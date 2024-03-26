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Лукашенко: Беларусь - самая миролюбивая страна

26.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь - самая миролюбивая страна
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь – самая миролюбивая страна в мире, но если возникнет угроза, ответит. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Гродненской области. Президент ознакомился с тем, как проходит проверка боеготовности соединений и воинских частей.

Белорусский лидер посетил один из тренировочных участков, пообщался с личным составом. Доложили главе государства и о том, что обстановка вокруг страны остается напряженной. Вблизи западной госграницы соседи создают укрепсооружения. Наращивает свое присутствие контингент НАТО. Не исключают представители Минобороны и возможность провокаций. Попытки нарушить государственные рубежи уже фиксировались. Президент поручил жестко на это реагировать.

«Публично скажу: любая провокация должна пресекаться. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу – к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Потому что, если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет. Поэтому любое нарушение государственной границы – на уничтожение. Они понимают только силу», – заявил Лукашенко.

Проверка боеготовности плановая. Она продлится до 29 апреля.



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Президент в Гродненской области ознакомился с тем, как проходит проверка боеготовности соединений и воинских частей.
 
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