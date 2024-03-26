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Общественная приемная ЕЭК заработала в Бресте: какие вопросы обсудили участники?
26.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusБресте: какие вопросы обсудили участники?" height="100%" width="670">
Трансграничный вопрос и правила конкуренции в ЕАЭС обсудили в Бресте. Там заработала общественная приемная Евразийской экономической комиссии, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В общественной приемной участвуют около 300 компаний. Главный вопрос – конкуренция на рынке ЕАЭС. Ее правила почти удалось привести к единому знаменателю. Специалисты уверены: это выгодно для экономик стран союза.
Сейчас нарушения чаще всего связаны с недобросовестной рекламой. Случаи единичные. Контролирующие органы стран экономического альянса их пресекают.
Создание четких правил взаимной торговли важно из-за ее расширения. Товарооборот между странами ЕАЭС растет – только у одной Беларуси со странами пятерки в 2023 году он составил почти 46 миллиардов долларов. Импульсом стали введенные Западом ограничения.
Акцент и на разработку общих условий использования роуминговой сети. Так, абоненты Беларуси и России уже могут звонить по сниженным тарифам. Входящие звонки и вовсе бесплатны. К 2025 году это распространится на все страны ЕАЭС.
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В заседании участвуют около 300 компаний. Основная задача – создание четких правил взаимной торговли. Это важно из-за роста товарооборота.
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