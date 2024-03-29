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Лукашенко призвал Нацбанк контролировать цены

29.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал Нацбанк контролировать цены
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Национальный банк Беларуси вместе с правительством должен отвечать за экономический рост. Этого потребовал президент республики Александр Лукашенко. Глава государства принял с докладом председателя Нацбанка Павла Каллаура, передает «МИР 24».

«Экономика – это приоритет приоритетов. Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Как показывают результаты в экономике, за последний год в сложной обстановке, связанной с давлением со стороны западных государств на Беларусь, экономика справляется, значит, правительство с Национальным банком справляются. Но это не значит, что нет в этом плане проблем», – отметил Лукашенко.

Из-за ограничений запада у бизнеса появились проблемы с зарубежными платежами, подчеркнул президент и призвал помочь с расчетами. Также Александр Лукашенко потребовал от Нацбанка не допустить роста инфляции и повышения цен. Стоимость товаров в стране начали контролировать около двух лет назад.

«Я прошу иметь это в виду и Национальному банку, и делать все необходимое, чтобы люди меньше на нас обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране. Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием. Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но решение мною принято, и оно подлежит исполнению», –подчеркнул белорусский лидер.

Пристальнее будут контролировать и работу самого Национального банка, заявил президент.



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Глава государства принял с докладом председателя Нацбанка Павла Каллаура.
 
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