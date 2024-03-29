«Доверяй, но проверяй». Как наши предприниматели потеряли деньги из-за того, что поверили на слово известным и «надежным» компаниям

Источник материала: ProBusiness





Иногда бывает трудно распознать недобросовестных партнеров вовремя. От ошибки не застрахован абсолютно никто. «Про бизнес» уже рассказывал о подобных историях . Но «специалисты» не дремлют и продолжают активно выдавать себя за предпринимателей, с которыми можно иметь дело. Кажется, что фраза «доверяй, но проверяй» никогда не потеряет своей актуальности. Собрали новые истории бизнеса о том, как они потеряли деньги из-за сотрудничества с вроде бы проверенными и известными брендами.

История № 1

Спойлер: международное архитектурное бюро родом из Беларуси при покупке рекламной интеграции у российского инфлюенсера потеряло деньги. В коммуникации был задействован человек, который выдавал себя за менеджера известного блогера. Как утверждает пострадавшая сторона, ссылка на telegram «менеджера» появилась при переписке по почте, указанной в официальных каналах. Рассказываем, что произошло.

Алексей Кораблев

Соучредитель международного архитектурного бюро «ZROBIM architects»

Андрей Маковский

Соучредитель международного архитектурного бюро «ZROBIM architects»

«Мы хотим, чтобы мир знал, как о БЕЛАЗе, Viber, Flo, так и о том, что есть такое архитектурное бюро мирового уровня — и оно родом из Беларуси»

— Нашей студии ZROBIM architects уже 13 лет, за последние 3 года масштабировались на 7 франшизных офисов в 6 странах мира, проектируем частные дома, рестораны, целые поселки и яхты ZROBIM architects проектирует по всему миру, в международной команде +/- 100 человек. В этом году запустили свой авторский курс интерьерного дизайна в комиксах при участии AI (Мы уже писали о «ZROBIM architects», — прим. «Про бизнес»).

Мы хотим, чтобы мир знал, как о БЕЛАЗе, Viber, Flo, так и о том, что есть такое архитектурное бюро мирового уровня — и оно родом из Беларуси.

Головной офис и каждый представитель (партнерский офис) в разных странах выбирает свои методы продвижения (тестированием эффективности) — таргетированная реклама в соц сетях, SEO, контекстная реклама (Яндекс, Google), ads в YouTube, реклама у инфлюенсеров, наружная (олдскульная) реклама.

Наш digital-отдел сам производит и продвигает контент во многих соцсетях. Даем интервью локальным и международным СМИ, пишем статьи, делимся экспертным мнением в наших роликах и постах, выступаем спикерами на конференциях. Последнее время сами ездим в гости обозревать, как живут наши коллеги и лидеры мнений: Фран Сильвестр, Роберт Конечный, Сергей Махно, GEOMETRIUM, Михаил Шапошников, Олег Торбосов и т.д. и делимся с миром на наших YouTube каналах на двух языках.



Все фото и скриншоты предоставлены ZROBIM architects.

«Общались с менеджерами Собчак и Стрелец, долго взвешивали, решили у них рекламу пока не заказывать»

На 2024 год поставили себе задачу запартнериться со смежными нам нишами: недвижимость и застройщики, бизнес-среда.

С партнерскими офисами из России мы решили объединить рекламные бюджеты. Месяц анализировали рынок, общались с менеджерами Собчак и Стрелец, долго взвешивали, решили у них пока рекламу не заказывать (решение о покупке рекламы на стадии принятия на момент публикации, — прим. «Про бизнес»).

Пришли к выводу, что стоит продолжать самим создавать полезный контент и снять что-то интересное для аудитории: например, рассказать, как живут известные бизнесмены, как выбирают себе жилье в собственность. Ориентировались на Александра Соколовского: он знает всех в русскоговорящей среде. Соколовский нам отказал в интервью не на коммерческой основе. Мы стали рассматривать, кто еще лоцируется на данный момент в Дубае. Договорились взять интервью у Олега Торбосова (спонтанно, через instagram, ни разу не созванивались). Потом набросали список возможных героев для интервью и коллегиально его согласовали. В этом списке был и блогер, которого мы выбрали. У него на youtube-канале более полумиллиона подписчиков.

«Серьезно озадачило голосовое сообщение, которое пришло файлом»

В первом письме на официальной почте все было четко по делу: метрики канала, цифры по стоимости, герои канала — мировые бизнес-лидеры, люди из списка Forbes. 56% аудитории канала, по словам менеджера, являются собственниками бизнеса. И мы планировали стать партнером в видео, которое должно было выйти в середине января, — интервью с владельцем дома за $ 100 млн на Гоа.

















Нам все понравилось, особенно адекватная и релевантная стоимость слота количеству подписчиков, и тема про дом была явно нашей. Во втором ответном письме менеджера появилась активная ссылка на telegram, мы по ней перешли.



Скриншот на темном фоне — Елизаветы Иванны Ковалевой, на светлом фоне — менеджера блогера.

Уточняем еще раз, все ли актуально и можно ли лично присутствовать в кадре с блогером. Нам была важна четкая логистика, так как у всех плотные рабочие и жизненные графики.











Удивило ли то, что на наше предложение созвониться нам ответили, что лучше писать? Да, удивило, но в это же время мы параллельно в переписках без созвонов и личных встреч договорились о сотрудничестве с Торбосовым, Полонским, Робертом Конечным и Франом Сильвестром. Правда, серьезно озадачило голосовое сообщение, которое пришло файлом.











Нас смутили фотографии дома за $ 100 млн и длинное голосовое сообщение сотрудницы инфлюенсера про то, какой этот дом ультралюксовый. Об этом мы прямо и написали.





Нам была важна интеграция с этим блогером, поэтому решили, что его специалисты больше знают, какая информация будет интересна для его аудитории.

Оплата услуги осуществлялась на ИП с другой фамилией, но это распространенная практика, и мы ничего подозрительного не заметили. Смутило ли то, что после оплаты нам написали, что свяжутся после 6-го числа? Нет. В России 10 дней после Нового года нерабочие. В Беларуси все 2-го уже трудятся и с пониманием пытаются относиться к выходным коллег из России.

«Стоимость рекламы у блогера почему-то порядочно выросла»

В моменте, когда все выяснилось (ссылка на telegram менеджера оказалась ссылкой на чат с человеком, который выдавал себя за менеджера), за день до самой встречи, сотрудница инфлюенсера сообщила, что тот как раз летит в Дубай, и, когда выйдет на связь, она не знает. Через несколько часов написала, что блогер сожалеет о случившемся, советует нам быть внимательными и ничем помочь не может.



























Мы, в свою очередь, пытались договориться как могли: я (Елизавета — pr команды ZROBIM architects, — прим. «Про бизнес») писала сотруднице, Андрусь самому блогеру. Стоимость рекламы порядочно выросла, у него было только 30-минутное свободное окно, в которое нам предложили впрыгнуть и заплатить еще за это сверху.

Мы предлагали сделать им рекламу на нашем канале. Была даже идея сделать блогеру проект его дома, раз ему понравились наши проекты, о чем он сам лично неожиданно для нас всех написал Андрусю 1 января.

Можно было действительно сделать красиво: записать совместный ролик про случившееся, предостеречь таким образом его аудиторию и нашу.

«Потом сотрудница из команды инфлюенсера писала, что сплошь и рядом орудуют мошенники. Возможно, в России это так, в Беларуси мы с таким не встречаемся»

Заказывали рекламу у Сергея Минаева несколько лет назад, все было нормально. Со всеми упомянутыми выше инфлюенсерами проблем не было. Такой случай у нас в первый и, надеюсь, последний раз.

Потом сотрудница из команды инфлюенсера писала, что сплошь и рядом орудуют мошенники. Возможно, в России это так, в Беларуси мы с таким не встречаемся.

Мы консультировались с юристом, с правоохранительными органами, по почте отправили официальную претензию получателю денег за рекламу, которую он нам не предоставил. Ожидаем его ответа и возврата денег, в противном случае, будем обращаться в судебные органы. Шансы вернуть переведенную сумму есть. Надеемся, что «менеджер» не ликвидирует свое ИП, пока не вернет сумму, которая предназначалась не ему. Остальные косвенные затраты (время, проживание, труд команды и нервы) уже не возместить.

Опыт, рекомендации себе и другим: Самое главное, как нам видится сейчас, — это подтверждать расчетный счет, на который будет поступать оплата, либо через аудио, либо через видео. Нужно максимально подробно знакомиться с содержанием договора. Проверять статус блогера через правовые системы, реестры. Разбивать платежи на части. Вести записи разговоров, в идеале встречаться лично на стадии заключения договора. Пошагово расписать сценарий взаимодействия с потенциальным производителем рекламы — от первого касания-знакомства до оказания услуг. Консультироваться с коллегами-партнерами и рекламными агентствами по вопросу практики сотрудничества с данным блогером.

История № 2

Спойлер: рекомендации поставщика «проверенного» клиента для сотрудничества привели компанию, которая занимается оптовыми поставками товаров в Беларусь, к суду и финансовым потерям. Описываем ситуацию.

Алексей Яценко

Руководитель компании ООО «ФриФлоу»

«До этого клиент работал с другим дистрибьютором, однако „там возникли вопросы“»

— Наша компания занимается оптовыми поставками товаров в Беларусь. К нам обратилась одна из компаний-поставщиков с просьбой привезти товар их клиенту. До этого клиент работал с другим дистрибьютором, однако «там возникли вопросы». Что за вопросы они не уточнили, а мы не обратили внимание на этот факт (за что позже и поплатились).

Клиент закупал товар к Новому году, да еще и на несколько своих магазинов, так что заказ получился довольно крупный. Однако у поставщика было условие — для этой поставки нам давали отсрочку, и мы в свою очередь должны были дать отсрочку клиенту. Поставщик уверял, что он долго работает с этим клиентом и опасаться нечего, он за клиента ручается.



Источник: pixabay.com.

Я посидел, подумал и решил, что если поставщик долго работает с клиентом, что отсрочку дадут нам, мы дадим клиенту — и все будет нормально. Товар привезли, отдали в магазины.

Новый год — горячее время, много других заявок, поэтому по клиенту поставили напоминалку проконтролировать оплату и забыли на месяц.

Когда мы начали напоминать про оплату, нас стали кормить «завтраками»: «завтра посмотрим», «завтра оплатим» и т.д. Потом клиент начал ссылаться на то, что сезон был неудачный, поэтому продался не весь товар, и он может заплатить только часть.

Подошел срок нашего платежа поставщику, и внезапно выяснилось, что мы «не так поняли» и никаких гарантий порядочности клиента никто не давал, никто за него не ручался. Если мы не погасим долг перед поставщиком, то они будут вынуждены взыскать его через суд. Пришлось гасить своими деньгами.



Источник: pixabay.com.

Клиент же в это время платил нам чисто символически — иногда BYN 500 или 1000, иногда вообще BYN 100.

«В суде клиент рассказывал, что не брал товар, что за него уже заплатил, это бухгалтер ошибся и т.д.»

Через некоторое время, объевшись «завтраками», обратились в суд. Клиент начал звонить и угрожать нам, что если мы не заберем заявление, он нам вообще ничего не вернет. В суде клиент рассказывал, что не брал товар, что за него уже заплатил, это бухгалтер ошибся и т.д.

В итоге получили решение суда, пошли к судебным исполнителям и тогда выяснилось, что компания-покупатель расположена в полузаброшенном здании, из имущества у нее — только стол и стул, даже техники не было.

А магазины, на которые мы товар привезли, принадлежат совсем другому юридическому лицу, которому наш покупатель и продал товар. И хотя юридическое лицо с магазинами принадлежало аффилированному человеку, судебный исполнитель ничего сделать не смог, потому что формально это была другая компания.



Источник: pixabay.com.

Поставщик очень крупный, клиент по его меркам — довольно мелкий. В данной истории сговора не было, зато было желание менеджера совершить эту сделку и получить за нее бонус. Мы, конечно, сильно промахнулись, что крупная сделка пошла в работу без должной проверки.

Спойлер: срочно — это почти всегда проблемы.

История № 3

«Наша задача — „всего лишь“ все организовать»

— Вторая ситуация произошла раньше, я тогда в компании занимался продажами. К нам обратился клиент как представитель компании-заказчика (назовем его Игорь) уточнить, сможем ли мы привезти нужный ему товар под заказ. Они заплатят предоплату, а он сам даже поможет найти, где купить товар с нужными клиенту параметрами. Наша задача — «всего лишь» все организовать.

Прибыль со сделки небольшая, но и работы предполагалось немного. Однако были заманчивые перспективы: если сейчас все пройдет хорошо, то они будут у нас заказывать постоянно и в больших объемах. Мы соглашаемся участвовать в сделке.

Заключаем договор с конечным клиентом, получаем предоплату. За это время Игорь связывается с несколькими производителями в России, обсуждая условия по количеству и качеству товара. Товар есть у нескольких компаний, но в одной компании цена не проходная, во второй — упаковка не подходит, в третьей — товара сейчас нет на складе, нужно ждать, пока произведут.

«Товар нужен еще вчера»

Внезапно у Игоря начинается истерика, что «товар нужен еще вчера», что все надо срочно, а то будут штрафные санкции за срыв поставки и т.п. И тут он предлагает «идеальный вариант»: есть компания-поставщик с хорошей ценой и даже товар они готовы отгрузить в ближайшее время, но надо все бросать и срочно заниматься только его сделкой.

Наша компания заключает договор с предложенной Игорем компанией, получает счет. Так как он утверждает, что эту компанию знает уже 10 лет и «все будет хорошо», да еще и в условиях крайней срочности, проверка компании проводится только поверхностно — проверяем сайт, звоним по нескольким номерам телефонов, сравниваем подпись на договоре, директор ли подписал и т.п.



Источник: pexels.com.

Переводим деньги по счету, нам обещают отгрузку «через 2 дня» и еще интересуются, не нужна ли нам доставка. Менеджер компании-поставщика сообщает, что у них есть свои машины, и они по цене чуть ниже рынка готовы привезти товар сами. Цена ниже рынка только немного, поводов насторожиться не было — мы оплачиваем еще и перевозку. Через 2 дня связываемся с менеджером поставщика, он подтверждает отгрузку, дает контакты водителя. Через пару часов водитель подтверждает, что он загрузился и выехал, еще через пару часов — что подъезжает к границе. А потом связь обрывается. Не берет трубку водитель, не берут трубку в офисе ни в этот день, ни на следующий, ни через 3 дня.



Источник: www.pexels.com.

«Сумма маленькая, дело сложное, и искать они никого не будут»

Мы, конечно, обратились в российскую полицию, полиция даже провела некоторые розыскные действия, но они ограничились тем, что дали нам устный ответ, что все деньги в компании выведены, учредители находятся, неизвестно где, сделать ничего нельзя. И в неформальной беседе следователь сказал, что сумма маленькая, дело сложное, и искать они никого не будут. И даже если найдут, мошенники отделаются только штрафом, даже уголовной ответственности по такой сумме не будет. Так в итоге и вышло: через полгода нам сообщили, что «дело приостановлено до получения ответов на запросы», а еще через год — еще одну бумагу-отписку.

А в это время с покупателем разворачивается совсем неожиданная история. Внезапно оказывается, что наш «Игорь» — это никакой не представитель компании-покупателя. Он посредник и предлагал покупателю товар, который собирался привезти через нас, и взять за это свой процент. Конечно, как только начались проблемы, Игорь тут же стал утверждать, что не говорил о том, что он знает поставщика уже давно. А потом и вообще открестился от происходящего, мол «вы поставщик, вот там злой покупатель. Вы и разбирайтесь сами».

Компания-покупатель тоже ничего не захотела слушать: деньги они заплатили? Заплатили! Значит, имеют право на заказанный товар (и я их понимаю).

В итоге нам пришлось за свой счет привезти им другой товар и отдать в счет украденного.



Источник: www.pexels.com.

После этой истории у нас в компании даже ввели правило, что слово «срочно» обозначает «осторожно, возможны проблемы». Теперь если менеджер слышит слово «срочно», значит, надо включать режим повышенного внимания и очень тщательно подойти к проверке всех спорных моментов.