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ЦИК Беларуси начал регистрацию кандидатов в члены Совета Республики

28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЦИК Беларуси начал регистрацию кандидатов в члены Совета Республики
 Фото: МТРК «Мир»

Центризбирком приступил к регистрации кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси. Об этом заявил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко.

Своих кандидатов в верхнюю палату парламента уже выдвинули все области и город Минск. Это 56 человек. Еще восемь сенаторов назначит президент. Сформировать новый состав Совета Республики нужно не позднее 4 апреля. Его члены должны соответствовать требованиям закона.

«Должен быть период проживания на соответствующей территории не менее пяти лет. Возраст этих кандидатов тоже определенный – 30 лет и более. Кроме того, они должны соответствовать, представить свои декларации о доходах. Нарушений не было выявлено, но вы знаете, что это не прямое голосование граждан. Это голосование будет проходить на собраниях депутатов местных советов базового уровня», – заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

В стране также идет выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Их будет 1200. В новом конституционном статусе собрание встретится 24-25 апреля. Треть делегатов будут представлять гражданское общество. Это члены профсоюзов, объединений и организаций разных профессий. Они смогут изменять и дополнять Конституцию, вводить чрезвычайное или военное положение, объявить импичмент президенту.



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Теги: Минск
 
 
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Своих кандидатов в верхнюю палату парламента уже выдвинули все области и город Минск. Это 56 человек. Еще восемь сенаторов назначит президент.
 
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