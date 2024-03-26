Общественная приемная ЕЭК заработала в Бресте: какие вопросы обсудили участники?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бресте : какие вопросы обсудили участники?" height="100%" width="670">

Трансграничный вопрос и правила конкуренции в ЕАЭС обсудили в Бресте. Там заработала общественная приемная Евразийской экономической комиссии, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В общественной приемной участвуют около 300 компаний. Главный вопрос – конкуренция на рынке ЕАЭС. Ее правила почти удалось привести к единому знаменателю. Специалисты уверены: это выгодно для экономик стран союза.

Сейчас нарушения чаще всего связаны с недобросовестной рекламой. Случаи единичные. Контролирующие органы стран экономического альянса их пресекают.

«Например, какая-нибудь компания говорит: у меня самое лучшее приклеивание клея, самое лучшее! Кто-то пожаловался – мы начинаем разбираться. Смотрим, есть ли факты, проводилось ли исследование. Мы разберем многие вопросы, чтобы субъекты могли действительно понимать, что в случае того или иного нарушения необходимо действовать так-то, обращаться в такой-то госорган Евразийской комиссии», – рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Создание четких правил взаимной торговли важно из-за ее расширения. Товарооборот между странами ЕАЭС растет – только у одной Беларуси со странами пятерки в 2023 году он составил почти 46 миллиардов долларов. Импульсом стали введенные Западом ограничения.

«Решались не только товарные, производственные, технологические вопросы, но и вопросы логистики. Достаточно быстро это все было выстроено. Взаимная торговля будет развиваться только в том случае, если страны будут отходить от своих защитных мероприятий, устранять барьеры во взаимной торговле. Это будет толкать взаимную торговлю, увеличивать объемы», – заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович.

Акцент и на разработку общих условий использования роуминговой сети. Так, абоненты Беларуси и России уже могут звонить по сниженным тарифам. Входящие звонки и вовсе бесплатны. К 2025 году это распространится на все страны ЕАЭС.