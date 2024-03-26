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В посольстве России в Беларуси открыли книгу соболезнований

26.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В посольстве России в Беларуси открыли книгу соболезнований
 Фото: МТРК «Мир»

Вместе с Россией по погибшим после трагедии в «Крокус Сити Холле» скорбят жители СНГ. Книги соболезнований открыты в посольствах России многих стран, в том числе и Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

На страницах книги соболезнований уже появились записи. Их могут оставить официальные лица и представители общественных организаций. Обычные граждане также могут направить свои слова поддержки, но только письмом на адрес посольства России в Беларуси.

Слезы и горечь, общая боль и общая беда, вместе с вами – десятки записей с такими словами можно прочесть в книге. Свои соболезнования оставили главы двух палат парламента, премьер-министр и члены правительства, дипломаты, представители Исполкома СНГ.

«Слов не находится не только для оправдания, но и для обоснования вот этой чудовищной акции, которую совершили террористы, пытаясь запугать все прогрессивное человечество. Я думаю, что им это просто не удастся», – поделился первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

«Произошло такое страшное событие – убиение сотен людей. Мы не представляем, что это мусульмане. Мы представляем, что это нелюди. Они не могут быть мусульманами. Мы скорбим и обличаем такие поступки. Они нетерпимые. Они не принадлежат вообще человеку», – прокомментировал муфтий, глава мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович.

Поток людей к зданию посольства России не прекращается. Четвертый день белорусы несут цветы, игрушки. Каждый выражает боль по-своему: зажигают свечи, оставляют записки.

«Это страшное горе. И всегда в таких ситуациях, даже если тебя это не касается, ты проецируешь на то, что это мог бы быть твой близкий, родитель, муж, ребенок», – отметила жительница Беларуси Анна Пацевич.

«Это беда общая, не было слов и сейчас их нет. Просто скорбь и горе, вот и все», – поделилась жительница Беларуси Наталья Михалич.

По данным посольства Беларуси в России, в результате трагедии в «Крокус Сити Холле» погибла белоруска. Еще один гражданин находится в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В Беларуси также проходят панихиды по жертвам в «Крокус Сити Холле». Прихожане ставят свечи за погибших и молятся за здоровье пострадавших.



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В стране проходят панихиды по жертвам в «Крокус Сити Холле». Прихожане ставят свечи за погибших и молятся за здоровье пострадавших.
 
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