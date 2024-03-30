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Трудовым мигрантам из стран ЕАЭС в Беларуси стало проще получить документы
30.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси приезжим из стран ЕАЭС стало проще получить разрешение на долгосрочное пребывание. Новшество коснулось и семей мигрантов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.
На связи с Мексикой. Утро Кристине Оганнисян началось с переговоров. Сейчас с партнерами обсуждают новый проект по недвижимости. Менеджер по продажам – это ее новая работа. Сама девушка родом из Армении. Быстро трудоустроиться ей помог вид на жительство.
Кристине живет в Беларуси уже 10 лет, и раньше она каждый год продлевала временное разрешение на пребывание. Сейчас правила изменились. Теперь иностранец может остаться в Беларуси на весь период трудового договора. Это может быть и год, и три, и пять лет.
В основном в Беларусь переезжают из России, Казахстана и Армении. Чаще работники из этих стран выбирают профессии в сфере услуг, например, водитель такси или повар. Но есть предложения и для квалифицированных специалистов.
Сейчас в Беларуси работают свыше 42 тысяч иностранцев. Это на треть больше, чем в прошлом году. Приезжих привлекают достойный уровень оплаты, а также вакансии с предоставлением жилья.
В этом году в Беларуси расширили перечень профессий, на которые не нужно получать специальное разрешение. В списке 35 профессий – вакансии в сферах промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и медицине.
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В основном в Беларусь переезжают из России, Казахстана и Армении. Чаще работники из этих стран выбирают профессии в сфере услуг.
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