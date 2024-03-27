Собираем деловой образ из одежды белорусских дизайнеров. Модная встреча в бизнес-клубе

Источник материала: ProBusiness





Модный бизнес-гардероб — как создать индивидуальный образ для работы в офисе, переговоров и конечно качественного отдыха? 29 марта на большой встрече Клуба Про бизнес , самого большого сообщества предпринимателей, руководителей и собственников, это продемонстрирует имидж-стилист, фэшн-аналитик Ольга Якушева.



Стильные образы для бизнес-леди и бизнесменов мы будем собирать из одежды белорусских брендов, которую специально взяли из магазинов. Мы убеждены, что нашим дизайнерам есть чем гордиться! Присоединяйтесь!

👉🏻 В 19:00 стилист Ольга Якушева начнет снимать одежду белорусских брендов с вешалок — и составлять луки для бизнесменов и бизнес-леди.

Вы услышите важные рекомендаций по подбору индивидуального образа, с демонстрацией. Названия брендов пока в секрете :)

👉🏻 в 20:30 мы пригласим самых смелых гостей на сцену — Ольга разберет ваш гардероб

👉🏻 в 21:00 до 22:30:

Проходит нетворкинг за столами

Затем приглашаем на фуршет

Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.

Дресс-код: яркая весна

⇒ «Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном» : о чем писала Ольга Якушева для наших читателей

Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.





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Встреча Клуба Про бизнес

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