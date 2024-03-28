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Россияне по итогам ЕГЭ смогут поступать на бюджетное обучение в вузы Беларуси
28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С этого года россияне могут быть зачислены в белорусские вузы по результатам ЕГЭ на бюджетной основе. Об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец в ходе пресс-конференции.
По его словам, в прошлом году абитуриенты из России имели возможность поступить в вузы республики на платную форму, причем на условиях, равных с белорусами.
Глава ведомства подчеркнул, что поступление на бюджетную форму предполагает также отработку на предприятиях и в организациях Беларуси сроком два года после завершения обучения.
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В этом году в республике предусмотрено около тысячи бюджетных мест для абитуриентов из Российской Федерации.
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