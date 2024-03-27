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Собираем деловой образ из одежды белорусских дизайнеров. Модная встреча в бизнес-клубе
28.03.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Модный бизнес-гардероб — как создать индивидуальный образ для работы в офисе, переговоров и конечно качественного отдыха? 29 марта на большой встрече
👉🏻 В 19:00 стилист Ольга Якушева начнет снимать одежду белорусских брендов с вешалок — и составлять луки для бизнесменов и бизнес-леди.
Вы услышите важные рекомендаций по подбору индивидуального образа, с демонстрацией. Названия брендов пока в секрете :)
👉🏻 в 20:30 мы пригласим самых смелых гостей на сцену — Ольга разберет ваш гардероб
👉🏻 в 21:00 до 22:30:
Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.
Дресс-код: яркая весна
Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.
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Модный бизнес-гардероб - как создать индивидуальный образ для работы в офисе, переговоров и конечно качественного отдыха? 29 марта на большой встрече Клуба Про...
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