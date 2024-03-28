Хоккейная команда Александра Лукашенко обыграла Гродненскую область

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда президента Беларуси вышла в финал любительского турнира. В матче плей-офф она обыграла Гродненскую область, передает «МИР 24».

С самого начала встречи завладели преимуществом. Одна шайба на счету сына президента Николая Лукашенко. Ну а первый бомбардир турнира Андрей Костицын поразил ворота четыре раза и был признан лучшим игроком матча. Итоговый счет – 12:4.

«Плей-офф – всегда абсолютно другой турнир. От всех можно ожидать результата. Все бьются. Одна игра, поэтому мы не расслабляемся. Поддержка супер!», – поделился нападающий команды президента Беларуси Павел Волчек.

«С командой президента всегда тяжело сражаться, потому что здесь игроки, которые поиграли не только на белорусском уровне, но и за океаном поиграли, и в сборной Беларуси очень много игроков, поэтому с сильной командой всегда интересно играть», – отметил защитник команды Гродненской области Александр Ковшик.

Второй финалист определится в поединке между командами Минской и Брестской областей.