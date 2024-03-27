Белорус изобрел «плавный» велосипед

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ученый из Беларуси изобрел необычный велосипед. Виктор Саверченко представил уникальный транспорт, который почти идеально «сглаживает» все неровности дороги и на скорости 30 км/ч уверенно ездит по грязи, льду и снегу. Проект оценили в рамках конкурса «100 идей для Беларуси» . Увидела прототип велосипеда будущего и корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За рулем этого двухколесника Виктор Саверченко чувствует себя, как в домашнем кресле. Даже если едет по бездорожью, например, по лесу. Нет ни тряски, ни прыжков, ни сильных колебаний. Секрет успеха в амортизаторах. Их строение «глушит» любые неровности.

«Когда я нажимаю на него и держу, он меня плавно поднимает. Но если я нажимаю и резко потяну за руль, он не позволяет колесу оторваться, то есть резко распрямляется», – объяснил создатель инверсионного амортизатора.

Конструкция амортизатора перевернута. При толчке двигается не поршень, а гильза. Отсюда и название – инверсионный. «Вилки» конструкции тоже пришлось сделать длиннее. Теперь вместо стандартных четырех сантиметров дорожных кочек велосипед «гасит» 10.