Глава Нацбанка: Предприятия Беларуси справляются с трансграничными платежами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские предприятия справляются с проведением расчетов заграницей в условиях санкций . Об этом заявил председатель правления Национального банка страны по итогам доклада президенту, передает телеканал «МИР 24».

По словам Павла Каллаура, мировая финансовая система из-за ограничений запада существенно изменилась. Теперь проведение платежей требует больше времени и дополнительных издержек. Однако эта проблема решается. Одним из выходов станет внедрение цифрового белорусского рубля.

«Задача непростая. Требует времени, стыковки этих систем с другими странами. Но, тем не менее, это интересная задача, которая позволит при ее решении сэкономить деньги нашим предприятиям. То есть трансграничные платежи будут дешевле», – заявил председатель правления Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур.