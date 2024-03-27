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Пищевое производство в Минске посетила делегация из Адыгеи
27.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские продукты пользуются большой популярностью в России. Это подтвердили чиновники Адыгеи на встрече с представителями минских предприятий.
Регионы двух стран сотрудничают в рамках импортозамещения. Так, в Беларусь поставляют минеральные воды, овощные и фруктовые соки, сыры, а Россию интересуют белорусское молоко, кондитерские изделия и сахар. Есть примеры успешных совместных проектов. Например, на базе белорусского завода производят российское детское печенье. В планах расширить производство.
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Белорусские продукты пользуются большой популярностью в России, подтвердили чиновники.
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