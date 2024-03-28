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Молодые ученые Беларуси посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ
28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москву на ВДНХ приехали 60 молодых ученых и аспирантов из Беларуси. Они посетили выставку «Россия», рассказал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.
В инжиниринговом центре наглядно показывают разработки российских промышленников: машино- и судостроение, ракетно-космическое производство, нефте- и газодобыча, электроника. Надежда Попкова, инженер-энергетик, черпает здесь знания для новых открытий – пишет кандидатскую по теме возобновляемых источников энергии.
Кандидат наук Вадим Красовский – выпускник авиационной академии в Беларуси. В павильоне Минпромторга «Сделано нами» его особенно заинтересовали новые типы гражданских судов.
Посещение этой выставки – один из этапов обмена опытом молодых специалистов Беларуси и России. Страны вместе готовят высокоспециализированные кадры. Этот форум проходит уже в 13-й раз, но впервые – в России. Обсуждают не только идеи, но и глобальные вопросы, которые остро стоят перед молодыми учеными.
Разработки и научные открытия молодежи поощряют и материально. Постановлением Высшего госсовета Союзного государства принято решение об учреждении с этого года премии для молодых ученых.
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Посещение этой выставки – один из этапов обмена опытом специалистов обеих стран. Обсуждают не только идеи, но и глобальные вопросы.
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