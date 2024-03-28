ЦИК Беларуси начал регистрацию кандидатов в члены Совета Республики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Центризбирком приступил к регистрации кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси . Об этом заявил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко.

Своих кандидатов в верхнюю палату парламента уже выдвинули все области и город Минск. Это 56 человек. Еще восемь сенаторов назначит президент. Сформировать новый состав Совета Республики нужно не позднее 4 апреля. Его члены должны соответствовать требованиям закона.

«Должен быть период проживания на соответствующей территории не менее пяти лет. Возраст этих кандидатов тоже определенный – 30 лет и более. Кроме того, они должны соответствовать, представить свои декларации о доходах. Нарушений не было выявлено, но вы знаете, что это не прямое голосование граждан. Это голосование будет проходить на собраниях депутатов местных советов базового уровня», – заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

В стране также идет выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Их будет 1200. В новом конституционном статусе собрание встретится 24-25 апреля. Треть делегатов будут представлять гражданское общество. Это члены профсоюзов, объединений и организаций разных профессий. Они смогут изменять и дополнять Конституцию, вводить чрезвычайное или военное положение, объявить импичмент президенту.