Проект «Студент на неделю» запустили в Беларуси для школьников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовал образовательный проект для школьников во время весенних каникул. Целую неделю они учатся в вузах, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Егор Жданович, участник проекта «Студент Белорусского государственного медицинского университета на неделю», снимает слепок зубов впервые в жизни. Процесс захватывает сразу. На мастер-классе учат азам стоматологии: от пломбирования до хирургии.

«Сюда пришел для того, чтобы узнать, как проходит учебный процесс, смогу ли я нормально выдержать все эти нагрузки. Пока все, что я увидел, меня очень даже устраивает», – отметил Жданович.

Мария Головенко идеально держит инструменты – у школьницы стоматологическая династия. Она планирует пойти по стопам родителей. На проект «Студент на неделю» пришла, чтобы еще раз убедиться в своем желании.

«Остается совсем немного времени до экзаменов и до поступления – всего четыре месяца», – подчеркнула Головенко.

В проекте также участвуют школьники, мечтающие стать врачами-гигиенистами. Для них организовали экскурсию по лучшим лабораториям страны. Увлекают «студентов на неделю» микроскопы и тест медицинских масок. Исследуют здесь все: от продуктов питания до бытовой химии и воздуха.

«Результаты передают самим врачам-гигиенистам, которые в итоге решают, стоит ли этот продукт допускать на рынок и чем он может быть опасен для потребителей», – объяснила участница проекта Надежда Зуева.

Каникулы в медицинском вузе в этом сезоне проведут почти 100 школьников. Приезжают со всей страны. Чтобы попасть в проект, нужно написать мотивационное письмо.

«Ребята рассказывают, почему они выбирают профессию в медицине, почему поступают на лечебный, педиатрический, медико-профилактический и другие факультеты. Для них мы организовываем выездные мастер-классы – занятия на клинических базах университета. У нас более 100 таких клинических баз», – рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

Подготовка к поступлению в медицинский у абитуриентов в самом разгаре. В этом году сюда планируют зачислить около 1100 будущих врачей. Проходные баллы – самые высокие в стране. Большинство выбирают целевое обучение. Так, образование оплачивает будущий работодатель.