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Лукашенко: Беларусь - самая миролюбивая страна
26.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь – самая миролюбивая страна в мире, но если возникнет угроза, ответит. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Гродненской области. Президент ознакомился с тем, как проходит проверка боеготовности соединений и воинских частей.
Белорусский лидер посетил один из тренировочных участков, пообщался с личным составом. Доложили главе государства и о том, что обстановка вокруг страны остается напряженной. Вблизи западной госграницы соседи создают укрепсооружения. Наращивает свое присутствие контингент НАТО. Не исключают представители Минобороны и возможность провокаций. Попытки нарушить государственные рубежи уже фиксировались. Президент поручил жестко на это реагировать.
Проверка боеготовности плановая. Она продлится до 29 апреля.
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Президент в Гродненской области ознакомился с тем, как проходит проверка боеготовности соединений и воинских частей.
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