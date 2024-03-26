ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Общественная приемная ЕЭК заработала в Бресте: какие вопросы обсудили участники?

26.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Общественная приемная ЕЭК заработала в <a href=Бресте: какие вопросы обсудили участники?" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Трансграничный вопрос и правила конкуренции в ЕАЭС обсудили в Бресте. Там заработала общественная приемная Евразийской экономической комиссии, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В общественной приемной участвуют около 300 компаний. Главный вопрос – конкуренция на рынке ЕАЭС. Ее правила почти удалось привести к единому знаменателю. Специалисты уверены: это выгодно для экономик стран союза.

Сейчас нарушения чаще всего связаны с недобросовестной рекламой. Случаи единичные. Контролирующие органы стран экономического альянса их пресекают.

«Например, какая-нибудь компания говорит: у меня самое лучшее приклеивание клея, самое лучшее! Кто-то пожаловался – мы начинаем разбираться. Смотрим, есть ли факты, проводилось ли исследование. Мы разберем многие вопросы, чтобы субъекты могли действительно понимать, что в случае того или иного нарушения необходимо действовать так-то, обращаться в такой-то госорган Евразийской комиссии», – рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Создание четких правил взаимной торговли важно из-за ее расширения. Товарооборот между странами ЕАЭС растет – только у одной Беларуси со странами пятерки в 2023 году он составил почти 46 миллиардов долларов. Импульсом стали введенные Западом ограничения.

«Решались не только товарные, производственные, технологические вопросы, но и вопросы логистики. Достаточно быстро это все было выстроено. Взаимная торговля будет развиваться только в том случае, если страны будут отходить от своих защитных мероприятий, устранять барьеры во взаимной торговле. Это будет толкать взаимную торговлю, увеличивать объемы», – заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович.

Акцент и на разработку общих условий использования роуминговой сети. Так, абоненты Беларуси и России уже могут звонить по сниженным тарифам. Входящие звонки и вовсе бесплатны. К 2025 году это распространится на все страны ЕАЭС.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заседании участвуют около 300 компаний. Основная задача – создание четких правил взаимной торговли. Это важно из-за роста товарооборота.
 
Новости дня
Новости разные
 
В посольстве России в Беларуси открыли книгу соболезнований
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2024
Mir24.TV Belarus
26.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика