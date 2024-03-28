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Без сучка и трещинки: секреты производства белорусской мебели
28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В музее города Молодечно, Минской области, есть любопытный экспонат – прекрасно сохранившийся деревянный шкаф с изгибом ручной работы, которому 70 лет. Сделали его на местной фабрике, где подобную мебель выпускают в промышленных масштабах. Как добиваются первосортной древесины и зачем детали гарнитура обрабатывают молоком, узнал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.
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Что делают исключительно вручную и зачем детали гарнитура обрабатывают молоком, узнаем в программе «Сделано в Содружестве».
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