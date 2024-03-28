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Лучшее качество связи А1: результаты подтверждены независимым регулятором

28.03.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Связь от А1 имеет максимальные оценки по большинству интегральных показателей качества услуг сотовой подвижной электросвязи. Данные подтверждены независимым регулятором в области подвижной электросвязи «БелГИЭ» и доступны на портале оценки качества услуг электросвязи хваля.бел. По совокупности наблюдений за доступный на портале период она имеет самые высокие баллы как по общей интегральной оценке, так и в каждой из категорий услуг (телефонное радиосоединение, качество передачи речи, доступность услуги передачи данных, качество передачи данных, воспроизведение видео, загрузка web-страницы).

Кроме того, по совокупности наблюдений портала по параметрам и показателям качества услуг сотовой подвижной электросвязи именно в сети А1 зафиксированы:

  • самая высокая средняя скорость передачи данных;
  • самая высокая средняя балльная оценка качества воспроизведения видео;
  • самая высокая средняя балльная оценка качества передачи речи;
  • самая низкая доля неуспешных вызовов от общего количества вызовов;
  • самая низкая доля неуспешных попыток передачи данных от общего количества попыток передачи данных;
  • самая низкая доля неуспешных сеансов загрузки web-страницы;
  • самое короткое среднее время загрузки web-страницы.

Эти данные получены по результатам оценки качества сотовой подвижной электросвязи по совокупности наблюдений по состоянию на 28.03.2024 г. и могут варьироваться от квартала к кварталу.

Исследование основывается на изучении трех источников: расчетных карт покрытия, результатов измерения параметров базовых станций с помощью специализированных испытательных аппаратно-программных комплексов радиоконтроля, а также при помощи специального мобильного приложения, через которое абоненты могут проанализировать уровень сигнала и скорость передачи данных и поделиться информацией о качестве связи там, где они находятся.

В настоящее время самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси является стандарт 4G (LTE). Чтобы перейти в 4G и воспользоваться всеми преимуществами качественной связи, нужно:

  • включить 4G (LTE) в настройках телефонного аппарата;
  • включить режим VoLTE в настройках для обеспечения более высокого качества голосовых вызовов;
  • убедиться в том, что SIM-карта поддерживает LTE (при необходимости заменить SIM на USIM или eSIM);
  • убедиться в том, что телефон поддерживает LTE (при необходимости заменить телефон).

Проверьте готовность вашего устройства и SIM-карты к работе в 4G-сети при помощи USSD-запроса *181# вызов. Более подробно ознакомиться с зоной покрытия и со средней скоростью 4G-сети А1 можно на официальном сайте А1 по ссылке, а также в приложении «Мой А1». А узнать о возможностях и преимуществах стандарта связи 4G можно на специальной странице по ссылке.

Об улучшении работы сети 4G

Компания А1 реализовала проект по улучшению качества сети 4G на территории всей Беларуси. Мероприятия, предпринятые в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, обеспечили уверенную работу связи четвертого поколения на территории всей страны в сети А1, что сделало сеть доступной для 99,8% населения.

Значительное улучшение качества связи 4G от А1 достигнуто благодаря целому ряду мер по более эффективному использованию уже имеющихся ресурсов: параметрической оптимизации, приоритизации трафика, балансировке абонентской нагрузки. Так, в 2023 и 2024 году существенное улучшение работы 4G-сети А1 могли заметить все районные центры и областные города. При этом сеть четвертого поколения доступна абонентам компании А1 не только в крупных городах, но и в малонаселенных пунктах, сельской местности и вдоль автомагистралей страны.

Сегодня 4G-сеть А1 объединяет более 5000 базовых станций, работающих в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц.

 
 
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Связь от А1 имеет максимальные оценки по большинству интегральных показателей качества услуг сотовой подвижной электросвязи. Данные подтверждены независимым...
 
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