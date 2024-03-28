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Проект «Студент на неделю» запустили в Беларуси для школьников
28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовал образовательный проект для школьников во время весенних каникул. Целую неделю они учатся в вузах, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Егор Жданович, участник проекта «Студент Белорусского государственного медицинского университета на неделю», снимает слепок зубов впервые в жизни. Процесс захватывает сразу. На мастер-классе учат азам стоматологии: от пломбирования до хирургии.
Мария Головенко идеально держит инструменты – у школьницы стоматологическая династия. Она планирует пойти по стопам родителей. На проект «Студент на неделю» пришла, чтобы еще раз убедиться в своем желании.
В проекте также участвуют школьники, мечтающие стать врачами-гигиенистами. Для них организовали экскурсию по лучшим лабораториям страны. Увлекают «студентов на неделю» микроскопы и тест медицинских масок. Исследуют здесь все: от продуктов питания до бытовой химии и воздуха.
Каникулы в медицинском вузе в этом сезоне проведут почти 100 школьников. Приезжают со всей страны. Чтобы попасть в проект, нужно написать мотивационное письмо.
Подготовка к поступлению в медицинский у абитуриентов в самом разгаре. В этом году сюда планируют зачислить около 1100 будущих врачей. Проходные баллы – самые высокие в стране. Большинство выбирают целевое обучение. Так, образование оплачивает будущий работодатель.
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Каникулы в медицинском вузе в этом сезоне проведут почти 100 учащихся школ со всей страны.
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