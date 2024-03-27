«Почтенный возраст — жизнь только начинается!». В Минске открылся Центр когнитивных возможностей, где заботятся о пенсионерах

Источник материала: ProBusiness





Дети выросли, встречи с внуками не так часты, как хотелось бы, пронизывающие мысли о том, что жизнь прожита… Что впереди? Появляются мысли, что все самое интересное уже позади и завтра ждет очередной заурядный день, не приносящий ярких эмоций и моментов. Наши любимые родители, будучи молодыми, отдавали всю любовь, нежность, заботу, нередко жертвуя своими интересами. Как же мы можем отблагодарить их и чем можем помочь? Ведь не всегда получается уделить им достаточно времени, так как существует работа, собственная семья и много других хлопот. Об этом «Про бизнес» поговорил с авторами проекта Центр когнитивных возможностей «НейрУм» .

Центр когнитивных возможностей «НейрУм» — это уникальная альтернатива сиделкам и пансионатам. Можно провести аналогию с «детским садом для взрослых», но с одной важной оговоркой — каждый клиент в Центре получает индивидуальный подход. Здесь пожилые люди смогут не только комфортно и приятно провести время в течение дня. Одна из главных задач «НейрУм» — с помощью специальных методик и грамотных специалистов помочь людям сохранить и улучшить интеллектуальные, физические и социальные навыки.

Когнитивные расстройства часто приводят к социальной изоляции. Обеспечение регулярного общения, эмоциональной поддержки и понимания со стороны других людей может оказывать положительный результат, который отразится на здоровье. Как же это работает? «Про бизнес» побывал в Центре и поговорил с его основателями. Автор идеи такого Центра — Клавдия Селицкая, а помогали ее реализовать Эдгар Вист, Александр Бойко и Михаил Селицкий. Все они опытные врачи-неврологи, имеющие научные звания и степени. Их работа на протяжении многих лет связана с пациентами, страдающими неврологическими заболеваниями и когнитивными нарушениями.





«НейрУм» стал ответом на запрос тысяч семей, в которых заботятся о том, чтобы их пожилые родители могли с пользой и интересом проводить свое свободное время. К тому же на тот момент в Беларуси не было аналогичных заведений — это и стало решающим фактором при открытии собственного Центра.

Альтернатива сиделкам и пансионатам: в чем разница?

Если вы хоть раз сталкивались с семьей, где заботятся о человеке с когнитивными расстройствами или деменцией, то наверняка знаете, насколько это тяжелое бремя.

— Часто родственники пациентов говорят о том, что их пожилые родители скучают дома одни, у них нет общения с друзьями, они не выходят на улицу — это, безусловно, те факторы, которые приводят к апатии, снижению интереса к жизни, и даже к депрессии, что отрицательно сказывается не только на самочувствии, но и на семейных отношениях.





Нередки случаи, когда в силу своего недуга пожилой человек не может самостоятельно приготовить себе обед, забывает выключить газ или утюг, что требует постоянного контроля за ним. И это является большой проблемой в семье. Дети работают, и им не с кем оставить дома родителей. Если регулярно не тренировать память, не создавать условия для общения и положительных эмоций, то значительно ускоряется процесс нарушения когнитивных функций. Человек быстро достигает поздней степени деменции.

При этом большинство людей не готовы просто передать своего близкого в руки сиделок или на круглосуточный уход в пансионат. Причин тому множество: от сомнений в качестве ухода за родным до высокой стоимости услуг. Но основная проблема все же в том, что в подобных учреждениях не работают непосредственно с когнитивными нарушениями. Зачастую можно быть уверенным в том, что заболевание будет неизменно прогрессировать — а значит, состояние близкого человека будет постепенно становиться все хуже и хуже, пока не станет критическим. Такое будущее никому не может казаться хорошим вариантом.





Некоторые вынуждены посвятить большую часть своего времени заботе о близком человеке. Это часто означает потерю возможности строить свой бизнес, карьеру и даже просто продолжать работать. Также со временем утрачиваются и социальные связи с друзьями, коллегами и другими людьми. В итоге заботящийся становится заложником положения. А хорошо от этого не становится никому. Ведь пожилым людям требуется квалифицированная помощь, особый уход и внимание, которые не может обеспечить один человек.





Так что же делать в такой ситуации? Выбор между двумя плохими вариантами? К счастью, больше нет. Потому что в Беларуси появился первый Центр когнитивных возможностей «НейрУм», где знают, как работать с такими людьми, и помогают им сохранить и даже восстановить нарушенные социальные и бытовые навыки.

— Эффективного лекарства от болезней, связанных с когнитивными нарушениями, до сих пор не существует. Однако есть методики, связанные с правильной организацией образа жизни, которые при регулярном использовании позволяют сохранить память на долгие годы, а в ряде случаев — добиться ее восстановления в том или ином объеме.





Мы решили создать Центр, в котором пожилым людям было бы не только комфортно и интересно, но и полезно. Однако хочу обратить внимание, что «НейрУм» — это не медицинский центр. Наша главная задача — дать возможность клиентам хорошо и качественно проводить время, получать сбалансированное питание, развивать социальные взаимосвязи и коммуникацию. Все это положительно влияет на общее состояние, настроение, мотивацию, а как следствие — на когнитивные функции. На практике используются только апробированные и научно обоснованные методики.

«Детский сад для взрослых» с индивидуальным подходом: чем занимаются посетители в «НейрУм»?

Центр может помочь не только людям, имеющим когнитивные нарушения, но и всем желающим, кому важно с пользой и интересно проводить свой досуг и продлить социальное и умственное долголетие.





Специальных требований к посетителям нет. Но Центр находится на втором этаже, поэтому человек должен передвигаться, иметь возможность подняться самостоятельно на второй этаж и должен обслуживать себя самостоятельно (посещение туалета и душевой комнаты при необходимости). В Центре попросят предоставить справку о состоянии здоровья с указанием хронических заболеваний и медицинскими рекомендациями, чтобы была возможность контролировать прием таблетированных средств во время пребывания в «НейрУм».

Занятия в Центре подбираются с учетом индивидуальных особенностей каждого клиента. Предлагаются групповые и индивидуальные занятия по различным направлениям. Список действительно впечатляющий и разнообразный:

● Умственные занятия (решение математических и логических задач, интеллектуальное тестирование, использование письменных тренажеров);

● Творчество (билатеральные методы рисования, решение головоломок, ребусов, моделирование, создание пространственных моделей);

● Компьютерные программы и игры (с помощью специальных компьютерных программ и игр будет проводиться тренировка памяти, логического мышления, внимания);

● Сбалансированное питание или кетогенная диета (меню разработано диетологом, учитывая возрастную категорию граждан);

● Психолог (опытный специалист обеспечит психологическую коррекцию, консультирование, просвещение и профилактику);

● Релаксация (прослушивание расслабляющей музыки и методики релаксации для снятия внутреннего стресса, тревоги и других психоэмоциональных переживаний);

● Нейроатлетика (цель данных занятий заключается в увеличении мобильности и стимуляции нейрокогнитивных и нейропластических процессов в структурах нервной системы).

Дополнительно в Центре предусмотрены встречи со священнослужителями, направленные на духовное просвещение клиентов, а также участие в культурно-массовых мероприятиях (экскурсии по достопримечательностям, посещение музеев и театров).









Зона отдыха, обеденный зал, аудитории для занятий — экскурсия по Центру «НейрУм»

Научный подход был использован даже при выборе помещения, а также в его оформлении. Создатели Центра обращали особое внимание на современные концепции нейропсихологии и когнитивной науки. Сейчас «НейрУм» только начинает свою работу. Уже завершены все ремонтные и подготовительные работы. Команда опытных специалистов готова оказывать свои услуги.





Посмотрим на «НейрУм» изнутри. В Центре созданы комфортные условия пребывания для посетителей. Все занятия и тренинги проходят на одном этаже. Цветовые гаммы, использованные в аудиториях, позволяют без лишнего напряжения и дискомфорта сконцентрироваться на комплексах упражнений.





Здесь есть и большое помещение для отдыха и проведения интересного досуга — максимально приближено к домашней уютной обстановке с комфортной мягкой мебелью. Тут подопечные Центра могут отдохнуть, посмотреть телевизор или провести время в дружной компании за чаепитием.





На первом этаже — красивый обеденный зал, который больше напоминает ресторан.





А снять тревогу и стресс можно в специально отведенной комнате для релаксации. Немаловажно наличие раздельного санузла и душа.





Отдельный бонус — месторасположение Центра рядом с Лошицким парком, которое позволяет проводить прогулки на свежем воздухе в окружении красивой природы.

Что предлагают в Центре «НейрУм»

Центр работает с 08:00 до 19:00 ежедневно, включая выходные дни. Все это время посетитель в Центре находится под постоянным присмотром. О еде беспокоиться не стоит — предусмотрено горячее трехразовое питание (кетогенная диета способствует замедлению процесса нейродегенерации, что снижает риски развития и прогрессирования когнитивных нарушений).





Центр предлагает посетителям различные варианты услуг: полноценное дневное пребывание или посещение курсов «Ментальная гимнастика».

● Стоимость дневного пребывания — от 85 рублей за день (зависит от выбранного пакета услуг с различным наполнением, а также от продолжительности оплаченного периода).

● Также в Центре разработаны курсы «Ментальная гимнастика», целью которых является укрепление когнитивных функций и социального взаимодействия. Проходят они 2−3 раза в неделю и длятся 14 дней. Их стоимость — от 160 рублей.

Как часто необходимо посещать Центр когнитивных возможностей «НейрУм»? Все зависит от желания и возможностей. Однако стоит понимать, что результаты могут быть только при регулярных занятиях.





— Проведу аналогию с тренажерным залом: при прекращении тренировки теряются сформированные навыки. Научные данные свидетельствуют о том, что только регулярное воздействие на проблемные места помогает получить максимально возможный результат. Конечно, не стоит драматизировать, если пропустили занятие. Главное — стремление к результату. Со своей стороны, мы постарались сделать пребывание в Центре максимально комфортным и дружелюбным, чтобы в него хотелось возвращаться снова и снова.