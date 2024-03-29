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Города Беларуси переходят на электробусы: в чем плюсы проекта?
29.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Жодино – белорусскую столицу карьерных самосвалов – доставили партию электробусов. Город переводят на экологичный транспорт. на новом экобусе прокатилась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«Этот электробус выезжает на свой первый маршрут. Он символический. Проезд бесплатный. Среди первых пассажиров и наша съемочная группа», – отметила журналист.
«Хорошее впечатление», – отметил он.
Конструкторы разместили аккумулятор на крыше. Такой подход помог увеличить количество мест для пассажиров. Игорь Павлович 20 лет за рулем дизельных автобусов. Именно ему доверили опробовать новую технику.
«Плавно трогается. Не то, что дизель, коробка где-то дергается. А сейчас спокойно все. Есть шкала – смотришь, сколько зарядки там. На первую смену должно хватать», – оценил Игорь Павлович.
Из плюсов Игорь Павлович отметил комфорт для водителя. Для пассажиров в салоне – кондиционер, инфотабло и USB- зарядки. Всего по городу будет курсировать 14 таких электробусов. Два из них для резерва. Этого хватит, чтобы закрыть все маршруты. Техника выйдет на постоянные рейсы с апреля. Заменят парк постепенно.
Новый электропарк дополнили зарядным оборудованием. Город получил полный комплекс для пилотного проекта.
«Мы и предлагаем вести такой диалог. Тот, кто сегодня управляет транспортным средством, тот, кто производит, чтобы у них был постоянный контакт для быстрого реагирования на все вопросы, если они будут появляться», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.
В проекте акцент не только на экономическую выгоду, но и на экологию. Использование электробусов поможет сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Технику, которая высвободится при замене на электрическую, отправят в другие автопарки региона. А к эксперименту подключился еще один город страны – Шклов. Там на улицы выйдут электробусы другого белорусского предприятия – ведущего производителя наземного городского электрического транспорта в странах СНГ.
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Всего по городу будет курсировать 14 электробусов. Этого хватит, чтобы закрыть все маршруты. Техника выйдет на постоянные рейсы с апреля.
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