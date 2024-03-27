Белорус изобрел «плавный» велосипед

Ученый из Беларуси изобрел необычный велосипед. Виктор Саверченко представил уникальный транспорт, который почти идеально «сглаживает» все неровности дороги и на скорости 30 км/ч уверенно ездит по грязи, льду и снегу. Проект оценили в рамках конкурса «100 идей для Беларуси». Увидела прототип велосипеда будущего и корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
За рулем этого двухколесника Виктор Саверченко чувствует себя, как в домашнем кресле. Даже если едет по бездорожью, например, по лесу. Нет ни тряски, ни прыжков, ни сильных колебаний. Секрет успеха в амортизаторах. Их строение «глушит» любые неровности.
«Когда я нажимаю на него и держу, он меня плавно поднимает. Но если я нажимаю и резко потяну за руль, он не позволяет колесу оторваться, то есть резко распрямляется», – объяснил создатель инверсионного амортизатора.
Конструкция амортизатора перевернута. При толчке двигается не поршень, а гильза. Отсюда и название – инверсионный. «Вилки» конструкции тоже пришлось сделать длиннее. Теперь вместо стандартных четырех сантиметров дорожных кочек велосипед «гасит» 10.
«Такая конструкция дает возможность амортизатору видеть не только силу и скорость, с которой движется поршень, но еще и его положение. Но все равно основные результаты не за счет конструкции, а за счет математики», – пояснил Виктор Саверченко.
От идеи до готового продукта два с половиной года работы. И уже сейчас он лучше любых аналогов.
Испытания проводили почти лабораторные. Езда через высокие препятствия, испытание тряской, прыжками с бордюра, езда по волнистой дороге. Особое внимание и к скорости. По ровной дороге велосипед развивает 80, а по лесу – 30 километров в час.
«Когда двигаешься по лесу, кажется, что езда настолько быстрая, что еле успеваешь объезжать всякие препятствия, ветки деревьев, корни, пни, ямы. Как в компьютерной игре. Только успевай поворачивать», – поделился Виктор Саверченко.
При создании дизайна автор вдохновлялся белорусским трактором. Даже цвета выбрал похожие. Проект на конкурсе «100 идей для Беларуси» вызвал большой интерес среди тех, кому важен комфорт при движении.
«Людям, которые для отдыха на природу выезжают, чтобы с комфортом прокатиться по бездорожью, очень даже кстати будет. Для активного отдыха, но не для профессионального спорта», – рассказал Виктор Саверченко.
Если наладить выпуск, цена велосипеда упадет вдвое. Но пока в планах автора сделать конструкцию еще эффективнее. Для этого придется перебрать весь механизм смягчения.