«Система контроля за ценообразованием будет только усиливаться». Александр Лукашенко заявил, что у правительства именно такая задача

Источник материала: ProBusiness

В Беларуси не намерены отступать от практики контроля за ценообразованием. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о работе банковской системы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности, сообщает БЕЛТА .

Один из существенных вопросов, на которые обратил внимание глава государства, касался контроля за системой ценообразования в стране. Президент напомнил, что за инфляцию и рост цен в Беларуси отвечает не только Национальный банк, но и правительство, которое несет определенную нагрузку.

— По моему поручению правительство приняло определенные меры к тому, чтобы взять под контроль систему ценообразования. Наблюдаю, что нам удается контролировать систему ценообразования и в какой-то степени сдерживать цены. От этой практики мы не отступим, — сказал Александр Лукашенко и подчеркнул: Система контроля за ценообразованием, за этим всем комплексом будет только усиливаться. Такая задача поставлена перед правительством. Я прошу иметь это в виду и Национальному банку и делать все необходимое, чтобы люди меньше на нас обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране.

Президент обратил внимание на то, что государство не собирается вмешиваться и ограничивать рост цен там, где в этом нет необходимости, или, наоборот, наблюдать за необоснованным ростом цен, не принимая должных мер.

— Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием, — пояснил Александр Лукашенко. — Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но решение мною принято, и оно подлежит исполнению.