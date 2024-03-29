«Белье и украшения, белье как украшение». Посмотрите, какая экспозиция открылась в фирменном магазине «Милавица»

Источник материала: ProBusiness





Фирменная розничная сеть «Милавица», компания «Сильвано Фэшн», более 20 лет дарит белорускам возможность выбрать настроение и повод улыбнуться себе в зеркале. Речь о белье брендов «Милавица», «Alisee» и «Lauma». Кстати, не все в курсе, но о мужчинах тоже не забывают: в сети представлена марка мужского белья «Hidalgo».





Задача белья – подчеркнуть достоинства фигуры и придать уверенности в себе, оно призвано помочь женщине раскрыть природную красоту, показать ее внутренне состояние. А как же само белье? Как белью рассказать свою историю, показать, каким разным может быть один и тот же комплект, как он может меняться и менять? Ответить на этот вопрос в «Сильвано Фэшн» решили максимально необычно: сегодня в фирменном магазине «Милавица» на ул. В. Хоружей, 36, открылась экспозиция «Белье и украшения, белье как украшение». Сияние камней и изысканный блеск натурального шелка, сложный рисунок тонкого кружева и плетение колье завораживают. В ювелирных витринах подобраны комплекты белья и украшения, созданные белорусскими дизайнерами и ремесленниками.





«Мы много лет помогаем женщинам сделать выбор в свою пользу, выбор в адрес своей красоты. Наша задача предлагать самые интересные коллекции, самые горячие тренды. Белье украшает женщину. Поэтому идея представить его вместе с самими украшениями нам показалась отличной. Белорусские мастера очень талантливы, то, что вы видите в витринах, прекрасно. И мы готовы делиться прекрасным по всей стране. Экспозиция будет путешествовать по Беларуси, демонстрируя коллекции белья и украшения», - говорит генеральный директор «Сильвано Фэшн» Анатолий Ильин.

Каждый из представленных брендов украшений имеет свою аутентичность и уникальный подчерк дизайнера.





Бренд BARBARELLA Ольги Анашкиной – это точно украшения для тех, кому скучно в ювелирном магазине. Изделия были представлены на закрытой выставке в Алмазном Фонде РФ, задействованы презентованы в показах Mercedes Benz FW.







Про украшения VEDOVKA дизайнер бренда говорит: «Это украшения о вашей силе, о красоте, уникальности, стиле. Только ваша история, которая днем за днем, образ за образом складывается в красивую сказку, которая поддержит и усилит в шаткие моменты. В украшениях VEDOVKA вас видно, и в этой яркой проявленности мир обнимает вас».





Mila Ignatik уверена, что нежность, женственность и чувственность, которыми веет от ее украшений усиливаются энергией каждой девушки, которая их носит. В руках Милы японская глина лепесток за лепестком превращается в цветущий сад, где все на своем месте в идеальной гармонии.





VOVA FRUCK, дизайнер одноименного бренда больше 10 лет делает колье ручной работы. Все колье выполняются малыми партиями, в рамках концепции - "единая основа, бесконечность вариантов". Владимир работает с разными материалами - камнями, жемчугом, кораллами, искусственными полимерами и керамикой. Все колье автор изготавливает сам, это также одна из частей концепции. Одно из творений VOVA FRUCK представлено на выставке в Национальном художественном музее.







Название молодой марки украшений ZEFIR мифологическое. Это Влюбленный бог - олицетворяющий мягкий, теплый западный ветер. В коллекции действительно много подвижных украшений, которые хочется долго разглядывать. Основатель марки украшений дизайнер Комарова Светлана, которая также является сооснователем и дизайнером марки женской одежды MURMUR, говорит: «Я искренне верю, что украшения, камни, одежда, предметы способны изменять настроение и энергию человека. Именно поэтому я с благодарностью и любовью создаю каждое украшения и изделие.”

По словам Елизаветы Прибыльской, бренд-менеджера розничной сети «Милавица», компания будет уделять больше внимания событийному маркетингу. «Шопинг для девушки всегда событие, а значит мы должны сделать его максимально приятным. И давать больше поводов приходить в наши магазины, давать больше поводов говорить о бренде, давать больше поводов для радости».