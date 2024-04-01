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Власти США хотят принудительной продажи TikTok, а в Boeing серьезные перестановки на фоне кризиса. Главные новости мирового бизнеса в марте
01.04.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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Иностранные компании потеряли $ 107 млрд после ухода с рынка РФ
Согласно
Напомним, что с марта 2023 года в Российской Федерации действует специальный порядок сделок с резидентами из «недружественных стран». Любые сделки с российскими активами таких компаний должны согласовываться с комиссией по контролю за иностранными инвестициями, а покупателю обязаны предоставить рассрочку платежа на 1−2 года, иначе как минимум 10% от суммы сделки будет удержано в пользу российского бюджета. Кроме того, активы должны продаваться с дисконтом не менее 50% от суммы, определенной в результате независимой оценки стоимости.
В 2024 году продажи миллиардных активов, принадлежащих Shell, HSBC, Яндекс, Polymetal International, состоялись со скидками до 90% от реальной стоимости. На прошлой неделе Danone
Глава Boeing уходит в отставку из-за череды кризисов и миллиардных убытков
25 марта 2024 года генеральный директор всемирно известной корпорации «Boeing» Дэйв Кэлхун после 13 лет непрерывной работы (4 из них в кресле главы корпорации)
Напомним, что Boeing уже больше 5 лет пытается преодолеть затяжной кризис, связанный с безопасностью самолетов. В памяти общественности все еще свежи
Тем временем некоторые авиакомпании заговорили о возможном переходе на самолеты Airbus, однако на практике такое решение будет сложно реализовать из-за крайне длительного цикла новых поставок, а также дорогостоящей переподготовки пилотов, обычно имеющих 1−2 лицензии к конкретным моделям самолетов.
Власти США под угрозой запрета требуют продать TikTok американским инвесторам
Палата представителей Конгресса США 13 марта 2024 года
Беспокойство американских властей объясняется по двум причинам: во-первых, данные американских пользователей могут быть доступны китайскому собственнику компании, так как многие серверы приложения
Уже на следующий день после одобрения законопроекта в палате представителей бывший министр финансов США Стивен Мнучин
На данный момент капитализация ByteDance
Бывший СЕО криптобиржи FTX получил 25 лет тюрьмы за кражу и мошенничество на сумму в $ 11 млрд
Основатель и бывший СЕО стремительно обанкротившейся криптобиржи FTХ (на пике капитализация проекта оценивалась в $ 32 млрд), некогда занимавшей 3-е место в мире по объему торгов криптовалютами, Сэм Бэнкман-Фрид
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Власти США хотят принудительной продажи TikTok, а в Boeing серьезные перестановки на фоне кризиса. Главные новости мирового бизнеса в марте
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за март 2024 года.
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