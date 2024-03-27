Лукашенко в Гродненской области проверил боеготовность воинских частей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси поручил военнослужащим жестко реагировать на провокации на границе и быть постоянно наготове. Во время посещения Гродненской области Александр Лукашенко ознакомился с тем, как проходит проверка боеготовности соединений и воинских частей, а также пообщался с журналистами, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Участок местности вблизи госграницы патрулируют постоянно, проводится и воздушная разведка. Проверка боеготовности плановая, но условия особые. Президенту доложили: обстановка вокруг Беларуси остается сложной. Контингент НАТО наращивает присутствие у западного рубежа страны. Регулярно фиксируются нарушения границы.

«Публично скажу: любая провокация должна пресекаться. Нечего с ними шутить. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Потому что, если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет. Поэтому любое нарушение государственной границы – на уничтожение. Они понимают только силу», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В стране делают акцент на подготовку и обучение армии. Решающим фактором в любом конфликте президент назвал именно человека, а не технику. Даже самую современную. Все усилия направлены на оборону, подчеркнул белорусский лидер. На западе же тиражируют слухи о том, что страна готовит нападение на соседей.

«Дурь полная. Мы сегодня приехали открыто, мы им показываем, что не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Нам не надо нападать. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Глупые люди. Нам чужого не надо, но свое не отдадим. Вот наша логика», – подчеркнул Лукашенко.

При этом Александр Лукашенко уверен что люди в соседних странах Евросоюза не хотят конфликта. Он в интересах тех, кто находится гораздо дальше от границ Союзного государства и ЕС.

«Они хотят, чтобы мы тут друг друга колошматили. Они придут потом на пепелище, доллары напечатают и будут восстанавливать эти земли, но уже в интересах не наших народов. Ни литовского, ни польского, ни белорусского», – отметил президент Беларуси.

Решать вопросы обороны и безопасности теперь будут на Всебелорусском народном собрании. Эти пункты повестки Лукашенко назвал главными, но будут и другие: кадровые, экономические.

«Мы движемся в демократическом направлении. Я думаю, что Всебелорусское народное собрание должно начинаться с доклада президента компактного, потому что президент должен охарактеризовать ситуацию в мире. Международное положение у нас каково, место Беларуси в этой системе координат», – поделился Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главная цель для белорусов – осваивать земли, собирать урожай, кормить детей и внуков. Этим же призвал заниматься и жителей Евросоюза, тогда будет мир.

Проверка боеготовности в Беларуси продлится до 29 апреля.