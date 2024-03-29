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Лукашенко призвал Нацбанк контролировать цены
29.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный банк Беларуси вместе с правительством должен отвечать за экономический рост. Этого потребовал президент республики Александр Лукашенко. Глава государства принял с докладом председателя Нацбанка Павла Каллаура, передает «МИР 24».
Из-за ограничений запада у бизнеса появились проблемы с зарубежными платежами, подчеркнул президент и призвал помочь с расчетами. Также Александр Лукашенко потребовал от Нацбанка не допустить роста инфляции и повышения цен. Стоимость товаров в стране начали контролировать около двух лет назад.
Пристальнее будут контролировать и работу самого Национального банка, заявил президент.
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Глава государства принял с докладом председателя Нацбанка Павла Каллаура.
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