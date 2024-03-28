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Молодые ученые Беларуси посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ

28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодые ученые Беларуси посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ
 Фото: МТРК «Мир»

В Москву на ВДНХ приехали 60 молодых ученых и аспирантов из Беларуси. Они посетили выставку «Россия», рассказал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

Фильм о современном состоянии российской промышленности и самых передовых ее разработках показывают в 7D кинотеатре. Обзор в 360 градусов, специальный свет, звук, вентиляторы, запахи, вода и вибрирующая платформа создают атмосферу полного погружения. Отсюда и началась экскурсия для молодых ученых и аспирантов из Беларуси.

В инжиниринговом центре наглядно показывают разработки российских промышленников: машино- и судостроение, ракетно-космическое производство, нефте- и газодобыча, электроника. Надежда Попкова, инженер-энергетик, черпает здесь знания для новых открытий – пишет кандидатскую по теме возобновляемых источников энергии.

«Мы можем наблюдать, примерно представлять, что будет с нашей энергетикой, как она будет развиваться, куда мы будем идти. Потому что мы сейчас в области науки как раз активно работаем с нашими российскими коллегами», – отметила аспирант Белорусского национального технического университета Надежда Попкова.

Кандидат наук Вадим Красовский – выпускник авиационной академии в Беларуси. В павильоне Минпромторга «Сделано нами» его особенно заинтересовали новые типы гражданских судов.

Посещение этой выставки – один из этапов обмена опытом молодых специалистов Беларуси и России. Страны вместе готовят высокоспециализированные кадры. Этот форум проходит уже в 13-й раз, но впервые – в России. Обсуждают не только идеи, но и глобальные вопросы, которые остро стоят перед молодыми учеными.

«Задачи, которые ставит Владимир Путин и Александр Лукашенко по импортозамещению, по налаживанию и сохранению собственных производств, а также умножению числа компетенций с обращенностью в завтрашний день – это требование времени. И ответом на это является обращенность внутрь своих собственных производств, внутрь научной базы», – заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Разработки и научные открытия молодежи поощряют и материально. Постановлением Высшего госсовета Союзного государства принято решение об учреждении с этого года премии для молодых ученых.



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Посещение этой выставки – один из этапов обмена опытом специалистов обеих стран. Обсуждают не только идеи, но и глобальные вопросы.
 
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