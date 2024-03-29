ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава Нацбанка: Предприятия Беларуси справляются с трансграничными платежами

29.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава Нацбанка: Предприятия Беларуси справляются с трансграничными платежами
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Белорусские предприятия справляются с проведением расчетов заграницей в условиях санкций. Об этом заявил председатель правления Национального банка страны по итогам доклада президенту, передает телеканал «МИР 24».

По словам Павла Каллаура, мировая финансовая система из-за ограничений запада существенно изменилась. Теперь проведение платежей требует больше времени и дополнительных издержек. Однако эта проблема решается. Одним из выходов станет внедрение цифрового белорусского рубля.

«Задача непростая. Требует времени, стыковки этих систем с другими странами. Но, тем не менее, это интересная задача, которая позволит при ее решении сэкономить деньги нашим предприятиям. То есть трансграничные платежи будут дешевле», – заявил председатель правления Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур.

Ранее Нацбанк Беларуси назвал сроки введения цифрового рубля – это конец 2026-го года. В настоящий момент специалисты разрабатывают платформу для внедрения новой формы денег.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты разрабатывают платформу для внедрения цифрового белорусского рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белье и украшения, белье как украшение». Посмотрите, какая экспозиция открылась в фирменном магазине «Милавица»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2024
Mir24.TV Belarus
29.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика