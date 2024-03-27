Источник материала: ProBusiness

Получением престижных наград Betera подтвердила статус лучшей букмекерской компании Беларуси.

Определены победители и лауреаты профессионального конкурса “Бренд года 2023”, который отмечает лучшие локальные и международные бренды, действующие на территории Беларуси. Компания Betera получила сразу четыре награды — одну золотую, две серебряные и бронзовую.

Свое “золото” Betera взяла в потребительской номинации “Букмекерские компании” — именно люди, а не жюри, участвовали в голосовании. Данная победа демонстрирует высокий уровень доверия и высокого признания белорусов к игровой платформе Betera.

В номинации “Маркетинг и брендинг” Betera отметили дважды: “серебром” за “Эффективное партнерство брендов” и “бронзой” за “Репутационную кампанию”. В первом случае жюри высоко оценило кейс Betera по партнерству с футбольным клубом “Ювентус” — реализовано множество креативов и спецпроектов, включая ивент “Forza Betera”, зону с манекенами в форме “Ювентуса” в ТРЦ Galleria Minsk, роспись вольера для зебр в Минском зоопарке и др. “Бронзу” получил проект “Ответственная игра”, в котором Betera выступает за то, что ставки — это про приятное времяпровождение и азарт, но никак не про способ заработка. Компания комплексно развивает эту тему, запустив специализированную платформу rg.betera.by с привлечением медицинских экспертов и звездных амбассадоров.

Еще одно “серебро” Betera получила в номинации “Корпоративная устойчивость” за “Экологические инновации” — компания входит в Сеть Глобального договора ООН в Беларуси и задает тренд в этом направлении, уже несколько лет выпуская экологичный мерч под локальным брендом STAY.ECO. Совсем недавно данная инициатива была отмечена другой престижной наградой — “Премией HR-бренд Беларуси 2023” (диплом II степени в номинации “Новый подход”).

— Четыре награды “Бренда года” — отличный показатель и результат эффективной командной работы. Объективны и особые комментарии жюри об уникальности наших проектов, которые задают тренды в индустрии, а также отличаются масштабностью и нестандартными инструментами. В этом — характер бренда Betera. “Золото” в номинации “Букмекерские компании” превосходно характеризует продукт и сервисы, созданные для игроков, каждого из которых мы ценим и благодарим за доверие. Многие уже привыкли к нашим победам, связанным с мультиканальными кампаниями. На этот раз отмечен проект с футбольным клубом “Ювентус”. Но в этом году Betera также награждена за некоммерческий и социальный проекты — “Ответственная игра” и “Экологические инновации”. Как лидеры рынка мы не останавливаемся и верим — лучшие проекты впереди. Наша команда продолжит радовать игроков высокими коэффициентами, лучшими бонусными механиками и запоминающимися ивентами, — сказал Михаил Герасимович, исполнительный директора Betera.

Как и сейчас, на прошлом “Бренде года” Betera взяла “золото” в номинации “Букмекерская компания”, а также стала первой в “Мультиканальном маркетинге нового бренда”. Betera часто получает престижные награды, не так давно выиграв “Народную марку” в категории “Букмекерские компании” и получив два первых места на “Выборе года” в категориях “Букмекер” и “Онлайн-казино”. Социальные и маркетинговые проекты Betera также получили награды в престижной премии ADMA 2023.