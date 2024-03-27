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Премьера фильма, концерт в темноте и наблюдение за звездами! МТС и Минский Планетарий приглашают всех желающих на открытие «космического» сезона

27.03.2024 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


29 марта 2024 года в Минском Планетарии пройдет «космическое» мероприятие «МТС. Земля на связи». Посетителей ждет премьера сферического фильма о природе, концерт классической музыки в темноте и наблюдение за звездным небом. Чтобы принять участие в активностях, необходимо зарегистрироваться на сайте Минского Планетария. Количество мест ограничено.

Мероприятие пройдет накануне экологической инициативы «Час Земли» в знаковом месте белорусской столицы — планетарии и обсерватории, которые расположены в парке им. М. Горького. Центральным событием вечера станет премьера документального фильма «Темная сторона света». Все знают, что искусственное освещение — благо, оно упрощает нашу жизнь. Но есть и обратная сторона: перед ним меркнут даже звезды… Авторы фильма расскажут о грамотном использовании электричества и его влиянии на экологию. Ведь бережное отношение к ресурсам — главная задача для каждого из нас. Пройти регистрацию на фильм можно по ссылке.

Не менее захватывающим будет концерт в темноте, «аккомпанировать» которому будет звездное небо. Здесь каждая нота станет голосом природы, рассказывающим нам о красоте и уникальности нашей планеты. В такой загадочной атмосфере каждый сможет ощутить гармонию с собой и окружающим миром. Пройти регистрацию на концерт можно по ссылке.

Кроме того, гости могут принять участие в специальных мастер-классах — по изготовлению свечей и посадке растений. На «зеленом» мастер-классе под руководством профессионального флориста гости посадят весенний цветок и получат рекомендации по уходу за растениями. А во время изготовления свечей мы соединим творчество с идеями бережного отношения к нашей планете. Зарегистрироваться на бесплатные мастер-классы можно, пройдя по ссылке.

Также МТС подготовил особенный сюрприз: истинные ценители астрономии смогут подняться в обсерваторию и увидеть звездное небо с помощью телескопа. Это уникальная возможность ощутить себя частью необъятной вселенной.

Присоединяйтесь к нам в пятницу, 29 марта. Чтобы зарегистрироваться, необходимо посетить сайт Минского Планетария и заполнить регистрационную форму — здесь.

Точное время и место мероприятия:

29 марта 2024 года, Минский Планетарий (ул. Фрунзе, 2).

Программа мероприятия:

20.00 — 20:30 Открытие площадки, конкурсы, «Зелёный» мастер-класс (по регистрации).

20:30 — 21:00 Премьера фильма «Тёмная сторона света» (по регистрации).

20:30 — 21:00 Мастер-класс по изготовлению свечей (по регистрации).

21:00 — 21:30 «Зелёный» мастер-класс (по регистрации).

21:20 — 22:00 Концерт классической музыки (по регистрации).

21:30 — 22:00 Мастер-класс по изготовлению свечей (по регистрации).

С 20:30 Наблюдение за звёздами в обсерватории (при безоблачной погоде).

 
 
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29 марта 2024 года в Минском Планетарии пройдет «космическое» мероприятие «МТС. Земля на связи». Посетителей ждет премьера сферического фильма о природе, концерт...
 
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