет настроить рекуррентный (регулярно повторяющийся) платеж и ежемесячно в определенное время будет автоматически списываться оплата.

Также в магазинах Duty Free используется наша многовалютная касса, где при открытии смены нужно загружать курсы валют, которые актуализируются с сайта Национального Банка по API.

— «Настоящая цифровая» разрабатывает отраслевые решения, основанные на использовании API. Расскажите, какие решения уже были разработаны?

— Наши решения очень актуальны для использования в том же такси, поскольку разрешили использовать программные кассы при перевозках пассажиров. В этом направлении мы сотрудничаем как с различными перевозчиками, так и с владельцами информационных систем, тем же «Яндексом». Вопрос в том, что требования к программным кассам, которые предъявляются в этой отрасли, достаточно новые и нестандартные относительно других сфер, поэтому процесс внедрения будет не таким быстрым, как всем бы хотелось.

Помимо всего прочего, с 1 июля 2025 года любые кассы, будь то «железные» или программные, должны работать с новыми форматами данных кассовых документов и поддерживать продажу маркированных товаров.

У продавцов с площадью магазина больше 200 м² обязательно в чеках должно быть указано наименование каждого проданного товара, то есть необходимо использовать дифференцированный учет, поэтому специально для них мы разработали такое решение.

Более 40 методов интеграции, интеграция с нуля за неделю и «коробочные» решения

— Расскажите о том, как бизнес может заказать у «Настоящей цифровой» решение с использованием API?

— Очень просто. Достаточно позвонить в отдел заботы о клиентах и, как правило, вам дадут мой номер. Вопросами интеграции я занимаюсь лично, потому что каждая интеграция практически всегда уникальна. Что касается сроков разработки, условий поддержки и ценового диапазона — все очень индивидуально. Бывает, что интеграторы делают все с нуля за неделю, а если у них уже были такие случаи, то сразу предлагают коробочное решение, готовое к установке и работе.

— Как происходит процесс интеграции? С какими компаниями-интеграторами вы сотрудничаете?

— Сейчас практически все бизнес-процессы сложные, и компании используют различные информационные системы, поэтому требуются разные подходы к интеграции.

Сейчас даже не скажу, кто чаще к нам обращается по вопросам интеграции: компании-интеграторы или сами клиенты. Бывает что первый разговор происходит «на троих» — клиент, интегратор и мы. Достаточно часто клиенты самостоятельно занимаются интеграцией — у них в штате есть программист либо они сотрудничают с ним на аутсорсинге.

По каждому случаю интеграции мы создаем отдельный канал в «Телеграме» и оперативно отвечаем на все вопросы.

Лучше всего выбирать необходимое ПО для автоматизации тех или иных бизнес-процессов, посоветовавшись с интегратором, потому что только он сможет адекватно оценить возможности интеграции. В нашем распоряжении, например, есть больше 40 методов интеграции, которые позволяют сделать процесс кассовой продажи удобным, простым, бесшовным и беспроблемным.

Владельцу бизнеса, по большому счету, неважно, какая у него будет касса для фискализации, ему важно, чтобы все работало надежно, быстро, отказоустойчиво и без проблем. Мы как раз и предлагаем такой функционал.



Товарно-учетная система у мерчанта может быть в «1С», АРМ кассира может быть в браузере, а касса, соответственно, наша, и все это должно слаженно работать.

Мы разрабатываем API, в первую очередь, для интеграторов, даем им инструменты и объясняем, что и в какой последовательности использовать и какие понадобятся алгоритмы для включения нашего API в их информационные системы. Мы помогаем на уровне консультаций, а также при необходимости и с тестированием интеграционных решений с точки зрения «bad» сценария, когда у кассира что-то пошло не так. Очень важно, чтобы все работало правильно.

Очень важно выдавать понятные диагностические сообщения в случае ошибки, чтобы кассир понимал, что ему делать. Например, не просто написать ошибка 0×21, а ошибка «0×21 — Проверьте бумагу в принтере».

Пользоваться «Личным кабинетом» от «Настоящей цифровой» может только сам клиент, даже сотрудники из нашей техподдержки не имеют к нему доступа. Есть еще и «бэк-офисные» процессы. Здесь мы тоже предоставляем API, но уже к «Личному кабинету», который позволяет оставлять заявки на регистрацию, на изменение параметров программной кассы, и т.д. Кроме этого, клиенты могут получать всю необходимую для них информацию финансового, статистического и аналитического характера.

Но у многих бизнесов есть свои аналитические системы, и им интересно получать информацию о продажах именно там. Это решается предоставлением API к личному кабинету. Помимо этого, можно будет управлять своим каталогом товаров в нашей встроенной товарно-учетной системе через интерфейс той же 1С, «Моего склада» и т.д., информация оттуда будет сразу же попадать на кассу.

Если бизнес уже давно устоялся и использует свое ПО, которое полностью их устраивает, им будет достаточно интеграции с нашей кассой и кабинетом. API и помощь в интеграции мы предоставляем бесплатно. Если компания только в начале своего пути, то можно сэкономить и воспользоваться нашим пакетом услуг, куда входит и товарно-учетная система. Возможно, вы видели, когда при продажах что-то записывают в журнал.

В нашем случае вы можете загрузить свой ассортимент товара в «Личный кабинет» на нашем сайте, использовать его на кассе при продажах и ежедневно получать отчеты продаж в разрезе товаров, как в количественном, так и в суммовом виде.

Практически все дополнительные услуги бесплатны. Поэтому автоматизируйте, интегрируйте, оптимизируйте и получайте прибыль! Как? Мы все покажем и расскажем!