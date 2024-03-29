|
Глава Нацбанка: Предприятия Беларуси справляются с трансграничными платежами
29.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские предприятия справляются с проведением расчетов заграницей
По словам Павла Каллаура, мировая финансовая система из-за ограничений запада существенно изменилась. Теперь проведение платежей требует больше времени и дополнительных издержек. Однако эта проблема решается. Одним из выходов станет внедрение цифрового белорусского рубля.
Ранее Нацбанк Беларуси назвал сроки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты разрабатывают платформу для внедрения цифрового белорусского рубля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)