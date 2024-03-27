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Лукашенко в Гродненской области проверил боеготовность воинских частей
27.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси поручил военнослужащим жестко реагировать на провокации на границе и быть постоянно наготове. Во время посещения Гродненской области Александр Лукашенко ознакомился с тем, как проходит проверка боеготовности соединений и воинских частей, а также пообщался с журналистами, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Участок местности вблизи госграницы патрулируют постоянно, проводится и воздушная разведка. Проверка боеготовности плановая, но условия особые. Президенту доложили: обстановка вокруг Беларуси остается сложной. Контингент НАТО наращивает присутствие у западного рубежа страны. Регулярно фиксируются нарушения границы.
В стране делают акцент на подготовку и обучение армии. Решающим фактором в любом конфликте президент назвал именно человека, а не технику. Даже самую современную. Все усилия направлены на оборону, подчеркнул белорусский лидер. На западе же тиражируют слухи о том, что страна готовит нападение на соседей.
При этом Александр Лукашенко уверен что люди в соседних странах Евросоюза не хотят конфликта. Он в интересах тех, кто находится гораздо дальше от границ Союзного государства и ЕС.
Решать вопросы обороны и безопасности теперь будут на Всебелорусском народном собрании. Эти пункты повестки Лукашенко назвал главными, но будут и другие: кадровые, экономические.
Александр Лукашенко подчеркнул, что главная цель для белорусов – осваивать земли, собирать урожай, кормить детей и внуков. Этим же призвал заниматься и жителей Евросоюза, тогда будет мир.
Проверка боеготовности в Беларуси продлится до 29 апреля.
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Участок местности вблизи госграницы патрулируют постоянно, проводится и воздушная разведка.
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