Трудовым мигрантам из стран ЕАЭС в Беларуси стало проще получить документы

Кристине живет в Беларуси уже 10 лет, и раньше она каждый год продлевала временное разрешение на пребывание. Сейчас правила изменились. Теперь иностранец может остаться в Беларуси на весь период трудового договора. Это может быть и год, и три, и пять лет.

«Если анализировать статистику за последние пять лет, то видно, что из государств Евразийского экономического союза прибыло к нам за указанный период свыше 27 тысяч иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности», – рассказал начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Владимир Маргевич.

В основном в Беларусь переезжают из России, Казахстана и Армении. Чаще работники из этих стран выбирают профессии в сфере услуг, например, водитель такси или повар. Но есть предложения и для квалифицированных специалистов.

«Сегодня в стране у нас 135 тысяч вакансий, более 60% из них по рабочим профессиям. И перечень сформирован для того, чтобы удовлетворить ту потребность, которая сегодня существует у наших нанимателей как по рабочим профессиям, так и по должностям служащих», – рассказал заместитель начальника отдела рынка труда Министерства труда и социальной защиты Максим Флоринский.

Сейчас в Беларуси работают свыше 42 тысяч иностранцев. Это на треть больше, чем в прошлом году. Приезжих привлекают достойный уровень оплаты, а также вакансии с предоставлением жилья.

В этом году в Беларуси расширили перечень профессий, на которые не нужно получать специальное разрешение. В списке 35 профессий – вакансии в сферах промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и медицине.