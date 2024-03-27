Экспозицию о геноциде белорусского народа открыли в Минске

Экспозиция интерактивная. На стенах – десятки историй детей и подростков. Тех, кто потерял родителей, помогал партизанам или погиб от рук фашистов. Прочитать об этом можно и с помощью QR-кодов.

«Возникла идея в наших центрах безопасности по всей стране создать вот такие уголки памяти мемориальные. Для того, чтобы люди, которые их посещают, и взрослые, и дети могли воочию увидеть ту беду, ту трагедию, которую пережили белорусы в те страшные годы. Каждый третий белорус погиб , об этом хорошо известно», – рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Выставку дополнили детские личные вещи: канцелярские принадлежности, зубные щетки, посуда. Все нашли во время раскопок в разных местах Беларуси. В стране расследуют дело о геноциде белорусского народа. Ежедневно раскрывают новые факты преступлений . А накануне прошел первый суд над карателем времен Великой Отечественной.

«Сегодня мы готовим материалы в отношении еще не менее пяти карателей, в том числе наших коллаборантов, в том числе Серафимович, был такой садист, который с 41 по 44-й год уничтожал мирное население , своих же сограждан. И приговоры этих судов будут обнародованы. Мы создаем, по сути дела, правовую основу для дальнейших процессов в отношении палачей не только периода Великой Отечественной войны», – заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.