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В посольстве России в Беларуси открыли книгу соболезнований
26.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместе с Россией по погибшим после трагедии в «Крокус Сити Холле» скорбят жители СНГ. Книги соболезнований открыты в посольствах России
На страницах книги соболезнований уже появились записи. Их могут оставить официальные лица и представители общественных организаций. Обычные граждане также могут направить свои слова поддержки, но только письмом на адрес посольства России в Беларуси.
Слезы и горечь, общая боль и общая беда, вместе с вами – десятки записей с такими словами можно прочесть в книге. Свои соболезнования оставили главы двух палат парламента, премьер-министр и члены правительства, дипломаты, представители Исполкома СНГ.
«Произошло такое страшное событие – убиение сотен людей. Мы не представляем, что это мусульмане. Мы представляем, что это нелюди. Они не могут быть мусульманами. Мы скорбим и обличаем такие поступки. Они нетерпимые. Они не принадлежат вообще человеку», – прокомментировал муфтий, глава мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович.
Поток людей к зданию посольства России не прекращается. Четвертый день белорусы несут цветы, игрушки. Каждый выражает боль по-своему: зажигают свечи, оставляют записки.
«Это беда общая, не было слов и сейчас их нет. Просто скорбь и горе, вот и все», – поделилась жительница Беларуси Наталья Михалич.
По данным посольства Беларуси в России, в результате трагедии в «Крокус Сити Холле»
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В стране проходят панихиды по жертвам в «Крокус Сити Холле». Прихожане ставят свечи за погибших и молятся за здоровье пострадавших.
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