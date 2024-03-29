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Города Беларуси переходят на электробусы: в чем плюсы проекта?

29.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Города Беларуси переходят на электробусы: в чем плюсы проекта?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Жодино – белорусскую столицу карьерных самосвалов – доставили партию электробусов. Город переводят на экологичный транспорт. на новом экобусе прокатилась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Этот электробус выезжает на свой первый маршрут. Он символический. Проезд бесплатный. Среди первых пассажиров и наша съемочная группа», – отметила журналист.

Российская зарядная станция для электромобилей
В чем преимущества технологии?
Тестовый круг по центру города – около трех километров в пути. Новый транспорт опробовал и заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.

«Хорошее впечатление», – отметил он.

Конструкторы разместили аккумулятор на крыше. Такой подход помог увеличить количество мест для пассажиров. Игорь Павлович 20 лет за рулем дизельных автобусов. Именно ему доверили опробовать новую технику.

«Плавно трогается. Не то, что дизель, коробка где-то дергается. А сейчас спокойно все. Есть шкала – смотришь, сколько зарядки там. На первую смену должно хватать», – оценил Игорь Павлович.

Из плюсов Игорь Павлович отметил комфорт для водителя. Для пассажиров в салоне – кондиционер, инфотабло и USB- зарядки. Всего по городу будет курсировать 14 таких электробусов. Два из них для резерва. Этого хватит, чтобы закрыть все маршруты. Техника выйдет на постоянные рейсы с апреля. Заменят парк постепенно.

«Производство этой техники находится именно в городе Жодино. И, наверное, сам Бог велел нам первым испытать ее качество, работоспособность и эффективность», –отметил председатель городского исполнительного комитета Жодино Дмитрий Заблоцкий.

Новый электропарк дополнили зарядным оборудованием. Город получил полный комплекс для пилотного проекта.

«Мы и предлагаем вести такой диалог. Тот, кто сегодня управляет транспортным средством, тот, кто производит, чтобы у них был постоянный контакт для быстрого реагирования на все вопросы, если они будут появляться», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.

В проекте акцент не только на экономическую выгоду, но и на экологию. Использование электробусов поможет сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

«Импульс этому придали за счет строительства, ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. На уровне президента республики и правительства созданы комплексные условия, системные подходы по развитию смежных с развитием атомной энергетики отраслей. И одно из таких направлений – развитие электротранспорта», –пояснил министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

Технику, которая высвободится при замене на электрическую, отправят в другие автопарки региона. А к эксперименту подключился еще один город страны – Шклов. Там на улицы выйдут электробусы другого белорусского предприятия – ведущего производителя наземного городского электрического транспорта в странах СНГ.



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