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Лукашенко: Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики
28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Работать в интересах экономики страны поручил Александр Лукашенко руководству банковской и финансовой системам. Президент принял с докладом председателя Нацбанка.
Контроль со стороны государства за этой сферой будет усилен, подчеркнул белорусский лидер, и указал на главные задачи. В первую очередь, необходимо обеспечить финансовую стабильность в стране в условиях санкций. По этой же причине Лукашенко призвал помочь субъектам хозяйствования с расчетами. Из-за ограничений Запада у бизнеса появились проблемы с зарубежными платежами.
Президент поручил Нацбанку работать в тесной связке с правительством, чтобы не допустить роста инфляции и повышения цен.
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Президент Беларуси поручил Нацбанку работать в тесной связке с правительством, чтобы не допустить роста инфляции и повышения цен.
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