Белорусская космонавтка Марина Василевская с орбиты ответила на вопросы студентов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Алексей Филиппов/POOL/ТАСС

В прямой эфир с Международной космической станции вышла первая космонавтка-белоруска Марина Василевская . В общении приняли участие студенты Белорусского государственного университета и школьники, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

МКС над горизонтом. Сигнал прямой. На радиосвязь 10 минут. Студенты в очереди к микрофону. Первый вопрос об эмоциях и впечатлениях от космоса.

«Космос – это невероятно. Я ожидала, конечно, всего самого наилучшего от этого места, от Международной космической станции, от Земли, от увиденного, но на самом деле это даже лучше, чем я ожидала», – поделилась белорусская космонавтка Марина Василевская.

На станции рабочий график без перерывов. Отдыхать в коротких экспедициях некогда.

«У космонавтов есть выходные: суббота и воскресенье, но для моей экспедиции выходные не предусмотрены», – добавила Василевская.

Работы на МКС у Марины Василевской много – это различные исследования. Скоро предстоит эксперимент по зондированию Земли. Белоруска проведет его совместно с учеными. Они подберут координаты объектов и отправят на МКС. Марине нужно будет задать участок для фото. Система сама наведется, сделает кадр и внесет данные о поверхности. В эксперименте применяется оборудование белорусского университета.

«Это видеоспектральная система, которая позволяет регистрировать изображения поверхности объектов на поверхности Земли, и спектры – более полная информация об этих объектах. Раньше она использовалась вручную. Позже была разработана система ориентации, которая позволила полностью автоматизировать процесс измерений», – сообщил научный сотрудник НИИ прикладных физических проблем имени Севченко БГУ Алексей Ломако.

Желающих поучаствовать в прямом эфире было с МКС много. В Белорусском госуниверситете учится более 20 тысяч студентов, но услышать голос из космоса смогли только самые активные.

«Когда запускали ракету с нашими космонавтами, конечно же, мы все следили за этим и переживали прямо во время пар»; «Я пропустил все самые волнительные моменты и сразу узнал хорошие новости», – прокомментировали студенты.

Опыт прямой связи с космосом в БГУ уже был. В нем принимали участие российские космонавты 11 лет назад, но сейчас исторический момент – в космосе первая белоруска.

«Станция летает, делает оборот вокруг Земли и находится в зоне радиовидимости, в прямой видимости всего около 12 минут, но из них 10 минут она находится повыше над горизонтом. С этого момента можно принимать. Этим временем и ограничено», – рассказал заведующий кафедрой факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета Владимир Саечников.

Накануне Марина Василевская пообщалась по видеосвязи с российскими школьниками в Центре управления полетами в Королеве. Первая белоруска-космонавт Марина Василевская проведет на МКС 12 суток, а вернется на Землю 6 апреля.