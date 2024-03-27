Пищевое производство в Минске посетила делегация из Адыгеи

Регионы двух стран сотрудничают в рамках импортозамещения. Так, в Беларусь поставляют минеральные воды, овощные и фруктовые соки, сыры, а Россию интересуют белорусское молоко, кондитерские изделия и сахар. Есть примеры успешных совместных проектов. Например, на базе белорусского завода производят российское детское печенье. В планах расширить производство.