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ЦИК Беларуси начал регистрацию кандидатов в члены Совета Республики
28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Центризбирком приступил к регистрации кандидатов в члены
Своих кандидатов в верхнюю палату парламента уже выдвинули все области и город Минск. Это 56 человек. Еще восемь сенаторов назначит президент. Сформировать новый состав Совета Республики нужно не позднее 4 апреля. Его члены должны соответствовать требованиям закона.
В стране также идет выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Их будет 1200. В новом конституционном статусе собрание встретится 24-25 апреля. Треть делегатов будут представлять гражданское общество. Это члены профсоюзов, объединений и организаций разных профессий. Они смогут изменять и дополнять Конституцию, вводить чрезвычайное или военное положение, объявить импичмент президенту.
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Своих кандидатов в верхнюю палату парламента уже выдвинули все области и город Минск. Это 56 человек. Еще восемь сенаторов назначит президент.
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