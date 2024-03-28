Лукашенко: Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работать в интересах экономики страны поручил Александр Лукашенко руководству банковской и финансовой системам. Президент принял с докладом председателя Нацбанка.

Контроль со стороны государства за этой сферой будет усилен, подчеркнул белорусский лидер, и указал на главные задачи. В первую очередь, необходимо обеспечить финансовую стабильность в стране в условиях санкций. По этой же причине Лукашенко призвал помочь субъектам хозяйствования с расчетами. Из-за ограничений Запада у бизнеса появились проблемы с зарубежными платежами.

«Экономика – это приоритет приоритетов. Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Как показывают результаты в экономике, за последний год в сложной обстановке, связанной с давлением со стороны западных государств на Беларусь, экономика справляется, значит, правительство с Национальным банком справляются. Но это не значит, что нет в этом плане проблем», – отметил глава государства.

Президент поручил Нацбанку работать в тесной связке с правительством, чтобы не допустить роста инфляции и повышения цен.