Молодые ученые Беларуси посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ

В инжиниринговом центре наглядно показывают разработки российских промышленников: машино- и судостроение, ракетно-космическое производство, нефте- и газодобыча, электроника. Надежда Попкова, инженер-энергетик, черпает здесь знания для новых открытий – пишет кандидатскую по теме возобновляемых источников энергии.

«Мы можем наблюдать, примерно представлять, что будет с нашей энергетикой, как она будет развиваться, куда мы будем идти. Потому что мы сейчас в области науки как раз активно работаем с нашими российскими коллегами», – отметила аспирант Белорусского национального технического университета Надежда Попкова.

Кандидат наук Вадим Красовский – выпускник авиационной академии в Беларуси. В павильоне Минпромторга «Сделано нами» его особенно заинтересовали новые типы гражданских судов.

Посещение этой выставки – один из этапов обмена опытом молодых специалистов Беларуси и России. Страны вместе готовят высокоспециализированные кадры. Этот форум проходит уже в 13-й раз, но впервые – в России. Обсуждают не только идеи, но и глобальные вопросы, которые остро стоят перед молодыми учеными.

«Задачи, которые ставит Владимир Путин и Александр Лукашенко по импортозамещению, по налаживанию и сохранению собственных производств, а также умножению числа компетенций с обращенностью в завтрашний день – это требование времени. И ответом на это является обращенность внутрь своих собственных производств, внутрь научной базы», – заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Разработки и научные открытия молодежи поощряют и материально. Постановлением Высшего госсовета Союзного государства принято решение об учреждении с этого года премии для молодых ученых.