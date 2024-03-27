ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пищевое производство в Минске посетила делегация из Адыгеи

27.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские продукты пользуются большой популярностью в России. Это подтвердили чиновники Адыгеи на встрече с представителями минских предприятий.

«У нас есть множество фирменных магазинов с продуктами из Беларуси. Они пользуется большим спросом у населения. Мы выбираем продукцию белорусского производства, потому что она качественная, потому что она сделана по ГОСТу», – заявил заместитель председателя кабинетов министров Республики Адыгея Махмуд Тлехас.

Регионы двух стран сотрудничают в рамках импортозамещения. Так, в Беларусь поставляют минеральные воды, овощные и фруктовые соки, сыры, а Россию интересуют белорусское молоко, кондитерские изделия и сахар. Есть примеры успешных совместных проектов. Например, на базе белорусского завода производят российское детское печенье. В планах расширить производство.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские продукты пользуются большой популярностью в России, подтвердили чиновники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус изобрел «плавный» велосипед
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2024
Mir24.TV Belarus
27.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика