Россияне по итогам ЕГЭ смогут поступать на бюджетное обучение в вузы Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С этого года россияне могут быть зачислены в белорусские вузы по результатам ЕГЭ на бюджетной основе. Об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец в ходе пресс-конференции.

По его словам, в прошлом году абитуриенты из России имели возможность поступить в вузы республики на платную форму, причем на условиях, равных с белорусами.

«В этом году мы предусматриваем порядка тысячи мест для ребят из Российской Федерации», – отметил Иванец.

Глава ведомства подчеркнул, что поступление на бюджетную форму предполагает также отработку на предприятиях и в организациях Беларуси сроком два года после завершения обучения.