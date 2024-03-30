«Одного из парней позвали играть в БАТЭ». Отец и сын создали частный футбольный клуб и помогают подросткам из приютов изменить свою жизнь

Источник материала: ProBusiness



Дмитрий Сорокач со своим сыном Романом.

Женская команда «Славянка» играет в высшей лиге Беларуси по мини-футболу. Тренирует девушек Роман Сорокач. Директором клуба является отец Романа, Дмитрий. Оба — учредители частного футбольного клуба « Славянин ». Отец и сын рассказали порталу «Про бизнес» о продажах игроков, стоимости содержания команды и помощи детям из детских домов и приютов.

«На одной из тренировок сына выступил в роли тренера, так как штатный не пришел»

Роман Сорокач:

— Я в клубе «Славянка» — главный тренер команды, еще провожу занятия для детей, отвечаю за благотворительное направление. Отец — директор клуба. В клубе практически нет ограничений по возрасту — на тренировки приходят как дети от 6 лет, так и взрослые мужчины и женщины в возрасте 40+. Я пришел в футбол в возрасте 8 лет. Для профессионального футбола это поздно, но для того, чтобы получать удовольствие, можно прийти и в 30 лет.





Хотя в футболе есть случаи, когда профессиональные футболисты начинали играть и в 15 лет. В принципе все зависит от тренера и от того, как раскрывают потенциал человека.

Дмитрий Cорокач:

— Долгое время я служил в Вооруженных Силах, а после был предпринимателем и владел агентством безопасности. В футбол пришел, можно сказать, случайно. На одной из тренировок своего сына выступил в роли тренера, так как штатный не пришел. С того момента начал на добровольных началах проводить тренировки для детей.





Роман Сорокач:

— В какой-то момент пришло время покинуть команду: меня позвали играть в частный клуб «Спартак-54», отца пригласили в качестве тренера, а потом и мне доверили тренировки вратарей. Со временем «Спартак-54» начал распадаться, но приходили люди, которые хотели заниматься. Мы продолжали их тренировать, но уже без привязки к названию клуба. Людей становилось все больше и больше, и позже даже получилось сформировать не одну, а несколько команд.









Дмитрий Сорокач:

— В один из дней на тренировку пришла девушка, позвала своих знакомых, и у клуба появилась взрослая женская команда. Все логически подошло к созданию своего клуба, который мы зарегистрировали в 2014 году под названием «Славянин».

















«На момент создания клуба, содержание одной взрослой команды стоило около $ 8 тысяч за сезон»

— Футбол стал занимать все больше и больше времени, и таким образом мне пришлось уйти из бизнеса. На содержание клуба требовалось много денег: пришлось даже продать дорогую машину, а на вырученные деньги содержать команду. Это было достаточно напряженное время, мы работали на двух, на трех работах. Клуб нужно было содержать, а спонсоры не приходили. На момент создания клуба содержание одной взрослой команды стоило около $ 8 тысяч за сезон. Нам очень сильно помогали ребята, которые также играли в футбол и занимались бизнесом. Получалось привлечь спонсорскую помощь от них.





Роман Сорокач:

— Идея помогать детям из приютов и детских домов появилась тогда, когда мы узнали, что люди из церкви, в которую ходим сами, посещают приют для детей. Тогда попросили контакты и решили прийти в детский дом всем нашим футбольным клубом. Мы захотели подарить этим детям именные клубные футболки. У нас не было бюджета, но нам помогли родители, чьи дети тренируются в клубе. При чем получилось собрать денег в 3 раза больше, чем мы просили, — отклик был огромным.





Как позже рассказали воспитатели приюта, дети даже спали в футболках, настолько им было приятно получить подарки. После этого мы с клубом стали регулярно ездить в приюты, а родители воспитанников постоянно помогали нам с этим и нередко просились поехать вместе с нами.

«Один из предпринимателей, который ездил с нами в приют, после визита сказал, что будет и дальше помогать этим детям, но еще раз поехать он не готов»

Дмитрий и Роман:

— Говорить и вспоминать истории ребят из приюта сложно, и не все взрослые решаются поехать туда еще раз. Часто встречаются дети с очень сложной историей, и не всегда понятно, как в наше время такое могло произойти. Один из предпринимателей, который ездил с нами в приют, после визита сказал, что будет и дальше помогать этим детям, но еще раз поехать он не готов.













Через какое-то время у нас родилась идея не просто привозить детям подарки, но и тренировать их, ведь у большинства нет возможности посещать какие-либо секции. Однако с этим постоянно есть проблемы, потому что детей на тренировку из приюта никто не может привезти, а у клуба нет своего транспорта, и логистические возможности ограничены личным автомобилем, который вмещает только 4−5 человек. Тренерам приходится забирать детей на своей машине, но всех желающих тренировать все равно не получается.

Сейчас мы активно ищем компании, которые могут помочь нам с транспортом, это могло бы значительно увеличить количество детей, которых мы можем тренировать.









Дмитрий Сорокач:

— На тренировки из приютов приходят дети с очень разными судьбами и историями. О некоторых событиях в клубе узнаем от самих детей, а иногда воспитатели из приюта рассказывают, что произошло в жизни ребенка и просят проявить особое внимание.

Нам очень запомнился случай парня, который 13 лет жил в подъездах. Как оказалось, мать этого мальчика вела асоциальный образ жизни, и они на протяжении всех 13 лет жили в разных подъездах, мальчик никогда не ходил ни в детский сад, ни в школу. В такие моменты свои проблемы вообще не кажутся проблемами. Еще одного подростка увидели по телевизору, когда тот говорил, что мечтает стать лучшим футболистом в мире. На следующий день его встретили в одном из приютов, когда в очередной раз приехали туда с подарками. Парень начал ходить на тренировки и его даже позвали играть в БАТЭ. У него был талант и он мог бы добиться больших успехов, приглашение в БАТЭ об этом свидетельствует. Но из-за проблем в семье у подростка начались трудности с законом — и с футболом в итоге не сложилось.









«У нас же не стоит цель продать наших выпускников и заработать на этом. В первую очередь мы стараемся воспитать из них хороших людей»

— Всем родителям, чьи дети к нам приходят, мы всегда говорим, что здесь мы вряд ли сделаем из детей профессиональных футболистов. Например, в одном из крупнейших минских футбольных клубов из 700 человек меньше 5% детей становятся профи, и на этом клуб зарабатывает деньги.

У нас же не стоит цель продать наших выпускников и заработать. В первую очередь мы стараемся воспитать из них хороших людей. Многие из ребят, которые у нас занимаются, из неполных семей, а парням очень важно, чтобы они были не только в женском окружении. Так мы пытаемся адаптировать детей. Кстати, мы единственный клуб, где не ругаются матом, — таким образом пытаемся создать хорошую атмосферу.





Мы не ставим перед собой цель заработать на клубе. На сегодняшний день выручка может покрыть расходы, но прибыль практически нулевая. Тренировки детей покрывают примерно 50% расходов, остальную часть покрывает помощь спонсоров. Если бы мы поднимали стоимость тренировок, то с коммерческой точки зрения клуб был бы достаточно выгоден, но у нас другая задача. Мы рады тому, что можем сделать футбол доступным, воспитать молодое поколение и развивать наше социальное направление с детьми из приютов.

Содержание одной профессиональной команды без учета соревновательной деятельности с серьезным подходом стоит примерно $ 4−4,5 тысячи. В принципе в футболе деньги должна приносить продажа игроков, но к сожалению, у нас эта история не развита.





Стоимость одного воспитанника рассчитывается, исходя из затраченных средств на его тренировки, и в возрасте 14−17 лет, игроков можно продавать в клубы за $ 1−5 тысяч, возможно, даже дороже. В реальности это работает так, что к нам приходят клубы, которые хотят забрать игрока, и просят подписать отказ от оплаты за него, а в случае, если мы этого не сделаем, парня просто не заберут. В таком случае всегда идем навстречу игроку, потому что для него это возможность профессионально расти и развиваться.

Роман Сорокач:

— Мы очень благодарны людям и компаниям, которые нам помогают. В квартире у нас целый склад со спортивной одеждой, питанием, гетрами и другими вещами. Например, SoccerShop постоянно оказывает нам поддержку. Также финансово помогает компания SoftCorp , а Kamgoris помогает с фруктами. Мы относимся к клубу, как к нашему ребенку. Было время, когда у нас год не было зарплаты, и были деньги только на уплату взносов в ФСЗН. Но мы все равно не закрывались и продолжали тренировать детей.













Мы очень хотим, чтобы наш клуб продолжал жить и развиваться. Несмотря на все трудности, мы никогда не опускаем руки, и даже в сложные времена, когда можно было продолжить вести бизнес и не думать, где найти деньги на еще один сезон, упорно занимались жизнью клуба.

Бизнес может помочь и поддержать юных футболистов, мы будем благодарны.







