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Экспозицию о геноциде белорусского народа открыли в Минске

27.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экспозицию о геноциде белорусского народа открыли в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске открыли выставку, посвященную геноциду белорусского народа. В центре экспозиции жизнь юных белорусов в военных условиях от мирных школьных дней до детского партизанского движения и боевых действий. Проект совместный МЧС и Генеральной прокуратуры, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Это воспоминания Валентины Аксеновой. Ребенок рассказывает о фашистских издевательствах. У девочки брали кровь для немецких солдат и экспериментов, ее почти не кормили. Образ собирательный. В Германию из Беларуси угнали 33 тысячи детей.

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«Люди могут прочувствовать на себе тяготы жизни детей в то время. Меня ужаснуло то, что взрослые люди, фашисты убивали маленьких детей, и я понимаю, что дети в то время были героями, они не сдавались», – отметила курсант факультета техносферной безопасности Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Анна Дробышевская.

Экспозиция интерактивная. На стенах – десятки историй детей и подростков. Тех, кто потерял родителей, помогал партизанам или погиб от рук фашистов. Прочитать об этом можно и с помощью QR-кодов.

«Возникла идея в наших центрах безопасности по всей стране создать вот такие уголки памяти мемориальные. Для того, чтобы люди, которые их посещают, и взрослые, и дети могли воочию увидеть ту беду, ту трагедию, которую пережили белорусы в те страшные годы. Каждый третий белорус погиб, об этом хорошо известно», – рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Выставку дополнили детские личные вещи: канцелярские принадлежности, зубные щетки, посуда. Все нашли во время раскопок в разных местах Беларуси. В стране расследуют дело о геноциде белорусского народа. Ежедневно раскрывают новые факты преступлений. А накануне прошел первый суд над карателем времен Великой Отечественной.

«Сегодня мы готовим материалы в отношении еще не менее пяти карателей, в том числе наших коллаборантов, в том числе Серафимович, был такой садист, который с 41 по 44-й год уничтожал мирное население, своих же сограждан. И приговоры этих судов будут обнародованы. Мы создаем, по сути дела, правовую основу для дальнейших процессов в отношении палачей не только периода Великой Отечественной войны», – заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Выставку открыли в Центре безопасности жизнедеятельности МЧС. За два года работы его посетили около 130 тысяч детей. На выходе из музея – яблоневое дерево. Посетители могут повесить на него цветы, символ жизни и памяти. Во время Великой Отечественной войны в Беларуси погибло 160 тысяч детей.



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Теги: Минск
 
 
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В центре выставки десятки историй детей и подростков. Тех, кто потерял родителей, помогал партизанам или погиб от рук фашистов.
 
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