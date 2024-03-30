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Белорусская космонавтка Марина Василевская с орбиты ответила на вопросы студентов
30.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Алексей Филиппов/POOL/ТАСС
В прямой эфир с Международной космической станции вышла первая космонавтка-белоруска
МКС над горизонтом. Сигнал прямой. На радиосвязь 10 минут. Студенты в очереди к микрофону. Первый вопрос об эмоциях и впечатлениях от космоса.
На станции рабочий график без перерывов. Отдыхать в коротких экспедициях некогда.
«У космонавтов есть выходные: суббота и воскресенье, но для моей экспедиции выходные не предусмотрены», – добавила Василевская.
Работы на МКС у Марины Василевской много – это различные исследования. Скоро предстоит эксперимент по зондированию Земли. Белоруска проведет его совместно с учеными. Они подберут координаты объектов и отправят на МКС. Марине нужно будет задать участок для фото. Система сама наведется, сделает кадр и внесет данные о поверхности. В эксперименте применяется оборудование белорусского университета.
Желающих поучаствовать в прямом эфире было с МКС много. В Белорусском госуниверситете учится более 20 тысяч студентов, но услышать голос из космоса смогли только самые активные.
«Когда запускали ракету с нашими космонавтами, конечно же, мы все следили за этим и переживали прямо во время пар»; «Я пропустил все самые волнительные моменты и сразу узнал хорошие новости», – прокомментировали студенты.
Опыт прямой связи с космосом в БГУ уже был. В нем принимали участие российские космонавты 11 лет назад, но сейчас исторический момент – в космосе первая белоруска.
Накануне Марина Василевская пообщалась по видеосвязи с российскими школьниками в Центре управления полетами в Королеве. Первая белоруска-космонавт Марина Василевская проведет на МКС 12 суток, а вернется на Землю 6 апреля.
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Первая белоруска-космонавт Марина Василевская проведет на МКС 12 суток, она вернется на Землю 6 апреля.
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