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Хоккейная команда Александра Лукашенко обыграла Гродненскую область
28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда президента Беларуси вышла в финал любительского турнира. В матче плей-офф она обыграла Гродненскую область, передает «МИР 24».
С самого начала встречи завладели преимуществом. Одна шайба на счету сына президента Николая Лукашенко. Ну а первый бомбардир турнира Андрей Костицын поразил ворота четыре раза и был признан лучшим игроком матча. Итоговый счет – 12:4.
«С командой президента всегда тяжело сражаться, потому что здесь игроки, которые поиграли не только на белорусском уровне, но и за океаном поиграли, и в сборной Беларуси очень много игроков, поэтому с сильной командой всегда интересно играть», – отметил защитник команды Гродненской области Александр Ковшик.
Второй финалист определится в поединке между командами Минской и Брестской областей.
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Второй финалист определится в поединке между командами Минской и Брестской областей.
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