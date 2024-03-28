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Школы Беларуси выпустят в этом году 55,4 тысячи одиннадцатиклассников

28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Школы Беларуси выпустят в этом году 55,4 тысячи одиннадцатиклассников
 Фото: МТРК «Мир»

Школы Беларуси выпустят почти 55,4 тысячи одиннадцатиклассников в этом году, заявил министр образования Андрей Иванец.

В этой вступительной кампании есть изменения. Первый централизованный экзамен школьники сдадут на месяц позже, чем в прошлом: в конце мая. Он заменит выпускные экзамены в школе. Этот тест должны сдать все одиннадцатиклассники по двум предметам: русскому или белорусскому языкам, и по выбранной специальности. Например, математике, физике или химии. А в начале июня стартует централизованное тестирование. Оно необходимо для поступления в профильные вузы.

«Фактически уже к 15 июня у каждого молодого человека на руках будут все сертификаты, как сдача централизованного экзамена, так и сдача централизованного тестирования, и они смогут спокойно готовиться к подаче документов в учреждения высшего образования», – отметил Андрей Иванец.

Число бюджетных мест стало заметно больше – на три тысячи. Впервые в вузы страны на бюджет смогут поступить и граждане России по результатам ЕГЭ. Для них выделили тысячу мест. Кроме того, поступить без экзаменов в региональные вузы станет проще: оценки в аттестате должны быть не ниже восьми, а по профильным предметам не ниже девяти баллов.

Есть новшества для бюджетников. Если молодой специалист отработал два года по распределению и захотел остаться работать и дальше, за ним сохранят льготы. Это гарантия занятности, помощь с жильем, специальные премии.



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В этой вступительной кампании есть изменения, заявил министр образования Андрей Иванец.
 
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