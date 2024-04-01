Власти США хотят принудительной продажи TikTok, а в Boeing серьезные перестановки на фоне кризиса. Главные новости мирового бизнеса в марте

Источник материала: ProBusiness





«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за март 2024 года.

Иностранные компании потеряли $ 107 млрд после ухода с рынка РФ

Согласно оценкам Йельской школы менеджмента, начиная с февраля 2022 года российский рынок покинули около 1000 иностранных компаний, при этом больше сотни все еще продают свои российские активы, либо передают бизнес в руки местных менеджеров. По данным журналистов Reuters, решение покинуть Россию обошлось иностранным компаниям в суммарно $ 107 млрд чистых убытков, что почти на 30% выше аналогичной цифры в августе 2023 года.



Фото: Михаил Гребенщиков / РБК.

Напомним, что с марта 2023 года в Российской Федерации действует специальный порядок сделок с резидентами из «недружественных стран». Любые сделки с российскими активами таких компаний должны согласовываться с комиссией по контролю за иностранными инвестициями, а покупателю обязаны предоставить рассрочку платежа на 1−2 года, иначе как минимум 10% от суммы сделки будет удержано в пользу российского бюджета. Кроме того, активы должны продаваться с дисконтом не менее 50% от суммы, определенной в результате независимой оценки стоимости.

В 2024 году продажи миллиардных активов, принадлежащих Shell, HSBC, Яндекс, Polymetal International, состоялись со скидками до 90% от реальной стоимости. На прошлой неделе Danone заявила , что получила разрешение регулирующих органов на продажу своих российских активов, в результате чего общий убыток составил $ 1,3 млрд. В январе 2024 году РИА Новости посчитали , что суммарные убытки компаний, покинувших РФ, могут составить $ 288 млрд, где основной финансовый удар примут Нидерланды и Кипр.

Глава Boeing уходит в отставку из-за череды кризисов и миллиардных убытков

25 марта 2024 года генеральный директор всемирно известной корпорации «Boeing» Дэйв Кэлхун после 13 лет непрерывной работы (4 из них в кресле главы корпорации) объявил о решении покинуть компанию к концу текущего года по собственному желанию. В официальном пресс-релизе господин Кэлхун поблагодарил коллег за совместную работу, а также анонсировал кадровые перестановки среди топ-менеджеров: в компании сменится председатель правления, а также уйдет главный исполнительный директор.



Дэйв Кэлхун (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images).

Напомним, что Boeing уже больше 5 лет пытается преодолеть затяжной кризис, связанный с безопасностью самолетов. В памяти общественности все еще свежи воспоминания о двух авиакатастрофах на бортах самолетов модели Boeing 737 Max, повлекшей смерть 347 пассажиров. 5 января 2024 года общественность вновь была шокирована, когда во время полета авиакомпании Alaska Airlines на аналогичном самолете Boeing вылетела дверная заглушка, подвергнув жизнь пассажиров чудовищному риску. В результате компания получила совместный иск от пассажиров на $ 1 млрд, а суммарные убытки за последние 5 лет составили около $ 31 миллиарда.

Тем временем некоторые авиакомпании заговорили о возможном переходе на самолеты Airbus, однако на практике такое решение будет сложно реализовать из-за крайне длительного цикла новых поставок, а также дорогостоящей переподготовки пилотов, обычно имеющих 1−2 лицензии к конкретным моделям самолетов.

Власти США под угрозой запрета требуют продать TikTok американским инвесторам

Палата представителей Конгресса США 13 марта 2024 года проголосовала за принятие законопроекта, обязывающего компанию ByteDance (владеют TikTok, — прим. «Про бизнес») продать все американские активы в течение 6 месяцев — иначе приложение TikTok окажется под запретом на территории США ( по данным Reuters , 160 млн американцев являются пользователями приложения). Сейчас законопроект ожидает дальнейшего рассмотрения в Сенате, и, по словам экспертов, в рядах законодателей пока нет явного единогласия.

Беспокойство американских властей объясняется по двум причинам: во-первых, данные американских пользователей могут быть доступны китайскому собственнику компании, так как многие серверы приложения находятся в Китае, а во-вторых, по мнению США, Пекин может использовать возможности сервиса для политической пропаганды.



Chip Somodevilla/Getty Images — СЕО Тик Ток Цзы Чу в Конгрессе США.

Уже на следующий день после одобрения законопроекта в палате представителей бывший министр финансов США Стивен Мнучин начал собирать пул инвесторов, заинтересованных в покупке сервиса. Однако ситуация остается напряженной, так как топ-менеджмент TikTok дал ясно понять, что компания не заинтересована в подобной сделке. В свою очередь, китайские чиновники пообещали не допустить принудительной продажи приложения.

На данный момент капитализация ByteDance оценивается в $ 220 млрд, а выручка компании за прошлый год составила $ 120 млрд, где $ 16 — приходятся на американских рынок.

Бывший СЕО криптобиржи FTX получил 25 лет тюрьмы за кражу и мошенничество на сумму в $ 11 млрд

Основатель и бывший СЕО стремительно обанкротившейся криптобиржи FTХ (на пике капитализация проекта оценивалась в $ 32 млрд), некогда занимавшей 3-е место в мире по объему торгов криптовалютами, Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюремного заключения за хищения $ 11 млрд у пользователей, кредиторов и инвесторов платформы.



Сэм Бэнкман-Фрид (Фото Mary Altaffer / AP / TASS).