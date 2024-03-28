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Без сучка и трещинки: секреты производства белорусской мебели

28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Без сучка и трещинки: секреты производства белорусской мебели
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

В музее города Молодечно, Минской области, есть любопытный экспонат – прекрасно сохранившийся деревянный шкаф с изгибом ручной работы, которому 70 лет. Сделали его на местной фабрике, где подобную мебель выпускают в промышленных масштабах. Как добиваются первосортной древесины и зачем детали гарнитура обрабатывают молоком, узнал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Смотрите в программе «Сделано в Содружестве»:

  • Зачем перед сушкой древесину отправляют в «сауну»?
  • Как отбирают идеальные бруски и выявляют брак?
  • Что делают исключительно вручную?
  • Как собирают тумбы и кровати и проверяют качество каждого изделия?
  • И в какие страны поставляют белорусскую мебель?


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Что делают исключительно вручную и зачем детали гарнитура обрабатывают молоком, узнаем в программе «Сделано в Содружестве».
 
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