Инвестиции в криптовалюты, чат-боты и контроль за ценами: новости бизнеса за 25-31 марта 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Новации в платежах наличными, пагубная доверчивость и трудности на рынке логистики. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Налоговая предлагает в 5 раз сократить максимальный размер платежа наличными бизнесу от физлиц.

«Система контроля за ценообразованием будет только усиливаться». Об этом заявил Александр Лукашенко.

Полезное для бизнеса

Иногда бывает трудно распознать недобросовестных партнеров вовремя. От ошибки не застрахован абсолютно никто. «Про бизнес» уже рассказывал о подобных историях. Но «специалисты» не дремлют и продолжают активно выдавать себя за предпринимателей, с которыми можно иметь дело. Кажется, что фраза «доверяй, но проверяй» никогда не потеряет своей актуальности. Собрали новые истории бизнеса о том, как они потеряли деньги из-за сотрудничества с вроде бы проверенными и известными брендами.

«Часто люди думают, что успех и высокий доход зависит от того, насколько они упорно работают или насколько им везет. Но это — ложь. Если вам когда-либо говорили, что настойчивый труд обязательно принесет результат — вас дезинформировали. Не совсем обманули, но пустили по ложному следу. Давайте честно: если человек работает инженером на заводе, то как бы он ни напрягался, миллионером ему не стать», — считает основатель акселератора Business Booster Александр Высоцкий. Можно возмутиться таким заявлением, вспомнить о «неограниченных возможностях», сказать, что все это несправедливо… А можно прислушаться к человеку, который уже много лет в бизнесе, и дать ему объяснить свою вполне рациональную позицию .

Цифровые технологии все активнее входят в деловую жизнь, представить развитие современного бизнеса без них уже невозможно. То, что еще пару десятков лет назад казалось чем-то фантастическим, сегодня является обыденностью и существенно упрощает, ускоряет бизнес-процессы, позволяет нивелировать человеческий фактор, да и, в целом, вести бизнес более удобно, эффективно и, самое главное, прибыльно. Один из таких инструментов — это API. О том, что это такое, для чего он нужен, какие дает «бенефиты» и где может использоваться, поговорили с CEO компании «Настоящая цифровая» Александром Ермаковичем.

Компания Neuralink Corp. недавно показала, как парализованный Нолан Арбо играет в шахматы силой мысли. Он контролирует курсор с помощью нейрочипа. В компании говорят, что этот чип поможет в будущем в лечении шизофрении, аутизма. Внедрение технологий уже даже в повседневную жизнь происходит на такой скорости, что если не постараться сейчас уследить за трендами, можно безнадежно отстать от прогрессивного мира. Открытия в области искусственного интеллекта упрощают и автоматизируют работу во многих компаниях. Машины выполняют задачи в разы быстрее человека, они минимизируют ошибки, выполняют большие объемы работ. И речь идет не только о механической работе. ИИ умеет обучать, продавать, консультировать. Белорусские компании тоже внедряют в свои бизнес-процессы разработки в области ИИ, чат-ботов, чтобы упростить работу, увеличить доходы и сократить расходы. Недавно на встрече Клуба Про бизнес выступал Олег Трепашко, основатель компании BotWhyNot. Мы поговорили с предпринимателем, чем полезны чат-боты и почему автоматизация бизнеса нужна всем компаниям.

Истории бизнеса

Женская команда «Славянка» играет в высшей лиге Беларуси по мини-футболу. Тренирует девушек Роман Сорокач. Директором клуба является отец Романа, Дмитрий. Оба — учредители частного футбольного клуба «Славянин». Отец и сын рассказали порталу «Про бизнес» о продажах игроков, стоимости содержания команды и помощи детям из детских домов и приютов.

Рынок криптовалют снова бьет рекорды и продолжает привлекать новых инвесторов. Иногда — это очень необычные люди. Тимофей Дайнович — с виду обычный подросток. Но тяга к предпринимательству и инвестициям позволила ему не по годам хорошо зарабатывать. Парень рассказал «Про бизнес», как в 17 лет он собрал вокруг себя команду из 200 единомышленников и поделился опытом заработка на криптовалюте.